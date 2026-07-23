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Ăn 1 quả trứng mỗi ngày có tốt không?

Thứ Năm, 08:32, 23/07/2026
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VOV.VN - Ăn 1 quả trứng mỗi ngày không làm tăng cholesterol ở người khỏe mạnh, nhưng cách chế biến và tình trạng sức khỏe mới quyết định lợi hay hại.

Nhiều người vẫn e ngại ăn trứng mỗi ngày vì lo cholesterol tăng cao, ảnh hưởng tim mạch. Tuy nhiên, theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, với người khỏe mạnh và không mắc bệnh lý nền, ăn một quả trứng mỗi ngày hoàn toàn an toàn, thậm chí mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngoài nguồn protein chất lượng cao, trứng còn chứa lecithin - loại chất béo có lợi giúp điều hòa cholesterol trong máu. Đây cũng là lý do các chuyên gia không còn khuyến cáo người khỏe mạnh phải kiêng trứng như trước.

Mỗi phần của quả trứng đều có giá trị dinh dưỡng riêng. Lòng trắng gần như không chứa chất béo, giàu protein cùng các khoáng chất như kali, magie, riboflavin và niacin, phù hợp với hầu hết mọi đối tượng.

Trong khi đó, lòng đỏ tuy chứa nhiều cholesterol hơn nhưng lại là “kho dinh dưỡng” với hàng loạt vitamin A, D, B6, B12, folate, canxi, omega-3 cùng các axit béo thiết yếu. Đây cũng là nguồn choline dồi dào, dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong phát triển não bộ và duy trì chức năng nhận thức.

Vì vậy, trẻ em được khuyến nghị ăn khoảng 1 quả trứng mỗi ngày để bổ sung choline và các vi chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của món trứng không chỉ nằm ở bản thân quả trứng mà còn phụ thuộc vào cách chế biến. Một quả trứng luộc có lượng calo thấp và giữ được phần lớn dưỡng chất. Ngược lại, khi chiên cùng nhiều dầu mỡ hoặc kết hợp với xúc xích, thịt xông khói, bơ hay phô mai, lượng chất béo bão hòa và calo sẽ tăng đáng kể, khiến bữa ăn trở nên mất cân đối.

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Mỗi phần của quả trứng đều có giá trị dinh dưỡng riêng (Ảnh minh hoạ)

Đối với người đang giảm cân, trứng là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng nhờ tạo cảm giác no lâu và cung cấp nguồn đạm chất lượng. Tuy nhiên, chỉ ăn trứng là chưa đủ. Một bữa sáng cân bằng nên kết hợp thêm bánh mì nguyên cám, rau xanh và trái cây để bổ sung chất xơ, vitamin và năng lượng cho cả ngày.

Không phải ai cũng có thể ăn trứng với tần suất như nhau. Người mắc bệnh gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, cần kiểm soát lượng trứng trong khẩu phần. Dù cholesterol trong trứng không gây ảnh hưởng đáng kể với người khỏe mạnh, những người có rối loạn chuyển hóa mỡ vẫn có nguy cơ tăng cholesterol máu nếu tiêu thụ quá nhiều, nhất là lòng đỏ.

Theo khuyến cáo, người bị gan nhiễm mỡ chỉ nên ăn khoảng 2-3 quả mỗi tuần và ưu tiên trứng luộc thay cho các món chiên rán. Nếu men gan tăng cao hoặc gan nhiễm mỡ ở mức trung bình đến nặng, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần, đồng thời ưu tiên các nguồn protein lành mạnh như cá, đậu phụ hoặc thịt gia cầm.

Các chuyên gia cho rằng, điều đáng lo không nằm ở quả trứng mà ở tổng thể chế độ ăn. Việc lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn, nhiều chất béo bão hòa, ít rau xanh và ít vận động mới là những yếu tố làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Thay vì loại bỏ trứng khỏi thực đơn vì sợ cholesterol, mỗi người nên chú ý đến lượng ăn phù hợp, cách chế biến và tình trạng sức khỏe của bản thân. Khi được sử dụng hợp lý trong một chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh, trứng vẫn là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ tiếp cận và có lợi cho sức khỏe.

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Ăn 1 quả trứng mỗi sáng: Khắc tinh của mỡ thừa, bổ não lại cực sáng mắt

VOV.VN - Bữa sáng luôn được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, quyết định mức năng lượng và hiệu suất làm việc của bạn suốt cả ngày dài. Giữa vô vàn lựa chọn cho thực đơn buổi sáng, trứng gà nổi lên như một "siêu thực phẩm" vừa rẻ tiền, dễ chế biến lại sở hữu giá trị dinh dưỡng cao bậc nhất.

Như Loan/VTC News
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