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Buổi sáng nên uống sinh tố gì để hỗ trợ kiểm soát huyết áp?

Chủ Nhật, 09:08, 30/08/2026
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VOV.VN - Một ly sinh tố có thể giúp bữa sáng trở nên nhanh gọn, tiện lợi. Tuy nhiên, với người bị huyết áp cao, thành phần của món uống cũng cần được lựa chọn phù hợp.

Một bữa sáng có lợi cho sức khỏe tim mạch nên ưu tiên rau, trái cây, thực phẩm giàu kali, chất xơ, magie và chất béo không bão hòa, đồng thời hạn chế natri và chất béo bão hòa.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, sinh tố từ quả mọng, bơ và rau bina là một lựa chọn đáng cân nhắc. Các nguyên liệu này phù hợp với nguyên tắc chung của chế độ ăn tốt cho tim mạch, vốn ưu tiên rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh. Dưới đây là những lý do loại sinh tố này có thể phù hợp với người đang kiểm soát huyết áp.

Giàu thực phẩm chứa kali

Kali là khoáng chất quan trọng đối với việc duy trì huyết áp khỏe mạnh. Khoáng chất này có thể giúp cân bằng tác động của natri và hỗ trợ chức năng bình thường của mạch máu.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người trưởng thành có thể hướng tới khoảng 3.500-5.000 mg kali mỗi ngày từ thực phẩm để hỗ trợ phòng ngừa hoặc kiểm soát huyết áp cao.

Một quả bơ cỡ vừa cung cấp khoảng 975 mg kali. Trong công thức sinh tố này, bơ được kết hợp với rau bina, quả mọng và nước cam - những thực phẩm cũng cung cấp kali. Nhờ đó, một ly sinh tố có thể kết hợp nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào bữa sáng.

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Sinh tố từ quả mọng, bơ và rau bina phù hợp với người đang kiểm soát huyết áp (ảnh Caley Ellenburg)

Cung cấp lượng chất xơ đáng kể

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, nhưng nhiều người vẫn chưa bổ sung đủ lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày. Theo công thức được giới thiệu, mỗi khẩu phần sinh tố cung cấp khoảng 13 g chất xơ nhờ sự kết hợp của quả mọng, bơ, rau bina và chà là Medjool.

Chất xơ không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn có thể góp phần duy trì huyết áp khỏe mạnh. Một số loại chất xơ được hệ vi khuẩn đường ruột lên men, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như butyrate. Những hợp chất này được cho là có liên quan đến quá trình điều hòa viêm và chức năng mạch máu.

Một ưu điểm khác của sinh tố là sử dụng rau và trái cây nguyên dạng thay vì chỉ uống nước ép. Cách chế biến này giúp giữ lại phần lớn chất xơ tự nhiên của thực phẩm và có thể giúp tăng cảm giác no.

Sữa chua giúp bổ sung protein

Công thức sử dụng sữa chua không béo, vừa tạo độ sánh vừa bổ sung protein và canxi. Protein có thể giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc thường xuyên sử dụng sữa chua và mức huyết áp khỏe mạnh.

Với khoảng 11g protein mỗi khẩu phần, món sinh tố này có thể được sử dụng như một bữa sáng tương đối đầy đủ, thay vì chỉ đóng vai trò như một món uống phụ. Sự kết hợp giữa protein, chất xơ và chất béo không bão hòa cũng giúp bữa sáng cân bằng hơn khi đi cùng carbohydrate tự nhiên từ trái cây.

Bổ sung chất béo tốt cho tim mạch

Bên cạnh kali, bơ còn cung cấp chất béo không bão hòa, trong đó có axit oleic. Một số bằng chứng cho thấy chất béo không bão hòa từ bơ có thể hỗ trợ chức năng của lớp nội mô mạch máu. Đây là lớp tế bào giữ vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa sự co giãn của mạch máu.

Chất béo lành mạnh trong bơ cũng tạo vị béo và độ sánh cho sinh tố mà không cần sử dụng các nguyên liệu giàu chất béo bão hòa.

Sinh tố này phù hợp với ai?

Sinh tố quả mọng, bơ và rau bina có thể phù hợp với những người muốn tăng lượng rau, trái cây, chất xơ và chất béo có lợi trong chế độ ăn. Đặc biệt, thành phần của món uống tương đối phù hợp với nguyên tắc của chế độ ăn DASH, một mô hình ăn uống được sử dụng phổ biến nhằm hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Chế độ ăn DASH ưu tiên rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm sữa ít béo hoặc không béo, đồng thời chú trọng những thực phẩm giàu kali, magie, canxi, chất xơ và protein. Mô hình này cũng hạn chế natri và chất béo bão hòa.

Trong công thức sinh tố, bơ, rau bina, quả mọng và nước cam cung cấp nhiều dưỡng chất từ thực vật, trong khi sữa chua ít béo bổ sung protein và canxi. Món sinh tố này cũng có thể phù hợp với chế độ ăn chay và không chứa gluten tự nhiên nếu sử dụng các nguyên liệu không nhiễm gluten.

Một số lưu ý trước khi sử dụng

Dù có thành phần tương đối lành mạnh, không phải ai cũng nên sử dụng thường xuyên loại sinh tố giàu kali này.

Người suy giảm chức năng thận cần thận trọng. Một số người mắc bệnh thận phải hạn chế kali trong chế độ ăn. Vì vậy, nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thường xuyên sử dụng các thực phẩm, đồ uống giàu kali.

Người mắc tiểu đường cần chú ý khẩu phần. Chà là, quả mọng và nước cam đều cung cấp carbohydrate và đường tự nhiên. Người đang kiểm soát đường huyết nên tính lượng carbohydrate từ món sinh tố vào tổng khẩu phần trong ngày.

Không nên tự ý thay đổi thuốc điều trị. Một số thực phẩm có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc hoặc tương tác với thuốc đang sử dụng. Việc điều chỉnh chế độ ăn không thay thế cho phác đồ điều trị đã được bác sĩ chỉ định.

Thói quen giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Bên cạnh lựa chọn thực phẩm tốt cho tim mạch, người bị huyết áp cao nên duy trì những thói quen lành mạnh khác:

Giảm natri: Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2.300 mg natri mỗi ngày. Với người bị huyết áp cao, mục tiêu lý tưởng thường là không quá 1.500 mg/ngày.

Ưu tiên chế độ ăn DASH hoặc Địa Trung Hải: Đây là những mô hình ăn uống chú trọng rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và chất béo lành mạnh, đồng thời hạn chế thực phẩm chứa nhiều natri và chất béo bão hòa.

Tăng thực phẩm giàu kali: Rau, trái cây, các loại đậu và sản phẩm từ sữa có thể giúp bổ sung kali. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận cần hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi tăng lượng kali.

Duy trì vận động: Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần, kết hợp các buổi tập tăng cường sức mạnh theo khả năng.

Không có loại sinh tố nào tự làm giảm huyết áp

Sinh tố quả mọng, bơ và rau bina cung cấp nhiều kali, chất xơ, chất béo không bão hòa và protein, những thành phần có thể góp phần vào một chế độ ăn có lợi cho tim mạch và hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Tuy nhiên, không có một loại thực phẩm hay sinh tố đơn lẻ nào có thể thay thế thuốc hoặc tự điều trị huyết áp cao. Kiểm soát huyết áp hiệu quả cần dựa trên tổng thể chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, duy trì cân nặng phù hợp và tuân thủ phác đồ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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