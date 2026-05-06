Ăn cơm nguội có lợi ích gì?

Cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thay vì ăn khi còn nóng, một số người lại lựa chọn cơm nguội, vì cho rằng cách ăn này có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Ăn cơm nguội đúng cách có thể mang lại một số lợi ích cho đường huyết và kiểm soát cân nặng (Ảnh: Sohu)

Theo thông tin đăng tải trên CCTV, bác sĩ Vương Lỗi (khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết sau khi làm lạnh, cơm hình thành tinh bột kháng – thành phần có thể mang lại một số lợi ích nhất định.

So với cơm nóng, cơm nguội được cho là có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, góp phần cải thiện chuyển hóa đường và chất béo, cũng như giúp ổn định đường huyết sau ăn.

Điều này là do sau khi cơm được làm nguội, một phần tinh bột chín có thể chuyển thành trạng thái tinh bột thô, hiện tượng này thường được gọi là thoái hóa tinh bột, từ đó hình thành một lượng tinh bột kháng.

Loại tinh bột này được tiêu hóa chậm, ít được hấp thu ở ruột non và có đặc tính tương tự chất xơ. Khi xuống đại tràng, nó có thể được hệ vi sinh đường ruột sử dụng.

Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm chứa tinh bột kháng trong chế độ ăn được cho là có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe, tùy thuộc vào cách sử dụng và thể trạng mỗi người.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ngay cả khi được hâm nóng lại, cơm nguội vẫn giữ hàm lượng tinh bột kháng cao hơn so với cơm vừa nấu chín lần đầu nhờ cấu trúc bền vững. Nguyên nhân là do cấu trúc của tinh bột kháng bền hơn, có thể duy trì tương đối ổn định qua quá trình gia nhiệt.

Tuy nhiên, nếu sử dụng cơm nguội, cần đặc biệt chú ý đến điều kiện bảo quản. Nên bảo quản cơm trong hộp kín và để trong ngăn mát tủ lạnh, tránh để quá lâu và nên dùng sớm, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn như Listeria hay Bacillus cereus.

Ngoài cơm nguội, một số thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì, khoai tây, khoai lang, ngô hay các loại đậu sau khi nấu chín và để nguội cũng có thể hình thành tinh bột kháng. Bên cạnh đó, chuối (đặc biệt khi chưa chín hẳn) và hạt nưa (konjac) là những thực phẩm thường được nhắc đến nhờ chứa tinh bột kháng hoặc chất xơ, có thể hỗ trợ tiêu hóa và góp phần kiểm soát đường huyết khi sử dụng hợp lý.

Ngoài việc lựa chọn thực phẩm, thứ tự ăn trong bữa cũng được cho là có thể ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết. Một cách ăn thường được khuyến nghị là bắt đầu với canh hoặc nước ấm, sau đó đến rau, tiếp theo là thực phẩm giàu đạm và cuối cùng mới ăn tinh bột.

Bên cạnh đó, việc kết hợp ngũ cốc nguyên hạt như kê, gạo lứt hoặc yến mạch vào khẩu phần có thể giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng và hỗ trợ chuyển hóa. Nhìn chung, việc linh hoạt điều chỉnh thói quen ăn uống – từ lựa chọn thực phẩm, thứ tự ăn đến loại ngũ cốc sử dụng – có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe tổng thể.