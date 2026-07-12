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Bí quyết rã đông cá vừa nhanh vừa giữ trọn vị tươi ngon

Chủ Nhật, 06:11, 12/07/2026
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VOV.VN - Rã đông cá tưởng đơn giản nhưng nếu làm sai cách có thể khiến thịt cá mất độ tươi, giảm dinh dưỡng và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Áp dụng đúng phương pháp sẽ giúp cá rã đông nhanh, giữ trọn hương vị và bảo đảm an toàn khi chế biến.

Vì sao nên bảo quản cá trong ngăn đông?

Cá cần được bảo quản đúng cách để giữ độ tươi và hạn chế vi khuẩn phát triển. Trước khi cấp đông, nên đánh vảy, bỏ mang, nội tạng, rửa sạch rồi cho vào hộp kín hoặc túi zip hút chân không để tránh lẫn mùi. Cá bảo quản trong ngăn mát (2-4°C) nên dùng trong 1-2 ngày, còn ở ngăn đông (-18°C) có thể giữ được khoảng 2-4 tháng.

Những cách rã đông cá nhanh, dễ thực hiện tại nhà

Rã đông bằng chanh và muối

Đây là một trong những cách rã đông được nhiều người áp dụng vì vừa nhanh vừa giúp khử mùi tanh. Bạn cho cá vào hộp hoặc tô, thêm khoảng 1 thìa muối, 2 lát chanh rồi đổ nước ngập cá và đậy kín. Sau khoảng 5-10 phút, cá sẽ mềm và có thể mang đi chế biến.

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Rã đông cá tưởng đơn giản nhưng nếu làm sai cách có thể khiến thịt cá mất độ tươi, giảm dinh dưỡng

Phương pháp này không chỉ rút ngắn thời gian rã đông mà còn giúp thịt cá giữ được độ săn chắc, hạn chế mùi tanh và bảo toàn hương vị sau khi nấu.

Rã đông bằng lò vi sóng

Lò vi sóng cũng là giải pháp tiện lợi khi cần chế biến cá trong thời gian ngắn. Sau khi lấy cá ra khỏi tủ đông, rửa sơ rồi dùng khăn giấy thấm khô bề mặt. Đặt cá vào lò vi sóng và sử dụng chế độ rã đông hoặc quay trong khoảng 3 phút nếu thiết bị không có chức năng chuyên dụng.

Sau khi rã đông, rửa lại cá với nước muối loãng, để ráo rồi chế biến ngay. Tuy nhiên, cần theo dõi kỹ trong quá trình rã đông vì nếu để quá lâu, thịt cá dễ bị khô, mềm nhũn hoặc nát khi nấu, ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Rã đông bằng giấm

Một cách khác là sử dụng giấm để đẩy nhanh quá trình rã đông. Cho cá vào hộp hoặc túi zip, đổ nước ngập mặt cá rồi thêm khoảng 50 ml giấm trắng. Cách làm tương tự như phương pháp dùng chanh và muối nhưng thời gian chờ lâu hơn.

Giấm giúp giảm mùi tanh và giữ hương vị của cá sau khi chế biến. Tuy nhiên, thời gian rã đông thường kéo dài khoảng 20-25 phút nên không thích hợp khi cần nấu ăn gấp.

Những lưu ý khi rã đông cá

Để bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, không nên ngâm cá trong nước nóng vì dễ làm thất thoát dinh dưỡng và khiến bề mặt cá chín trước khi bên trong rã đông. Cũng không nên để cá dưới vòi nước chảy quá lâu hoặc rã đông ở nhiệt độ phòng vì có thể làm giảm chất lượng và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Sau khi rã đông, nên chế biến ngay, không cấp đông trở lại để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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