English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách biến muối và kem đánh răng thành chất tẩy rửa cực kỳ hiệu quả

Thứ Ba, 08:41, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Muối và kem đánh răng là hai nguyên liệu quen thuộc có thể kết hợp để hỗ trợ làm sạch một số vết bẩn trong nhà bếp, cửa kính và phòng tắm. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng cách để tránh làm trầy xước bề mặt.

Nhiều bà nội trợ cảm thấy phiền lòng khi đã bỏ không ít tiền mua các loại chất tẩy rửa nhưng rất nhiều trong số chúng không đủ làm sạch vết bẩn, còn khiến da tay của họ khô ráp, bong tróc và để lại mùi hoá chất trong nhà.

cach bien muoi va kem danh rang thanh chat tay rua cuc ky hieu qua hinh anh 1
Hỗn hợp muối và kem đánh răng mang lại hiệu quả tẩy rửa mà lại an toàn cho da tay và môi trường sống.

Sử dụng chất tẩy rửa mạnh đôi khi khiến bàn tay của những người làm nội trợ trở nên thô ráp.

Tác dụng của hỗn hợp muối và kem đánh răng

Có một giải pháp làm sạch gần như miễn phí và cực kỳ an toàn là trộn muối - loại gia vị luôn có trong bếp và kem đánh răng - thứ luôn có trong nhà tắm của mỗi gia đình. Ít ai biết rằng, hai thứ rẻ tiền này và dễ kiếm này khi kết hợp với nhau lại trở thành công cụ vệ sinh đa năng cực kỳ hiệu quả.

Phương pháp này đặc biệt đơn giản, ngay cả những người không thích việc dọn dẹp cũng có thể làm được. Tất cả nguyên liệu chúng ta cần là một bát nhỏ sạch, một tuýp kem đánh răng và một ít muối.

Đầu tiên, hãy vắt một ít kem đánh răng, không cần quá nhiều, chỉ khoảng hai đến ba lần lượng chúng ta hay dùng để đánh răng vào bát là đủ. Tiếp đến, cho một chút muối vào - cũng không cần quá nhiều, chỉ cần nửa thìa là đủ.

Cuối cùng là đổ nửa bát nước ấm ở nhiệt độ khoảng 50 độ C. Dùng đũa khuấy theo một hướng cho đến khi kem đánh răng tan hoàn toàn và hòa quyện hoàn hảo với muối. Và thế là dung dịch làm sạch kỳ diệu này đã sẵn sàng.

Lưu ý là dung dịch này phát huy tác dụng tốt nhất là ngay sau khi trộn. Chúng ta chỉ cần làm một lượng vừa đủ cho một lần sử dụng.

Vệ sinh bếp và máy hút mùi

Sau mỗi lần nấu ăn, đặc biệt là làm những món chiên xào, trên bếp, tường và máy hút mùi đều dính đầy dầu mỡ. Nhiều người thường sử dụng nước rửa chén bát để làm sạch. Chỗ những vết bẩn cứng đầu, họ còn dùng thêm búi sắt để chà xát. Tuy nhiên, vết dầu mỡ không hoàn toàn biến mất, thay vào đó, mặt bếp hay tường lại còn dính nhiều vết xước.

cach bien muoi va kem danh rang thanh chat tay rua cuc ky hieu qua hinh anh 2
Việc lau cửa sổ kính sẽ trở nên đơn giản hơn với dung dịch muối trộn kem đánh răng.

Với dung dịch trộn muối và kem đánh răng, việc làm sạch các khu vực này sau mỗi lần nấu ăn trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

Bạn dùng miếng vải mềm nhúng vào dung dịch muối và kem đánh răng, hoặc có thể xịt trực tiếp dung dịch này lên khu vực này và lau đi lau lại vài lần. Các vết dầu mỡ sẽ được làm sạch.

