Bí quyết "3 không" để minh mẫn, da dẻ rạng rỡ của cụ bà 106 tuổi

Thứ Sáu, 10:50, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ở tuổi hơn 100, cụ bà tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) minh mẫn, da dẻ sáng khỏe nhờ duy trì nguyên tắc “3 không”.

Ở độ tuổi mà nhiều người xem là cột mốc đáng mơ ước, cụ Đinh Quế Quyên (Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc) vẫn giữ được nguồn năng lượng khiến người đối diện bất ngờ. Với cụ, con số 106 tuổi dường như chỉ là dấu mốc trên hành trình sống khỏe và tích cực.

Trong buổi trò chuyện với phóng viên Ningbo Evening News vào cuối tháng 4/2026, cụ gây ấn tượng bởi giọng nói vang, tinh thần sảng khoái và làn da tươi tắn hiếm thấy ở tuổi xưa nay hiếm. Không chỉ vậy, cụ còn tự tay lấy kẹo mời từng người, ân cần chúc: “Ai ăn kẹo này sẽ sống lâu, khỏe mạnh nhé!”, khiến không khí buổi gặp gỡ thêm ấm áp và gần gũi.

bi quyet 3 khong de minh man, da de rang ro cua cu ba 106 tuoi hinh anh 1
Cụ bà Đinh Quế Quyên (Ảnh: Ningbo Evening News)

Con gái cụ Đinh cho biết, các chỉ số trong lần khám sức khỏe tổng quát của mẹ đều nằm trong ngưỡng bình thường. Đáng chú ý, cụ không gặp phải tình trạng “tam cao” - gồm cao huyết áp, mỡ máu và đường huyết – những bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi.

Khi được phỏng vấn, cụ bà chia sẻ bí quyết sống thọ, da dẻ hồng hào nhờ nguyên tắc “3 không” dưới đây.

Không ăn đồ để qua đêm

Trong chế độ ăn uống, cụ Đinh Quế Quyên duy trì thói quen ăn thanh đạm, thỉnh thoảng bổ sung một lượng nhỏ thực phẩm giàu đạm và tuyệt đối nói không với thức ăn thừa để qua đêm.

Thực tế, nhiều người có thói quen bảo quản đồ ăn thừa trong tủ lạnh để dùng lại. Tuy nhiên, theo các khuyến nghị dinh dưỡng, việc lưu trữ và sử dụng thực phẩm đã nấu chín cần đúng cách và trong thời gian phù hợp. Nếu để quá lâu hoặc bảo quản không đảm bảo, thực phẩm có thể phát sinh một số rủi ro như tăng nguy cơ vi sinh vật phát triển, thay đổi thành phần và giá trị dinh dưỡng.

Các chuyên gia thường khuyến nghị nên chuẩn bị khẩu phần vừa đủ, ưu tiên dùng ngay sau khi chế biến và bảo quản thực phẩm đúng cách nếu cần sử dụng lại, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng dinh dưỡng.

Không lạm dụng mỹ phẩm

Cụ Đinh Quế Quyên không theo đuổi các bước chăm sóc da cầu kỳ hay sử dụng sản phẩm đắt tiền. Theo chia sẻ từ gia đình, cụ hầu như không dùng mỹ phẩm, chỉ rửa mặt đơn giản mỗi sáng và tối. Dù vậy, làn da của cụ vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, sáng và ít xuất hiện đốm sắc tố.

Cách chăm sóc tối giản này được cho là cách bảo vệ hàng rào tự nhiên của da, tránh việc lạm dụng hóa chất gây tổn thương lớp sừng và làm mất cân bằng hệ vi sinh trên bề mặt da. Tuy nhiên, tình trạng da còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, lối sống và môi trường sống, vì vậy không thể áp dụng máy móc cho tất cả mọi người.

Không thức khuya

Trong nhiều thập kỷ, cụ duy trì nếp sinh hoạt đi ngủ sớm. Khi còn trẻ, cụ hiếm khi thức quá 23 giờ; về sau, cụ thường lên giường từ khoảng 20 giờ. Theo cụ, sống thuận theo tự nhiên — làm việc ban ngày, nghỉ ngơi khi trời tối - là nền tảng để giữ gìn sức khỏe.

Các nghiên cứu cho thấy chất lượng giấc ngủ phụ thuộc vào tính đều đặn và thời lượng. Trong đó, khung giờ từ 23h đến 3h được xem là giai đoạn cơ thể diễn ra nhiều quá trình phục hồi. Việc đi ngủ quá muộn có thể làm xáo trộn nhịp sinh học và ảnh hưởng đến sức khỏe theo thời gian.

Trường hợp của cụ Đinh không phải cá biệt. Theo một khảo sát năm 2025 tại Hàng Châu (Trung Quốc) trên hơn 400 người sống thọ cho thấy nhiều điểm chung về lối sống. Phần lớn họ duy trì chế độ ăn thanh đạm, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ đậu nành, đồng thời hạn chế đồ chiên rán, muối chua và thịt đỏ.

Bên cạnh đó, thói quen không hút thuốc, hạn chế rượu bia và vận động nhẹ nhàng hằng ngày cũng được ghi nhận là những yếu tố có lợi. Đặc biệt, tinh thần lạc quan và sự hài lòng với cuộc sống được xem là yếu tố quan trọng góp phần duy trì sức khỏe ở tuổi cao.

che_do_an.jpg

Người già suy nhược cơ thể nên ăn gì để nhanh hồi phục?

VOV.VN - Người cao tuổi dễ bị suy nhược nếu không được chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng hợp lý. Khi đó cơ thể thường mệt mỏi, thiếu năng lượng và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Một chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp cải thiện thể trạng và hỗ trợ người già phục hồi sức khỏe.

Thu Hiền/VTC News
QQ, Aboluowang
Tag: cụ bà 106 tuổi bí quyết sống thọ không ăn đồ qua đêm không thức khuya không lạm dụng mỹ phẩm sống khỏe tuổi già chế độ ăn thanh đạm giấc ngủ và sức khỏe thói quen sống lành mạnh tinh thần lạc quan
