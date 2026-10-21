Ăn lạc sống có khiến cơ thể nặng mùi?

Bệnh hôi nách là gì?

Hôi nách xảy ra khi vi khuẩn trên da phân giải các chất trong mồ hôi, đặc biệt là dịch tiết từ tuyến mồ hôi apocrine. Tình trạng này có thể liên quan đến di truyền, nội tiết tố, lượng mồ hôi và thói quen vệ sinh. Hôi nách không lây nhiễm, nhưng giữ vùng nách sạch sẽ, khô thoáng có thể giúp kiểm soát mùi cơ thể.

Ăn lạc sống có bị hôi nách không?

Hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy ăn lạc sống trực tiếp gây hôi nách. Lạc giàu protein thực vật, chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất. Mùi cơ thể chủ yếu hình thành do tương tác giữa dịch tiết và vi khuẩn trên da, dù chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến mùi ở một số người. Vì vậy, không nhất thiết phải kiêng lạc sống, nhưng nên theo dõi phản ứng của cơ thể và đi khám nếu mùi hôi kéo dài hoặc kèm biểu hiện bất thường ở da.

Ăn lạc sống có gây hôi nách?

Một số thực phẩm ảnh hưởng đến mùi cơ thể

Bên cạnh di truyền, nội tiết tố và vệ sinh cá nhân, một số thực phẩm có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể tùy cơ địa và lượng tiêu thụ. Thực phẩm nhiều đường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa, nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy trực tiếp làm tăng mùi hôi nách. Tỏi, hành và một số gia vị chứa hợp chất có thể làm thay đổi hơi thở hoặc mùi cơ thể sau khi chuyển hóa. Trong khi đó, thịt đỏ, thịt gà, trứng và sữa cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết, nhưng chưa có cơ sở khẳng định những thực phẩm này đều gây hôi nách. Vì vậy, thay vì kiêng hoàn toàn, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân bằng và theo dõi những thực phẩm khiến mùi cơ thể thay đổi rõ rệt.

Các phương pháp giảm mùi hôi nách

Để kiểm soát mùi vùng nách, nên tắm rửa hàng ngày, đặc biệt sau khi đổ nhiều mồ hôi; thường xuyên thay, giặt quần áo và ưu tiên trang phục thoáng khí, thấm hút tốt. Nếu nhận thấy tỏi, hành hoặc món ăn nhiều gia vị làm thay đổi mùi cơ thể, bạn có thể giảm lượng tiêu thụ và theo dõi phản ứng. Ngoài ra, lăn khử mùi giúp giảm mùi khó chịu, còn sản phẩm chống tiết mồ hôi giúp hạn chế lượng mồ hôi.

Nếu mùi kéo dài, xuất hiện đột ngột hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt dù đã vệ sinh đúng cách, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy ăn lạc sống trực tiếp gây hôi nách; duy trì vệ sinh tốt và chế độ ăn cân bằng sẽ giúp kiểm soát mùi cơ thể hiệu quả hơn.