中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách cải thiện tóc rễ tre giúp mái tóc mềm mượt hơn

Thứ Hai, 06:09, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tóc rễ tre là tình trạng khá phổ biến khiến mái tóc khô cứng, xơ rối và khó vào nếp. Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đây còn có thể là dấu hiệu tóc đang bị tổn thương và cần được chăm sóc đúng cách để lấy lại độ mềm mượt, chắc khỏe.

Tóc rễ tre là gì?

Tóc rễ tre là cách gọi dân gian chỉ tình trạng tóc khô cứng, thô ráp, thiếu độ bóng, dễ gãy rụng và khó vào nếp. Tình trạng này thường xảy ra khi cấu trúc tóc bị tổn thương, mất khả năng giữ ẩm tự nhiên và phổ biến ở những người thường xuyên tạo kiểu bằng hóa chất hoặc chăm sóc tóc chưa đúng cách.

Dấu hiệu nhận biết tóc rễ tre

Tóc rễ tre khá dễ nhận biết với các dấu hiệu như khô cứng, thô ráp, dễ rối, khó chải, dễ gãy rụng, chẻ ngọn và thiếu độ bóng. Những biểu hiện này không chỉ ảnh hưởng đến mái tóc mà còn khiến nhiều người mất tự tin.

cach cai thien toc re tre giup mai toc mem muot hon hinh anh 1
Tóc rễ tre là tình trạng khá phổ biến khiến mái tóc khô cứng, xơ rối và khó vào nếp

Nguyên nhân gây tóc rễ tre

Tóc khô cứng, xơ rối có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như lạm dụng hóa chất khi nhuộm, uốn, duỗi; thường xuyên sử dụng nhiệt độ cao; chế độ dinh dưỡng thiếu protein, sắt, kẽm hoặc vitamin nhóm B; tác động từ môi trường như nắng, khói bụi, nước hồ bơi chứa clo, cùng thói quen chăm sóc tóc chưa phù hợp như gội đầu quá nhiều hoặc chải tóc mạnh. Xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp việc chăm sóc tóc hiệu quả hơn.

Cách chăm sóc tóc rễ tre đúng cách

Để cải thiện tóc rễ tre, trước hết cần chăm sóc tóc đúng cách bằng việc giữ da đầu sạch, gội đầu 2-3 lần mỗi tuần, hạn chế lạm dụng nhiệt và hóa chất để tóc có thời gian phục hồi. Đồng thời, nên cắt tỉa phần tóc chẻ ngọn định kỳ, lựa chọn dầu gội phù hợp cho tóc khô và bổ sung protein, vitamin, khoáng chất từ cá, trứng, các loại hạt, rau xanh để nuôi dưỡng tóc từ bên trong.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một số phương pháp dưỡng tóc tại nhà như ủ tóc với dầu dừa, nha đam, sữa và mật ong, chuối kết hợp dầu ô liu, bơ, sữa chua hoặc nước vo gạo để tăng độ ẩm và giúp tóc mềm mượt hơn. Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ mang tính hỗ trợ nên cần kiên trì thực hiện và kết hợp chế độ chăm sóc khoa học để đạt hiệu quả tốt hơn.

Tóc rễ tre là tình trạng phổ biến nhưng hoàn toàn có thể cải thiện nếu chăm sóc đúng cách. Việc nuôi dưỡng tóc từ bên trong kết hợp dưỡng ẩm phù hợp sẽ giúp mái tóc dần lấy lại độ mềm mượt và chắc khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: cách cải thiện tóc rễ tre mái tóc mềm mượt chăm sóc tóc đúng cách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông
Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, không chỉ các bệnh lý hô hấp gia tăng mà làn da và mái tóc cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Da trở nên khô ráp, nứt nẻ, còn tóc thì xơ rối, gãy rụng nhiều hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da và tóc luôn mềm mượt, khỏe mạnh trong mùa đông?

Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, không chỉ các bệnh lý hô hấp gia tăng mà làn da và mái tóc cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Da trở nên khô ráp, nứt nẻ, còn tóc thì xơ rối, gãy rụng nhiều hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da và tóc luôn mềm mượt, khỏe mạnh trong mùa đông?

Bật mí mẹo chăm sóc tóc thuần tự nhiên
Bật mí mẹo chăm sóc tóc thuần tự nhiên

VOV.VN - "Cái răng, cái tóc là góc con người" nên đã từ rất lâu mái tóc được coi là một trong những bộ phận đẹp nhất của người phụ nữ, thể hiện sức khoẻ cũng như nét đẹp dịu dàng truyền thống. Cùng tham khảo một số cách chăm sóc tóc bằng nguyên liệu thuần tự nhiên dưới đây để có một mái tóc khoẻ đẹp.

