中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chồng nhất quyết không ly hôn để giữ danh dự, nhưng mặc nhiên ra ngoài hẹn hò

Thứ Sáu, 11:10, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Suốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời. Cả 2 cảm thấy chán ngấy đối phương, thế nhưng chồng tôi vẫn không chịu ly hôn vì sợ mất thể hiện. Anh ta muốn giữ cái mác gia đình hạnh phúc, nhưng lại thản nhiên ra ngoài hẹn hò gái gú.

Ở tuổi 40, khi bạn bè đồng lứa đang viên mãn với tổ ấm, tôi lại thấy mình như một bóng ma vật vờ trong chính ngôi nhà của mình. Năm năm - một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, nhưng cũng đủ để biến cuộc hôn nhân của tôi thành một nấm mồ lạnh lẽo.

Chúng tôi đã ly thân suốt 5 năm qua. Không chung giường, không chung những bữa cơm thân mật và càng không còn những lời hỏi han thật lòng. Thế nhưng, kỳ lạ thay, trong mắt họ hàng và đồng nghiệp, chúng tôi vẫn là "cặp đôi kiểu mẫu". Đó là nhờ sự kiên quyết đến cực đoan của chồng tôi. Mỗi khi tôi đưa đơn, anh ta lại gạt đi với cùng một lý lẽ: "Anh không bao giờ ly hôn. Phải giữ lấy cái gia đình này cho các con, cho danh dự của cả hai bên".

chong nhat quyet khong ly hon de giu danh du, nhung mac nhien ra ngoai hen ho hinh anh 1
Ảnh minh hoạ, nguồn: AI

Tôi đã từng tin vào cái lý do "vì con" cao thượng ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, đó chỉ là sự ích kỷ được bọc trong lớp vỏ trách nhiệm. Anh ta không muốn mất đi sự ổn định của một tổ ấm có người đàn bà quán xuyến, không muốn đánh đổi danh dự của một người đàn ông thành đạt lấy sự tự do cho vợ. Đau đớn hơn, trong khi giam lỏng tôi trong danh phận "người vợ hợp pháp", anh lại tự cho mình quyền tự do yêu đương bên ngoài.

Những tin nhắn hẹn hò, những mùi nước hoa lạ, hay thậm chí là những chuyến đi "công tác" cùng nhân tình... anh ta chẳng buồn che giấu. Với anh ta, chỉ cần cái vỏ bọc gia đình còn nguyên vẹn, anh ta có quyền làm tất cả. Anh mặc nhiên coi việc tôi ở nhà chăm con là nghĩa vụ hiển nhiên, còn tình yêu là thứ anh được phép đi tìm kiếm nơi khác.

Nhiều lúc nhìn vào gương, tôi thấy xót xa cho chính mình. Ở tuổi 40, tôi vẫn còn cả một quãng đời phía trước, nhưng lại đang bị bóp nghẹt bởi một người đàn ông muốn có tất cả, muốn một gia đình hoàn hảo để khoe mẽ và những cuộc vui không hồi kết bên ngoài.

Tôi tự hỏi, liệu sự chịu đựng này có thực sự mang lại hạnh phúc cho con cái, hay đang vô tình dạy con cách sống giả dối và ích kỷ?

VyVy/VOV.VN (Ghi)
Tag: chồng ly hôn chồng ly thân vỏ bọc hôn nhân ngoại tình hẹn hò
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

VOV.VN - Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.

Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình

VOV.VN - Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.

Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏ

VOV.VN - Dù đang yêu nhau vui vẻ, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà tôi và bạn gái lại chia tay trong căng thẳng chỉ vì chuyện sổ đỏ căn nhà.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản