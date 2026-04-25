Vị thuốc dân dã bổ tim, ngừa lão hóa cực tốt cứ ra chợ là thấy

Thanh nhiệt và giải độc cơ thể hiệu quả

Trong y học cổ truyền, đậu xanh có tính hàn, giúp làm mát gan và thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt. Khi đi vào cơ thể, các hoạt chất trong đậu xanh giúp trung hòa các chất độc hại và thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố qua đường nước tiểu. Đây là lý do tại sao nước đậu xanh hay canh đậu xanh luôn là lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt, giảm mụn nhọt.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu xanh là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan cực kỳ dồi dào, đặc biệt là loại tinh bột kháng (resistant starch) giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Việc tiêu thụ đậu xanh thường xuyên giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón và giảm nguy cơ mắc các bệnh về đại tràng.

Ngoài ra, các enzyme tự nhiên trong loại hạt này còn hỗ trợ quá trình phân giải thức án, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng một cách tối ưu mà không gây cảm giác đầy bụng.

Đậu xanh từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của người Việt. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chỉ số đường huyết (GI) thấp cùng hàm lượng chất xơ và protein cao khiến đậu xanh trở thành thực phẩm lý tưởng cho người bị tiểu đường hoặc đang có nguy cơ mắc bệnh. Các chất chống oxy hóa như vitexin và isovitexin có trong đậu xanh giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giữ cho mức đường trong máu luôn ở trạng thái ổn định.

Các nghiên cứu dân số trước đây với hơn 300.000 người trưởng thành cho thấy rằng việc tiêu thụ ít nhất 30g các loại đậu, bao gồm cả đậu xanh mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 từ 20-30%

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng đậu xanh có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, một trong những nguyên nhân chính gây ra xơ vữa động mạch và đột quỵ. Hàm lượng kali, magie và chất xơ trong đậu xanh đóng vai trò quan trọng trong việc giãn nở mạch máu và điều hòa huyết áp.

Việc duy trì thói quen ăn đậu xanh giúp ổn định nhịp tim, bảo vệ thành mạch và nâng cao sức khỏe tổng thể của hệ thống tuần hoàn.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang trong quá trình ăn kiêng, đậu xanh là một người bạn đồng hành tuyệt vời nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu. Hàm lượng protein và chất xơ cao trong đậu xanh kích thích cơ thể sản sinh ra các hormone ức chế cơn đói như cholecystokinin, giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào hiệu quả hơn.

Thay vì các món ăn vặt nhiều dầu mỡ, một bát chè đậu xanh ít đường hoặc salad đậu xanh sẽ giúp bạn duy trì năng lượng bền bỉ mà không lo tích tụ mỡ thừa.

Ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da

Không chỉ tốt cho bên trong, đậu xanh còn là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các vitamin nhóm B, vitamin C và E trong đậu xanh giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím, giảm thiểu sắc tố melanin gây nám và tàn nhang. Sử dụng bột đậu xanh làm mặt nạ hoặc uống nước đậu xanh thường xuyên sẽ giúp làn da trở nên sáng mịn, săn chắc và làm chậm quá trình xuất hiện các dấu hiệu lão hóa theo thời gian.