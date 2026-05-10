Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng

Tôi từng rất mừng vì có một gia đình hạnh phúc, một người chồng chịu thương chịu khó, không rượu chè, cờ bạc. Thế nhưng tất cả đã đổ vỡ sau khi anh đi làm ở xưởng mộc cùng mất ông bạn học rồi được gạ gẫm chơi gà chọi, rồi sa vào mê cá độ gà chọi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, tích cóp mãi mới đủ tiền trang trải cuộc sống, xây được cái nhà con con trên đất của bố mẹ chồng cho và nuôi hai con nhỏ ăn học. Hiện tại, chúng tôi vẫn còn nợ hơn 200 triệu, với đồng lương công nhân, thì đó là số tiền rất lớn. Giờ đây không những không trả được nợ, mà số tiền nợ ngày càng tăng lên.

Ban đầu chồng tôi đá độ chỉ là vài trăm nghìn, rồi lên đến tiền triệu. Anh biện minh rằng đó là "đam mê", là "thú vui tao nhã" của đàn ông. Nhưng có thú vui nào lại khiến người ta quên ăn quên ngủ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại xem những trận đấu sinh tử của gà chiến, để mặc con cái loay hoay với bài vở, vợ một mình xoay xở với cơm nước?

2 năm nay, anh đã "đốt" của tôi hơn 100 triệu vào tiến cá cược. Số tiền ấy là mồ hôi nước mắt, là những buổi tăng ca đêm muộn của tôi. Vậy mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thỏa mãn cơn khát đỏ đen trong chớp mắt. Chồng tôi hứa lần này là "lần cuối", nhưng "lần cuối" của anh đã lặp lại đến lần thứ n.

Tôi mệt mỏi nhưng không biết làm sao để chồng không "ngựa quen đường cũ".