Bật mí mẹo chăm sóc tóc thuần tự nhiên

Bật mí mẹo chăm sóc tóc thuần tự nhiên

VOV.VN - "Cái răng, cái tóc là góc con người" nên đã từ rất lâu mái tóc được coi là một trong những bộ phận đẹp nhất của người phụ nữ, thể hiện sức khoẻ cũng như nét đẹp dịu dàng truyền thống. Cùng tham khảo một số cách chăm sóc tóc bằng nguyên liệu thuần tự nhiên dưới đây để có một mái tóc khoẻ đẹp.

Phương pháp chăm sóc tóc sau khi tẩy
Phương pháp chăm sóc tóc sau khi tẩy

VOV.VN - Tẩy tóc là phương pháp làm đẹp yêu thích của giới trẻ ngày nay; nhưng cũng gây ra nhiều tổn thương cho tóc và da đầu. Dưới đây là những phương pháp chăm sóc tóc sau tẩy hiệu quả mà an toàn.

Phương pháp chăm sóc tóc sau khi tẩy

Phương pháp chăm sóc tóc sau khi tẩy

VOV.VN - Tẩy tóc là phương pháp làm đẹp yêu thích của giới trẻ ngày nay; nhưng cũng gây ra nhiều tổn thương cho tóc và da đầu. Dưới đây là những phương pháp chăm sóc tóc sau tẩy hiệu quả mà an toàn.

Quen mẹ đơn thân giống vợ tuyệt đối, người đàn ông muốn có cả hai
Quen mẹ đơn thân giống vợ tuyệt đối, người đàn ông muốn có cả hai

VOV.VN - Dù đã có vợ và hai con, người đàn ông 40 tuổi vẫn sa vào mối quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ có nhiều điểm trùng hợp kỳ lạ với vợ mình, từ ngoại hình đến ngày tháng năm sinh. Sau nhiều lần vượt quá giới hạn, anh thú nhận vẫn muốn giữ gia đình nhưng cũng không muốn chấm dứt tình cảm bên ngoài.

Quen mẹ đơn thân giống vợ tuyệt đối, người đàn ông muốn có cả hai

Quen mẹ đơn thân giống vợ tuyệt đối, người đàn ông muốn có cả hai

VOV.VN - Dù đã có vợ và hai con, người đàn ông 40 tuổi vẫn sa vào mối quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ có nhiều điểm trùng hợp kỳ lạ với vợ mình, từ ngoại hình đến ngày tháng năm sinh. Sau nhiều lần vượt quá giới hạn, anh thú nhận vẫn muốn giữ gia đình nhưng cũng không muốn chấm dứt tình cảm bên ngoài.

Mùa sứa đỏ trên phố....
Mùa sứa đỏ trên phố....

Sứa không phải là “món ăn hiện đại” như nhiều người nghĩ, nó có lịch sử ẩm thực khá lâu đời, đặc biệt là ở châu Á. Sứa chủ yếu là nước, gần như không có giá trị dinh dưỡng, nhưng được ưa chuộng vì độ giòn đặc trưng, it đạm, ít calo và được khuyến cáo như thực phẩm vàng, rất ngon mà không sợ béo.

Mùa sứa đỏ trên phố....

Mùa sứa đỏ trên phố....

Sứa không phải là “món ăn hiện đại” như nhiều người nghĩ, nó có lịch sử ẩm thực khá lâu đời, đặc biệt là ở châu Á. Sứa chủ yếu là nước, gần như không có giá trị dinh dưỡng, nhưng được ưa chuộng vì độ giòn đặc trưng, it đạm, ít calo và được khuyến cáo như thực phẩm vàng, rất ngon mà không sợ béo.

Mẹ chồng bắt viết kiểm điểm, nàng dâu 27 tuổi bị đuổi khỏi nhà sau 6 tháng cưới
Mẹ chồng bắt viết kiểm điểm, nàng dâu 27 tuổi bị đuổi khỏi nhà sau 6 tháng cưới

VOV.VN - Mới cưới được hơn nửa năm và từng sẩy thai cách đây hai tháng, cô gái 27 tuổi rơi vào cảnh sống một mình sau mâu thuẫn với mẹ chồng. Dù đã nhiều lần xin lỗi và nhận sai, cô vẫn bị yêu cầu ra ngoài ở riêng, trong khi người chồng 38 tuổi chọn ở lại với mẹ và chỉ thỉnh thoảng ghé thăm vợ.

Mẹ chồng bắt viết kiểm điểm, nàng dâu 27 tuổi bị đuổi khỏi nhà sau 6 tháng cưới

Mẹ chồng bắt viết kiểm điểm, nàng dâu 27 tuổi bị đuổi khỏi nhà sau 6 tháng cưới

VOV.VN - Mới cưới được hơn nửa năm và từng sẩy thai cách đây hai tháng, cô gái 27 tuổi rơi vào cảnh sống một mình sau mâu thuẫn với mẹ chồng. Dù đã nhiều lần xin lỗi và nhận sai, cô vẫn bị yêu cầu ra ngoài ở riêng, trong khi người chồng 38 tuổi chọn ở lại với mẹ và chỉ thỉnh thoảng ghé thăm vợ.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản