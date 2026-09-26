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6 vật dụng trong nhà vệ sinh tưởng sạch nhưng cần thay mới thường xuyên

Thứ Bảy, 06:07, 26/09/2026
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VOV.VN - Những vật dụng như bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, bông tắm, thảm, rèm phòng tắm và cọ bồn cầu thường xuyên tiếp xúc với nước, độ ẩm và chất bẩn. Vì vậy, cần vệ sinh đúng cách, đồng thời thay mới khi có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp để hạn chế nấm mốc và vi sinh vật phát triển.

Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng mỗi ngày nên cần được vệ sinh và bảo quản đúng cách. Sau khi sử dụng, nên rửa sạch lông bàn chải dưới vòi nước, dựng thẳng ở nơi khô thoáng để bàn chải nhanh khô. Nên thay bàn chải định kỳ hoặc thay sớm khi lông bị xơ, tòe, cong, biến dạng vì lúc này khả năng làm sạch răng và vùng nướu có thể giảm. Không nên để đầu bàn chải của nhiều người chạm vào nhau hoặc cất bàn chải còn ướt trong hộp kín thời gian dài.

Khăn mặt, khăn tắm

Khăn mặt và khăn tắm tiếp xúc trực tiếp với da, dễ giữ lại nước, tế bào da và bụi bẩn sau mỗi lần sử dụng. Nếu thường xuyên ẩm ướt, khăn có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy, cần giặt khăn thường xuyên, nhất là trong thời tiết nóng ẩm, đồng thời phơi hoặc treo ở nơi thông thoáng để khăn nhanh khô. Nên thay khăn khi có mùi khó chịu kéo dài, xuất hiện nấm mốc, sờn rách nhiều hoặc giảm khả năng thấm hút.

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Bông tắm

Bông tắm có nhiều khe, kẽ nhỏ và thường xuyên được sử dụng trong môi trường ẩm ướt. Với bông tắm làm từ xơ mướp tự nhiên, các tế bào da và nước sau khi sử dụng cũng có thể mắc lại trong các sợi, khiến sản phẩm khó khô hoàn toàn, nhất là khi được treo trong phòng tắm kín.

Sau mỗi lần sử dụng, nên rửa sạch bông tắm, vắt hoặc loại bỏ phần nước còn dư rồi đặt ở nơi thông thoáng. Vệ sinh định kỳ cũng giúp hạn chế chất bẩn tích tụ bên trong các khe, sợi của sản phẩm.

Thảm nhà tắm

Thảm nhà tắm thường xuyên tiếp xúc với nước và có thể lâu khô, nhất là khi đặt ngay trước khu vực tắm, từ đó tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Nên chọn thảm dễ giặt, nhanh khô và treo hoặc trải ở nơi thông thoáng sau khi sử dụng. Cần thay mới khi thảm xuất hiện nấm mốc khó làm sạch, có mùi ẩm kéo dài, đế bong tróc hoặc chất liệu xuống cấp.

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Rèm phòng tắm

Rèm phòng tắm thường xuyên tiếp xúc với nước và hơi ẩm, dễ xuất hiện nấm mốc ở các nếp gấp, mép dưới nếu không được làm khô đúng cách. Sau khi tắm, nên kéo rộng rèm và giữ phòng thông thoáng để rèm nhanh khô. Nên thay mới khi rèm bị mốc kéo dài, có mùi khó xử lý, rách hoặc xuống cấp rõ rệt.

Cọ vệ sinh bồn cầu

Cọ bồn cầu tiếp xúc trực tiếp với chất bẩn nên cần được làm sạch và để ráo sau mỗi lần sử dụng trước khi đặt vào giá hoặc hộp đựng. Khay chứa cọ cũng cần vệ sinh định kỳ để tránh tích tụ nước bẩn, cặn hóa chất. Nên thay cọ khi lông bị biến dạng, rụng nhiều, cán hư hỏng, có mùi kéo dài hoặc không còn làm sạch hiệu quả. Khi dùng chất tẩy rửa, cần tuân thủ hướng dẫn và tuyệt đối không tự ý trộn các loại hóa chất để tránh tạo khí gây kích ứng đường hô hấp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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