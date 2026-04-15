Bạn gái tự mua túi hiệu làm quà sinh nhật, tôi tự hào vì chọn đúng người

Tôi có cùng cách nghĩ với tác giả bài "Thích bạn gái chủ động chia hoá đơn dù tôi chẳng thiếu tiền", và thực sự tự hào, mãn nguyện vì bạn gái mình cũng văn minh như vậy. Tôi 30 tuổi, là trưởng phòng sáng tạo ở một công ty quảng cáo. Tổng thu nhập cả lương lẫn việc làm thêm là khoảng 50 triệu đồng/tháng. Tôi kỹ tính khi chọn bạn gái, đặt tiêu chuẩn khá cao.

Tôi và bạn gái hiện tại quen nhau được 1 năm. Cô ấy tinh tế, biết lắng nghe và chia sẻ. Chúng tôi chia sẻ nhiều điểm chung cùng nhau về sự nghiệp, lối sống và gia đình. Điều tôi hài lòng nhất ở cô ấy là sự độc lập tài chính, không đòi hỏi nhiều.

Khi tôi bận rộn với những chiến dịch quảng cáo xuyên đêm, không có thời gian quan tâm thăm hỏi, cô ấy không bao giờ than phiền hay trách móc mà dành thời gian trống ấy cho những sở thích riêng, tự hoàn thiện mình trong công việc và phát triển các mối quan hệ xã hội.

Sự độc lập ấy còn thể hiện trong cách ứng xử về tài chính. Dù thu nhập của tôi cao hơn và ổn định, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi gì.

Chi phí mỗi chuyến du lịch, những bữa đi ăn ngoài, chúng tôi đều chia. Cô ấy nói rằng tình yêu là sự đồng hành của hai thực thể hoàn chỉnh, chứ không phải một người trở thành gánh nặng cho người kia. Điều này khiến tôi nể trọng và tự tin khi nghĩ về tương lai xa hơn.

Điều khiến tôi trân trọng nhất chính là thái độ của cô ấy trước những món quà. Cô ấy chưa bao giờ đặt ra những yêu cầu về vật chất hay nghĩ rằng tình yêu phải thể hiện bằng những món đồ hào nhoáng.

Không chỉ sinh nhật, mọi ngày lễ khác trong năm, người yêu tôi đều chủ động mua quà cho chính mình thay vì chờ đợi sự bất ngờ từ người khác hay đặt gánh nặng kỳ vọng lên vai đối phương. Cô ấy chọn cách tự nuông chiều bản thân như một định nghĩa mới về sự độc lập. Thích thỏi son, mẫu giày hay đang cần món đồ công nghệ nào, cô ấy chủ động mua và tự thanh toán chứ chưa bao giờ gợi ý với tôi.

Nét tính cách này ban đầu khiến tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng càng thêm nể bạn gái. Đó là cách cô ấy tự duy trì trạng thái tích cực, không bao giờ rơi vào cảm giác hụt hẫng nếu chẳng may người thân bận rộn mà quên mất một ngày kỷ niệm. Không phải cô ấy từ chối hay chẳng cần sự quan tâm của tôi, đơn giản là trước khi chờ đợi được yêu thương, cô ấy biết cách tự tìm niềm vui và trân trọng chính mình.

Nhiều cô gái hiện nay cứ giữ tâm thế chờ đợi những món quà từ người yêu, nhất là khi muốn mua món đồ xa xỉ, giá trị cao. Vào các ngày kỷ niệm, niềm vui nỗi buồn của họ phụ thuộc quá nhiều vào việc bạn trai/chồng có tặng quà hay không, tặng thứ gì. Thay vì đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, người phụ nữ hiện đại và thông minh hiểu hộp quà nhận được không dùng để đo giá trị của bản thân hay tình cảm của người yêu.