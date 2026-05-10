Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng

Chủ Nhật, 06:00, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chồng tôi đam mê chơi gà chọi, mới đầu chỉ là chơi cho vui, sau đó sa đà vào cá độ. Bởi vậy bao nhiêu tiền kiếm được đều bị cạn sạch sau mỗi lần chồng tôi đi "đá gà" về thua.

Tôi từng rất mừng vì có một gia đình hạnh phúc, một người chồng chịu thương chịu khó, không rượu chè, cờ bạc. Thế nhưng tất cả đã đổ vỡ sau khi anh đi làm ở xưởng mộc cùng mất ông bạn học rồi được gạ gẫm chơi gà chọi, rồi sa vào mê cá độ gà chọi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, tích cóp mãi mới đủ tiền trang trải cuộc sống, xây được cái nhà con con trên đất của bố mẹ chồng cho và nuôi hai con nhỏ ăn học. Hiện tại, chúng tôi vẫn còn nợ hơn 200 triệu, với đồng lương công nhân, thì đó là số tiền rất lớn. Giờ đây không những không trả được nợ, mà số tiền nợ ngày càng tăng lên.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Ban đầu chồng tôi đá độ chỉ là vài trăm nghìn, rồi lên đến tiền triệu. Anh biện minh rằng đó là "đam mê", là "thú vui tao nhã" của đàn ông. Nhưng có thú vui nào lại khiến người ta quên ăn quên ngủ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại xem những trận đấu sinh tử của gà chiến, để mặc con cái loay hoay với bài vở, vợ một mình xoay xở với cơm nước?

2 năm nay, anh đã "đốt" của tôi hơn 100 triệu vào tiến cá cược. Số tiền ấy là mồ hôi nước mắt, là những buổi tăng ca đêm muộn của tôi. Vậy mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thỏa mãn cơn khát đỏ đen trong chớp mắt. Chồng tôi hứa lần này là "lần cuối", nhưng "lần cuối" của anh đã lặp lại đến lần thứ n.

Tôi mệt mỏi nhưng không biết làm sao để chồng không "ngựa quen đường cũ".

Phụ nữ sinh ra để được yêu thương chứ không phải để gồng gánh

VOV.VN - Trong không ít gia đình, niềm vui thường “chia đôi” nhưng nỗi buồn thì phụ nữ lại ôm một mình. Phía sau cánh cửa đóng kín, khi chỉ còn lại bóng tối và chính mình, không ít người mẹ, người vợ đã lặng lẽ rơi nước mắt một mình. Cùng nhà văn Lữ Mai chia sẻ thêm về chủ đề này.

Tiểu Vy/VOV.VN
Tag: chồng cá độ chồng cờ bạc gà chọi
Cụ ông cởi áo che yên xe để vợ ngồi không bị nóng, dân mạng khen rần rần

VOV.VN - Giữa trời nắng như đổ lửa, cụ ông lót yên xe máy bằng chiếc áo sơ mi của mình để vợ không bị khó chịu khi ngồi lên, clip đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ.

Thói quen dùng máy giặt dễ mắc tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển

VOV.VN - Nên đóng cửa máy để tránh bụi bẩn hay nên mở cửa để hơi ẩm còn lại thoát ra ngoài - đó là thắc mắc của rất nhiều người khi sử dụng máy giặt lồng ngang.

Chồng tuổi xế chiều “đổi gu” phòng the, vợ sợ hãi mỗi đêm

VOV.VN - Hơn 30 năm chung sống, khi con cái đã trưởng thành, người phụ nữ bất ngờ rơi vào khủng hoảng vì chồng xuất hiện những sở thích tình dục khác lạ ở tuổi nghỉ hưu. Những thay đổi này khiến chị lo lắng, thậm chí ám ảnh. Chuyên gia Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên để tháo gỡ nút thắt trong câu chuyện nhạy cảm này.

