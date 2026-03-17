7 mẹo bảo quản rau củ trong tủ lạnh giúp tươi cả tuần, không lo dập nát

Vì sao rau củ dễ héo khi để lâu trong tủ lạnh?

Sau khi được thu hoạch, rau củ vẫn tiếp tục diễn ra quá trình hô hấp và trao đổi chất. Để duy trì hoạt động này, chúng cần một lượng nước và không khí nhất định.

Nếu rau củ bị bọc quá kín, quá trình hô hấp bị cản trở có thể khiến chúng nhanh bị úng hoặc thối. Ngược lại, nếu để trực tiếp trong ngăn mát mà không bọc kín, rau sẽ nhanh chóng mất nước, dẫn đến tình trạng héo và giảm giá trị dinh dưỡng.

Những cách giúp rau củ tươi lâu hơn trong tủ lạnh

Bọc rau bằng túi nilon

Sử dụng túi nilon chất lượng, đặc biệt là loại làm từ nhựa PP, giúp giữ lại độ ẩm cần thiết cho rau củ. Nhờ đó, rau hạn chế bị mất nước và giữ được độ tươi lâu hơn khi bảo quản trong tủ lạnh.

Dùng giấy để giữ độ ẩm

Một mẹo đơn giản khác là dùng khăn giấy khô bọc quanh rau trước khi cho vào tủ lạnh. Lớp giấy này giúp hút bớt hơi nước dư thừa, đồng thời giữ độ ẩm ổn định cho rau. Cách làm này đặc biệt phù hợp với các loại rau lá như rau cải, cần tây hay rau diếp, giúp chúng tươi ngon trong khoảng một tuần.

Sử dụng hộp bảo quản chuyên dụng

Các loại hộp đựng rau củ chuyên dụng có thiết kế giúp lưu thông không khí và duy trì độ ẩm phù hợp. Bảo quản rau trong những hộp này không chỉ giữ được độ tươi mà còn tiện lợi và có thể tái sử dụng nhiều lần sau khi vệ sinh sạch sẽ.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản rau củ thường dao động từ 3-9 độ C. Hầu hết các dòng tủ lạnh hiện nay đều có ngăn riêng dành cho rau củ với mức nhiệt đã được cài đặt sẵn. Đặt rau vào ngăn chuyên dụng sẽ giúp kéo dài thời gian bảo quản và giữ rau tươi lâu hơn.

Loại bỏ phần hư hỏng trước khi bảo quản

Trước khi cho rau củ vào tủ lạnh, nên loại bỏ các phần bị dập hoặc hư hỏng. Những phần này có thể sinh ra khí ethylene - một loại khí thúc đẩy quá trình chín và phân hủy, khiến rau nhanh hỏng và có thể ảnh hưởng đến các thực phẩm khác.

Phân loại rau củ

Mỗi loại rau củ có thời gian bảo quản khác nhau. Nếu để chung tất cả trong một túi hoặc hộp kín, các loại chín nhanh sẽ sản sinh nhiều ethylene hơn, khiến những loại khác nhanh hỏng. Vì vậy, nên phân loại rau củ trước khi bảo quản để giữ chúng tươi lâu hơn.

Không cắt nhỏ hoặc để rau còn ướt

Rau củ nếu bị cắt nhỏ trước khi bảo quản sẽ dễ bị mất nước và nhanh hỏng. Tương tự, rau còn ướt khi cho vào tủ lạnh cũng dễ bị úng và giảm độ tươi. Tốt nhất nên rửa sạch rau, để ráo nước rồi mới cho vào tủ lạnh. Với các loại củ như cà rốt, su hào hoặc củ cải, chỉ nên cắt bỏ phần ngọn trước khi bảo quản.

Có thể bảo quản rau củ trong ngăn đá

Ngoài ngăn mát, một số loại rau củ như ngô, đậu Hà Lan, cà rốt, đậu xanh hay cải bẹ cũng có thể bảo quản trong ngăn đá để sử dụng lâu hơn.

Trước tiên, cần rửa sạch rau củ, loại bỏ phần rễ và phần hư hỏng. Sau đó chần sơ trong nước sôi khoảng 2-3 phút rồi nhanh chóng ngâm vào nước đá để làm nguội. Tiếp theo, để ráo và thấm khô bằng khăn giấy trước khi cho vào hộp đựng thực phẩm hoặc túi đông lạnh có khóa zip, rồi đặt vào ngăn đá tủ lạnh.

Thực hiện đúng cách sẽ giúp rau củ giữ được độ tươi và dinh dưỡng trong thời gian dài hơn.