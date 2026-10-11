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7 cách bảo quản trứng gà lâu hỏng, nhiều người chưa biết

Chủ Nhật, 06:10, 11/10/2026
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VOV.VN - Trứng gà giàu dinh dưỡng, dễ chế biến nên thường được nhiều gia đình mua dự trữ. Bảo quản đúng cách giúp trứng tươi lâu, hạn chế hư hỏng và giữ chất lượng.

 

Trứng gà sử dụng được trong thời gian bao lâu?

Thời gian bảo quản trứng phụ thuộc vào nhiệt độ và điều kiện lưu trữ. Ở nhiệt độ phòng, trứng giữ được khoảng 7-10 ngày; nếu bảo quản lạnh đúng cách, có thể dùng trong 5-6 tuần. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng trong tối đa 30 ngày từ ngày sản xuất; với trứng không rõ ngày sản xuất, nên dùng trong khoảng 3 tuần kể từ khi mua.

7 cách bảo quản trứng gà tươi lâu

Bảo quản trứng gà trong tủ lạnh

Bảo quản trứng trong tủ lạnh là cách phổ biến và thuận tiện. Trước khi cất, nên lau sạch bằng khăn mềm, để khô, đặt đầu to hướng lên và dùng khay hoặc hộp đựng riêng. Tránh để trứng ở cánh cửa tủ lạnh, không bảo quản quá 3-6 tuần và hạn chế lấy ra ngoài lâu rồi cất lại để tránh thay đổi nhiệt độ, ảnh hưởng chất lượng trứng.

Bảo quản trứng gà bằng giấy nhôm

Sau khi mua về, dùng khăn giấy mềm lau sạch trứng rồi bọc từng quả bằng giấy nhôm. Sau đó, xếp trứng vào thùng carton và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Theo cách này, trứng có thể được bảo quản khoảng 1 tháng mà không cần dùng đến tủ lạnh.

Quét dầu ăn lên vỏ trứng gà

Một cách khác là phủ lên vỏ trứng một lớp dầu thực vật thật mỏng, chẳng hạn dầu mè, dầu dừa hoặc dầu đậu nành. Phương pháp này khá đơn giản và có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng trứng khoảng 1 tháng nếu được bảo quản ở điều kiện phù hợp.

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Bảo quản trứng gà với nước vôi

Pha nước vôi với nồng độ 2 - 3%, sau đó lau sạch trứng và xếp vào bình hoặc hũ. Từ từ đổ nước vôi trong vào sao cho mực nước cao hơn mặt trứng khoảng 20 - 25 cm. Đậy kín và đặt bình ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng. Cách này có thể giúp bảo quản trứng trong khoảng 2 - 3 tháng.

Muối vụn giúp bảo quản trứng gà lâu dài

Muối có thể được sử dụng để bảo quản trứng trong thùng xốp. Rải một lớp muối dưới đáy thùng, xếp trứng lên trên rồi tiếp tục phủ muối cho đến khi kín trứng. Đặt thùng ở nơi khô ráo, thoáng mát để kéo dài thời gian bảo quản.

Bảo quản trứng gà với các loại đậu

Các loại đậu hạt như đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ hoặc đậu nành cũng có thể được dùng để bảo quản trứng. Xếp xen kẽ một lớp đậu với một lớp trứng sao cho trứng được bao phủ bởi đậu. Đậy kín thùng và đặt ở nơi râm mát. Theo cách này, trứng có thể được bảo quản khoảng 1 tháng mà không cần để trong tủ lạnh.

Dùng trấu hoặc mùn cưa

Trấu khô hoặc mùn cưa có thể được sử dụng để bảo quản trứng trong thời gian dài. Cho một lớp trấu hoặc mùn cưa vào thùng xốp, xếp trứng lên trên rồi phủ kín bằng một lớp vật liệu tương tự. Tiếp tục xếp xen kẽ cho đến khi hết trứng, sau đó đậy kín thùng và đặt ở nơi khô thoáng.

Cách nhận biết trứng gà hư hỏng

Để tránh dùng phải trứng hỏng, cần loại bỏ những quả có mùi hôi, vỏ nứt vỡ, lòng trắng bất thường hoặc lòng đỏ lỏng, chuyển màu xám. Có thể kiểm tra thêm bằng cách thả trứng vào nước: trứng tươi thường chìm và nằm yên; trứng cũ có xu hướng bồng bềnh hoặc đứng thẳng; nếu nổi hẳn lên mặt nước, không nên sử dụng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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