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6 sai lầm khi chăm tóc khiến phụ nữ trung niên già hơn cả chục tuổi

Thứ Hai, 06:10, 27/07/2026
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VOV.VN - Sau tuổi 40, sự thay đổi nội tiết khiến mái tóc dễ khô xơ, thưa mỏng và gãy rụng hơn. Đáng nói, nhiều thói quen chăm sóc tưởng chừng vô hại lại vô tình đẩy nhanh quá trình lão hóa của tóc, khiến phụ nữ trông già hơn tuổi thật.

Gội đầu quá thường xuyên

Nhiều người cho rằng gội đầu mỗi ngày sẽ giúp tóc sạch và khỏe hơn. Tuy nhiên, ở phụ nữ trung niên, lượng dầu tự nhiên trên da đầu giảm dần theo tuổi tác. Việc gội đầu quá nhiều có thể làm mất lớp dầu bảo vệ, khiến tóc khô, xơ, thiếu độ bóng và dễ gãy rụng. Thay vì gội hàng ngày, nên điều chỉnh tần suất phù hợp với tình trạng tóc và da đầu để duy trì độ ẩm tự nhiên.

Lạm dụng nhiệt khi tạo kiểu

Máy sấy, máy uốn hay máy duỗi giúp mái tóc vào nếp nhanh nhưng nếu sử dụng thường xuyên ở nhiệt độ cao sẽ làm tổn thương lớp biểu bì của sợi tóc. Theo thời gian, tóc mất nước, chẻ ngọn, khô xơ và dễ gãy. Để hạn chế hư tổn, nên giảm tần suất tạo kiểu bằng nhiệt, chọn mức nhiệt vừa phải và sử dụng sản phẩm bảo vệ tóc trước khi tạo kiểu.

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Gội đầu quá thường xuyên, căng thẳng kéo dài... cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ phát triển của tóc

Chọn dầu gội không phù hợp

Nhiều phụ nữ vẫn sử dụng các loại dầu gội có khả năng làm sạch mạnh mà không chú ý đến sự thay đổi của mái tóc theo tuổi.

Các sản phẩm chứa chất tẩy rửa mạnh có thể khiến tóc mất độ ẩm, da đầu khô và nhạy cảm hơn. Vì vậy, phụ nữ trung niên nên ưu tiên dầu gội có công thức dịu nhẹ, bổ sung độ ẩm và hỗ trợ nuôi dưỡng tóc, giúp giảm nguy cơ gãy rụng.

Bỏ qua bước dưỡng tóc

Theo thời gian, mái tóc cũng cần được cấp ẩm và nuôi dưỡng như làn da. Tuy nhiên, nhiều người chỉ chú trọng làm sạch mà bỏ qua các bước chăm sóc sau khi gội.

Việc không sử dụng dầu xả, mặt nạ hoặc sản phẩm dưỡng chuyên sâu khiến tóc ngày càng khô, cứng và thiếu sức sống. Một mái tóc được dưỡng ẩm đầy đủ sẽ mềm mượt, bóng khỏe và giúp tổng thể gương mặt trông tươi trẻ hơn.

Ăn kiêng quá mức

Nhiều phụ nữ trung niên áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ vóc dáng nhưng vô tình khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết cho tóc.

Protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B và các axit béo thiết yếu đều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tóc. Thiếu các dưỡng chất này có thể khiến tóc mọc chậm, thưa mỏng và dễ rụng. Vì vậy, chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp duy trì cân nặng mà còn góp phần nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh.

Để căng thẳng kéo dài

Căng thẳng kéo dài do công việc, gia đình hoặc những thay đổi của cơ thể ở tuổi trung niên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ phát triển của tóc.

Stress kéo dài làm tăng nguy cơ rụng tóc, khiến tóc yếu và thưa hơn. Bên cạnh đó, gương mặt mệt mỏi kết hợp với mái tóc thiếu sức sống cũng khiến phụ nữ trông già hơn tuổi. Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập thể dục và dành thời gian thư giãn sẽ góp phần cải thiện sức khỏe mái tóc từ bên trong.

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Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, không chỉ các bệnh lý hô hấp gia tăng mà làn da và mái tóc cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Da trở nên khô ráp, nứt nẻ, còn tóc thì xơ rối, gãy rụng nhiều hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da và tóc luôn mềm mượt, khỏe mạnh trong mùa đông?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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