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Bí quyết nấu cháo cá chép thơm ngon, không tanh, ai ăn cũng mê

Thứ Bảy, 06:07, 04/07/2026
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VOV.VN - Cháo cá chép là món ăn giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ mang thai và người mới ốm dậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nấu cháo cá chép thơm ngon, không tanh.

Giá trị dinh dưỡng của cá chép

Cá chép là thực phẩm phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, nổi bật với hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Thịt cá cung cấp nguồn protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu, góp phần hỗ trợ quá trình xây dựng cũng như phục hồi các mô trong cơ thể.

Bên cạnh đó, cá chép chứa nhiều axit béo omega-3 - nhóm chất béo có lợi cho sức khỏe tim mạch. Dưỡng chất này giúp giảm phản ứng viêm, hỗ trợ hoạt động của não bộ và có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng như cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu.

Ngoài protein và omega-3, cá chép còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B12, phốt pho, kali và selen, giúp duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh, cơ bắp và các cơ quan trong cơ thể.

bi quyet nau chao ca chep thom ngon, khong tanh, ai an cung me hinh anh 1
Cháo cá chép là món ăn giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe

Cách nấu cháo cá chép

Nguyên liệu: 1 con cá chép tươi (khoảng 500-700 g); 100 g gạo tẻ; 30 g gạo nếp để tạo độ sánh cho cháo; 1 củ gừng nhỏ; Hành lá, thì là, tía tô; Gia vị: Muối, nước mắm, hạt nêm, tiêu xay.

Sơ chế cá để khử mùi tanh

Khâu sơ chế quyết định phần lớn hương vị của món cháo. Trước tiên, cần làm sạch vảy, bỏ mang, nội tạng và cạo sạch lớp màng màu đen trong bụng cá vì đây là nguyên nhân khiến cá có mùi tanh.

Tiếp theo, khứa nhẹ hai bên thân cá rồi dùng nhíp rút bỏ sợi gân trắng nằm dọc sống lưng. Sau đó, chà xát cá với muối hạt kết hợp gừng đập dập hoặc rửa bằng nước pha chanh, giấm để loại bỏ nhớt và mùi tanh. Cuối cùng, rửa sạch lại với nước và để ráo trước khi chế biến.

Các bước thực hiện

Vo sạch gạo tẻ và gạo nếp, ngâm khoảng 30 phút rồi nấu đến khi cháo nhừ. Cá chép đem luộc hoặc hấp cùng gừng và đầu hành, sau đó gỡ lấy thịt, bỏ xương. Ướp thịt cá với nước mắm và hạt tiêu, rồi phi thơm hành, cho cá vào xào sơ. Khi cháo chín mềm, cho cá vào khuấy đều, nêm nếm vừa ăn. Múc cháo ra bát, thêm hành lá, thì là, tía tô và tiêu xay rồi thưởng thức khi còn nóng.

Cháo cá chép có tác dụng gì?

Bồi bổ cơ thể

Cháo cá chép cung cấp lượng protein và năng lượng cần thiết, giúp cơ thể nhanh phục hồi sau ốm, giảm tình trạng mệt mỏi và suy nhược.

Nhờ kết cấu mềm, món ăn này cũng phù hợp với những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc đang gặp các vấn đề về đường tiêu hóa. Theo y học cổ truyền, cá chép còn có tác dụng kiện tỳ, lợi tiểu và hỗ trợ giảm tình trạng phù nề.

Hỗ trợ sức khỏe mẹ bầu

Từ lâu, cháo cá chép đã được nhiều người xem là món ăn bổ dưỡng dành cho phụ nữ mang thai. Cá chép chứa DHA và các axit béo omega-3, những dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển não bộ và thị giác của thai nhi.

Ngoài ra, món ăn này còn giúp bổ sung năng lượng, cải thiện tình trạng phù chân tay ở một số mẹ bầu trong giai đoạn cuối thai kỳ. Khi được kết hợp trong chế độ ăn uống cân đối, cháo cá chép góp phần giúp thai phụ duy trì sức khỏe tốt và hỗ trợ thai nhi phát triển toàn diện.

Những lưu ý khi ăn cháo cá chép

Để đảm bảo an toàn và giữ trọn giá trị dinh dưỡng, nên chọn cá chép tươi, gỡ sạch xương trước khi ăn, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Người có tiền sử dị ứng cá, hải sản hoặc đang trong đợt gút cấp cần thận trọng khi sử dụng. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, cá chép không nên chế biến cùng thịt gà hoặc cam thảo, dù hiện chưa có nhiều bằng chứng khoa học xác nhận quan niệm này.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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