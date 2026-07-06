Bị quay cảnh ném chó qua hàng rào, người đàn ông lĩnh án cấm nuôi thú cưng

James Andrew Marchant (42 tuổi, sống tại thành phố Bristol, Anh) đã nhận tội với hai hành vi vi phạm quy định về phúc lợi động vật và bị tuyên án tại Tòa án sơ thẩm Bristol vào ngày 24/6.

Ngoài lệnh cấm nuôi động vật trong vòng 10 năm, Marchant còn bị buộc nộp khoảng 530 USD án phí cùng khoản phụ phí dành cho nạn nhân trị giá khoảng 105 USD theo quy định của pháp luật Anh và xứ Wales.

Vụ việc bắt nguồn từ một sự cố xảy ra vào tháng 9/2025. Khi đó, những người hàng xóm đã ghi lại cảnh Marchant túm cổ chú chó giống terrier tên Boomer, bế qua sân rồi ném thẳng qua cánh cổng khu vườn cao gần 2m khiến con vật rơi xuống nền bê tông.

James Andrew Marchant ném con chó của mình qua hàng rào. Nguồn: RSPCA

Chứng kiến hành động này, nhiều người đã liên tục hô lớn yêu cầu Marchant dừng lại trước khi gọi cảnh sát. Người đàn ông sau đó bị bắt giữ.

Không chỉ Marchant, người phụ nữ sống cùng nhà là Clair Yvonne Malik (43 tuổi) cũng bị truy tố sau khi thừa nhận không đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho Boomer. Malik bị cấm nuôi động vật trong 5 năm, nộp phạt khoảng 160 USD, đồng thời phải thanh toán khoảng 530 USD chi phí tố tụng và gần 55 USD phụ phí dành cho nạn nhân.

Theo lời khai của bác sĩ thú y trước tòa, đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Boomer đã phải chịu đau đớn và hoảng sợ khi bị túm cổ. Ngay sau khi bị ném xuống nền cứng, chú chó tiếp tục phải hứng chịu những cơn đau do va đập.

"Việc bị cáo lạnh lùng ném Boomer qua hàng rào, cùng với việc không đưa con vật đi khám thú y ngay sau đó, cho thấy ông ta đã không thực hiện trách nhiệm bảo vệ vật nuôi khỏi đau đớn, thương tích và bệnh tật", bác sĩ thú y nhận định.

Khi được đưa đi kiểm tra sức khỏe, Boomer được xác định bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, chỉ nặng khoảng 2kg. Sau đó, chú chó được Hiệp hội Hoàng gia Phòng chống Ngược đãi Động vật (RSPCA) tiếp nhận chăm sóc. Sau khoảng một tháng được điều trị, tăng cân và hồi phục sức khỏe, Boomer đã được tìm thấy chủ nuôi mới.

RSPCA là đơn vị đứng ra khởi kiện Marchant và Malik. Kim Walters, điều tra viên của RSPCA, gửi lời cảm ơn tới những người hàng xóm đã kịp thời ghi hình và báo cáo vụ việc, góp phần giải cứu Boomer. Bà cũng kêu gọi người dân tiếp tục lên tiếng khi phát hiện các hành vi nghi ngờ ngược đãi động vật.

"Động vật cũng biết đau đớn và chịu đựng giống như con người. Chúng luôn xứng đáng được đối xử bằng sự tử tế và lòng trắc ẩn", bà Walters nhấn mạnh. Theo bà, chính người dân là "tai mắt" của tổ chức trong việc phát hiện và báo cáo những trường hợp động vật bị ngược đãi.