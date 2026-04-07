Bố ăn mừng con gái ly hôn, đánh trống nhảy múa tưng bừng

Thứ Ba, 10:22, 07/04/2026
VOV.VN - Để ủng hộ con gái sau khi ly hôn, bố cùng các thành viên trong gia đình đã mặc đồng phục, đánh trống, nhảy múa, tưng bừng trên đường phố.

Ở nhiều gia đình Ấn Độ, ly hôn vẫn bị xem là điều xấu hổ. Phụ nữ thường phải đối mặt với những câu hỏi, sự đổ lỗi và áp lực xã hội, trong khi các gia đình thường giữ im lặng và lo lắng. Tuy nhiên, một gia đình tại Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã chọn cách đứng về phía con gái.

Bố và các thành viên trong gia đình ăn mừng con gái ly hôn. Ảnh: Ndtv

Sau khi tòa án gia đình tại Meerut chấp thuận đơn ly hôn của cô Pranita, bố của cô đã tổ chức một buổi ăn mừng bên ngoài tòa án, với trống, vòng hoa và kẹo. Gia đình coi đây là một khởi đầu mới trong cuộc đời cô.

Người thân nhảy múa theo nhịp trống, trong khi bánh kẹo được chia cho mọi người để chung vui. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý, tờ NDTV đưa tin hôm 6/4.

Theo video được chia sẻ, các thành viên trong gia đình mặc áo phông đen in hình Pranita cùng dòng chữ: "Tôi yêu con gái tôi. Trái tim tôi, linh hồn tôi". Pranita cũng mặc áo phông đen với thông điệp: "Gia đình tôi, cuộc sống tôi".

Chia sẻ về hành trình của mình, Pranita cho biết cô từng cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng không thành công. "Thủ tục ly hôn đã bắt đầu từ năm 2021. Bố luôn ủng hộ tôi. Tôi hy vọng mọi người đều có một gia đình đứng bên họ trong những lúc khó khăn", cô chia sẻ.

Ông Gyanendra Sharma, bố của Pranita cho biết: "Khi con gái chào đời, gia đình tôi đánh trống ăn mừng. Hôm nay, trống lại được đánh để chứng minh rằng giá trị của con gái vẫn như vậy ở mọi giai đoạn trong cuộc đời cô ấy".

Pranita là con gái duy nhất của ông Gyanendra Sharma. Cô kết hôn vào năm 2018. Vợ chồng cô có một người con trai.

Tuy nhiên, theo thời gian, Pranita phải chịu nhiều sự quấy rối từ gia đình chồng. Khi tình hình trở nên tồi tệ, cô quyết định nộp đơn ly hôn. Tòa án gia đình sau đó đã chấp thuận đơn của cô.

Hoàng Dung/Vietnamnet
Chồng nhất quyết không ly hôn để giữ danh dự, nhưng mặc nhiên ra ngoài hẹn hò

VOV.VN - Suốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời. Cả 2 cảm thấy chán ngấy đối phương, thế nhưng chồng tôi vẫn không chịu ly hôn vì sợ mất thể hiện. Anh ta muốn giữ cái mác gia đình hạnh phúc, nhưng lại thản nhiên ra ngoài hẹn hò gái gú.

VOV.VN - Suốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời. Cả 2 cảm thấy chán ngấy đối phương, thế nhưng chồng tôi vẫn không chịu ly hôn vì sợ mất thể hiện. Anh ta muốn giữ cái mác gia đình hạnh phúc, nhưng lại thản nhiên ra ngoài hẹn hò gái gú.

Muốn vay thêm tiền trả nợ cho bố mẹ, tôi bị vợ phản đối quyết liệt, dọa ly hôn

VOV.VN - Khi bố mẹ rơi vào cảnh nợ nần vì đầu tư thua lỗ, người chồng muốn rút toàn bộ tiền tiết kiệm và vay thêm để giúp đỡ. Nhưng sự phản đối gay gắt từ người vợ đã đẩy cuộc hôn nhân vào căng thẳng, thậm chí đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Giữa chữ hiếu và hạnh phúc gia đình nhỏ, lựa chọn nào mới là đúng?

VOV.VN - Khi bố mẹ rơi vào cảnh nợ nần vì đầu tư thua lỗ, người chồng muốn rút toàn bộ tiền tiết kiệm và vay thêm để giúp đỡ. Nhưng sự phản đối gay gắt từ người vợ đã đẩy cuộc hôn nhân vào căng thẳng, thậm chí đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Giữa chữ hiếu và hạnh phúc gia đình nhỏ, lựa chọn nào mới là đúng?

Vợ dùng tiền 8 năm tích góp ủng hộ thần tượng, chồng bật khóc muốn ly hôn

VOV.VN - Người chồng thấy bị phản bội, cân nhắc ly hôn sau khi phát hiện khoản tiền anh vất vả kiếm trong 8 năm bị vợ tiêu sạch, trong đó phần lớn tặng cho một nam streamer.

VOV.VN - Người chồng thấy bị phản bội, cân nhắc ly hôn sau khi phát hiện khoản tiền anh vất vả kiếm trong 8 năm bị vợ tiêu sạch, trong đó phần lớn tặng cho một nam streamer.

