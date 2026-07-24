Các nhà nghiên cứu tại Đại học Loma Linda (Mỹ) phát hiện việc tiêu thụ trứng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn ở người từ 65 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy, thói quen ăn trứng đều đặn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ về lâu dài.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Nutrition cho thấy những người ăn ít nhất một quả trứng mỗi ngày, từ 5 ngày trở lên mỗi tuần, có nguy cơ được chẩn đoán mắc Alzheimer thấp hơn tới 27% so với những người không ăn trứng.

Để đánh giá lượng trứng tiêu thụ, nhóm nghiên cứu tính cả nguồn trực tiếp và gián tiếp. Điều này bao gồm trứng được ăn riêng như trứng luộc, trứng chiên, trứng bác, cũng như lượng trứng có trong các loại bánh nướng, thực phẩm đóng gói và các món ăn chế biến sẵn.

Ăn trứng thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc Alzheimer (Ảnh Getty Images)

Theo dõi gần 40.000 người trong hơn 15 năm

Nghiên cứu theo dõi khoảng 40.000 người tham gia thuộc dự án Adventist Health Study-2 trong thời gian trung bình 15,3 năm. Khi bắt đầu nghiên cứu, không ai trong số họ mắc bệnh Alzheimer hoặc gặp các vấn đề nghiêm trọng về trí nhớ.

Trong suốt thời gian theo dõi, dữ liệu từ chương trình bảo hiểm y tế Medicare ghi nhận có 2.858 người được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.

Người tham gia nghiên cứu là nhóm dân số có xu hướng duy trì chế độ ăn chủ yếu từ thực vật với ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau, trái cây và hạt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sử dụng trứng và các sản phẩm từ sữa trong khẩu phần ăn.

Không chỉ những người ăn nhiều trứng mới ghi nhận lợi ích. Kết quả nghiên cứu cho thấy người ăn trứng từ 1-3 lần mỗi tháng có nguy cơ mắc Alzheimer thấp hơn khoảng 17%, trong khi nhóm ăn từ 2-4 lần mỗi tuần giảm khoảng 20% nguy cơ so với nhóm không ăn.

Vì sao trứng có lợi cho não bộ?

Theo các nhà nghiên cứu, trứng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với chức năng não.

Trong đó, choline là thành phần cơ thể sử dụng để tạo ra acetylcholine và phosphatidylcholine - những hợp chất đóng vai trò thiết yếu trong trí nhớ và quá trình truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh.

Trứng cũng cung cấp lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid có liên quan đến việc cải thiện chức năng nhận thức và giảm stress oxy hóa - yếu tố được cho là góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa não.

Bên cạnh đó, trứng còn chứa axit béo omega-3, trong khi lòng đỏ đặc biệt giàu phospholipid. Đây là những hợp chất quan trọng giúp các thụ thể dẫn truyền thần kinh hoạt động hiệu quả, từ đó hỗ trợ khả năng ghi nhớ, học tập và nhận thức.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên quan giữa việc ăn trứng và nguy cơ mắc Alzheimer thấp hơn, chưa thể khẳng định ăn trứng là nguyên nhân trực tiếp giúp phòng ngừa căn bệnh này. Các chuyên gia cho rằng cần thêm nhiều nghiên cứu để làm rõ cơ chế cũng như xác nhận kết quả ở các nhóm dân số khác.