7 cách hết nghẹt mũi nhanh tại nhà, dễ làm mà hiệu quả

Nghẹt mũi là gì?

Nghẹt mũi xảy ra khi niêm mạc và mạch máu trong hốc mũi bị viêm, sưng, tăng tiết dịch nhầy, làm cản trở đường thở. Tình trạng này thường gặp ở người mắc bệnh đường hô hấp hoặc dị ứng. Ngoài khó thở, người bệnh có thể bị chảy nước mũi, hắt hơi, đau đầu, đau họng hoặc ù tai. Nếu kéo dài, nghẹt mũi có thể làm tăng nguy cơ viêm xoang mạn tính.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ nghẹt mũi

Viêm mũi dị ứng

Viêm mũi dị ứng xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với các dị nguyên trong môi trường. Những tác nhân thường gặp gồm phấn hoa, bụi nhà, bào tử nấm mốc và lông hoặc tế bào da của thú cưng. Khi hít phải các dị nguyên này, niêm mạc mũi bị kích ứng, gây hắt hơi, sổ mũi và nghẹt mũi.

Nghẹt mũi khiến việc hít thở trở nên khó khăn, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

Viêm mũi không dị ứng

Viêm mũi không dị ứng là tình trạng niêm mạc mũi sưng viêm, tăng tiết dịch nhầy do khói thuốc, hóa chất, bụi bẩn, thực phẩm cay nóng, tác dụng phụ của thuốc, thay đổi nội tiết, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc phì đại VA.

Đa số trường hợp nghẹt mũi sẽ tự cải thiện sau vài ngày. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài trên một tuần hoặc kèm sốt, đau đầu, đau họng hay đau vùng mặt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Các cách hết nghẹt mũi nhanh tại nhà

Sử dụng thuốc trị nghẹt mũi

Nếu nghẹt mũi do dị ứng, có thể sử dụng thuốc kháng histamin hoặc thuốc thông mũi để giảm triệu chứng. Các thuốc thông mũi thường có dạng xịt (chứa oxymetazoline, phenylephrine) hoặc dạng uống (chứa pseudoephedrine), giúp giảm sưng niêm mạc và cải thiện đường thở. Dù là thuốc không kê đơn, người bệnh vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ và sử dụng đúng hướng dẫn để tránh tác dụng phụ.

Tăng độ ẩm không khí

Không khí quá khô có thể khiến niêm mạc mũi bị kích ứng và làm tình trạng nghẹt mũi trở nên nặng hơn. Sử dụng máy tạo độ ẩm hoặc máy phun sương sẽ giúp giữ ẩm đường hô hấp, làm loãng dịch nhầy và giảm cảm giác khó chịu. Cần vệ sinh thiết bị thường xuyên để tránh vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Xông hơi

Xông hơi bằng nước nóng giúp làm loãng dịch nhầy, hỗ trợ thông mũi. Chỉ cần chuẩn bị một chậu nước nóng, có thể thêm vài giọt tinh dầu sả, bạc hà hoặc oải hương, rồi trùm khăn, giữ mặt cách mặt nước ở khoảng cách an toàn và hít hơi nước khoảng 10 phút. Thực hiện 2-3 lần/tuần và tránh để mặt quá gần nước nóng để phòng bỏng.

Massage vùng mũi

Một số động tác massage nhẹ nhàng có thể hỗ trợ giảm áp lực xoang và cải thiện tình trạng nghẹt mũi. Day nhẹ vùng giữa hai đầu lông mày khoảng 1 phút để giảm áp lực vùng xoang trán; Xoa bóp điểm giữa mũi và môi trên trong 2-3 phút giúp giảm sưng niêm mạc và hỗ trợ thông mũi.

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý giúp làm sạch bụi bẩn, dịch nhầy và các tác nhân gây kích ứng trong khoang mũi. Đặt vòi bình rửa vào một bên lỗ mũi, nhẹ nhàng bơm nước để chảy sang bên còn lại, thực hiện khoảng 1 phút rồi đổi bên. Với trẻ nhỏ, cần thao tác đúng cách để tránh nguy cơ sặc hoặc viêm tai giữa.

Chườm khăn ấm lên mũi

Chườm khăn ấm là cách đơn giản, phù hợp với trẻ nhỏ hoặc người không thể xông hơi. Nhúng khăn vào nước ấm, vắt ráo rồi đắp lên sống mũi vài phút, có thể lặp lại 3-4 lần và thêm vài giọt tinh dầu sả, cam hoặc oải hương để tăng cảm giác thư giãn. Hơi ấm giúp giảm sưng niêm mạc, làm loãng dịch nhầy và hỗ trợ thông mũi.