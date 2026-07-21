Bí quyết giữ chuối chín tươi lâu, không bị thâm đen

Cách bảo quản chuối chín ở nhiệt độ phòng

Chọn chuối trước khi bảo quản

Muốn bảo quản chuối được lâu, nên chọn nải còn nguyên vẹn, không dập nát hay hư hỏng. Với chuối thường, ưu tiên nải có màu vàng tự nhiên, xen lẫn vài quả còn hơi xanh; chuối trứng cuốc nên chọn quả có các chấm đen nhỏ trên vỏ - dấu hiệu chín ngọt. Đồng thời, tránh mua những quả vàng đều bất thường, không có đốm nâu vì có thể đã được xử lý bằng chất kích thích chín hoặc chất bảo quản, thường nhanh hỏng và kém ngon.

Bảo quản chuối ở nhiệt độ thường

Nên treo nải chuối ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Khi có quả chín trước hoặc bị hỏng, hãy tách riêng để tránh khí ethylene làm các quả còn lại chín nhanh và dễ hư hơn. Đồng thời, không nên để chuối gần các loại trái cây đang chín như xoài, bơ hay đu đủ vì chúng cũng giải phóng nhiều khí ethylene, khiến chuối nhanh hỏng.

Muốn bảo quản chuối được lâu, nên chọn nải còn nguyên vẹn, không dập nát hay hư hỏng

Bảo quản chuối chín trong ngăn mát tủ lạnh

Khi chuối đã chín đồng loạt nhưng chưa sử dụng hết, bạn có thể bảo quản trong ngăn mát để kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế tình trạng chuối bị mềm hoặc thâm quá nhanh.

Dùng túi zip

Cho chuối vào túi zip chuyên dụng rồi đặt trong ngăn mát ở nhiệt độ khoảng 3 độ C. Với cách này, nên sử dụng chuối trong vòng 3-4 ngày để đảm bảo hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Bạn cũng có thể bọc riêng từng quả bằng giấy báo, màng bọc thực phẩm hoặc cho từng quả vào túi zip riêng trước khi cất vào tủ lạnh. Nên đặt chuối ở cuối ngăn mát - nơi nhiệt độ ổn định hơn. Cách làm này giúp hạn chế tiếp xúc với không khí, nhờ đó chuối có thể giữ được độ tươi khoảng 6-8 ngày.

Quấn màng bọc ở cuống

Khi chuối đã chín vàng hoàn toàn và bắt đầu xuất hiện các chấm đen trên vỏ, hãy dùng màng bọc thực phẩm quấn kín phần cuống của nải chuối. Việc này giúp giảm lượng khí ethylene thoát ra, từ đó làm chậm quá trình chín và kéo dài thời gian bảo quản thêm vài ngày.

Bảo quản trong hộp kín

Một cách khác là cho chuối vào hộp có nắp đậy kín rồi đặt trong ngăn mát. Hộp kín giúp hạn chế không khí lưu thông và giảm tác động trực tiếp của nhiệt độ thấp lên quả chuối. Nhờ đó, chuối ít bị thâm vỏ, đồng thời giữ được chất lượng trong thời gian dài hơn.

Bảo quản chuối chín trong ngăn đông

Nếu muốn lưu trữ chuối trong thời gian dài để làm sinh tố, bánh hoặc kem, cấp đông là phương pháp phù hợp. Tùy nhu cầu sử dụng, bạn có thể để nguyên vỏ hoặc bóc vỏ trước khi đông lạnh.

Đối với chuối đã bóc vỏ

Bóc sạch vỏ, xếp từng quả cách nhau trên khay hoặc hộp có lót giấy nến để tránh dính. Sau khi chuối đông cứng, có thể chuyển sang túi zip hoặc hút chân không rồi tiếp tục bảo quản trong ngăn đá nhằm hạn chế hình thành tinh thể nước đá và giữ chất lượng tốt hơn.

Đối với chuối còn nguyên vỏ

Rửa sạch bề mặt quả, lau khô hoàn toàn rồi cho vào túi zip trước khi đặt vào ngăn đông. Đây là cách bảo quản đơn giản, phù hợp khi chưa có thời gian sơ chế.

Chuối đã bóc vỏ có thể bảo quản khoảng 3-4 tháng, trong khi chuối cấp đông nguyên vỏ nên sử dụng trong khoảng 2 tháng để đảm bảo chất lượng.

Một số lưu ý giúp bảo quản chuối chín lâu hơn

Để chuối tươi lâu hơn, không nên để chung với những quả đã dập, thối vì khí ethylene sẽ khiến chuối nhanh chín và hư. Khi bảo quản trong tủ lạnh, cần bọc chuối bằng màng thực phẩm hoặc cho vào túi zip, hộp kín thay vì để trực tiếp. Không nên cho chuối còn xanh vào ngăn mát vì dễ bị thâm vỏ nhưng ruột vẫn sượng. Ngoài ra, có thể thoa một lớp mỏng nước cốt chanh lên vỏ để làm chậm quá trình oxy hóa, giúp hạn chế thâm đen.