Sau khi lau, dùng khăn sạch, ẩm để lau đi kem đánh răng và giọt muối còn sót lại. Căn bếp của bạn sẽ trở nên sáng bóng, sạch sẽ, không còn mùi dầu mỡ và cũng không có mùi hoá chất.

Lau kính cửa sổ

Lau cửa sổ bằng kính là việc cực kỳ mất thời gian. Nếu dùng khăn ướt, đôi khi vệt nước còn để lại trên bề mặt kính, khiến chúng trông còn bẩn hơn cả khi chưa lau.

Dung dịch kem đánh răng trộn muối khiến việc vệ sinh khu vực này trở nên dễ dàng hơn. Đầu tiên, chúng ta cho dung dịch này vào bình xịt, xịt lên các tấm kính. Chúng ta không cần xịt quá nhiều, chỉ cần đủ để kính ướt. Sau đó, lau kính theo một hướng bằng khăn ẩm.

Khi vết bẩn đã được làm sạch, chúng ta có thể dùng khăn khô để lau lại. Khi đó, kính cửa sổ sẽ trở sáng bóng.

Làm sạch vòi nước và vòi hoa sen

Sau một thời gian sử dụng, vòi nước ở nhà luôn có lớp phủ trắng đầy vết cặn và nước. Dù lau thế nào, nó vẫn tối màu và trông rất cũ. Ngoài ra, vòi sen trong phòng tắm có thể bị tắc do cặn đọng lại theo thời gian, khiến dòng nước chảy nhỏ hơn và kém thoải mái hơn.

Vấn đề này cũng có thể dễ dàng được giải quyết với dung dịch trộn muối và nước ấm. Đổ một ít dung dịch lên khăn và lau qua lau lại dưới vòi nhiều lần. Các vết bẩn đều được tẩy sạch dễ dàng. Sau khi lau sạch, rửa bằng nước, vòi nước sẽ ngay lập tức sáng bóng và trông như mới.

Nếu vòi sen bị tắc, chỉ cần tháo ra và ngâm trong dung dịch trên khoảng 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Chỗ bị tắc sẽ tan hoàn toàn và nước sẽ chảy ra ngay lập tức.

huong-dan-ve-sinh-chau-rua-bat-inox-cuc-hieu-qua.jpg

Phương pháp tốt nhất để làm sạch bồn rửa nhà bếp

VOV.VN - Chậu rửa bát nhà bếp phải chịu rất nhiều hao mòn của việc rửa, nấu nướng và dọn dẹp. Chính vì thế, chúng cũng có thể trở nên bẩn rất nhanh và bám đầy vi khuẩn có hại. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, làm sạch bồn rửa thực sự dễ dàng hơn rất nhiều so với bạn nghĩ.

Linh Lan/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Muốn ăn vặt mà không tăng cân? Đừng bỏ qua 6 mẹo đơn giản này
Muốn ăn vặt mà không tăng cân? Đừng bỏ qua 6 mẹo đơn giản này

VOV.VN - Ăn vặt không nhất thiết gây tăng cân nếu bạn biết lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát hợp lý. Từ món ăn, thời điểm sử dụng đến thói quen khi ăn đều ảnh hưởng đến cân nặng, vì vậy chỉ cần áp dụng đúng cách, bạn vẫn có thể ăn vặt mà giữ dáng hiệu quả.

Muốn ăn vặt mà không tăng cân? Đừng bỏ qua 6 mẹo đơn giản này

Muốn ăn vặt mà không tăng cân? Đừng bỏ qua 6 mẹo đơn giản này

VOV.VN - Ăn vặt không nhất thiết gây tăng cân nếu bạn biết lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát hợp lý. Từ món ăn, thời điểm sử dụng đến thói quen khi ăn đều ảnh hưởng đến cân nặng, vì vậy chỉ cần áp dụng đúng cách, bạn vẫn có thể ăn vặt mà giữ dáng hiệu quả.

Mẹo vặt giúp làm gọn không gian sống
Mẹo vặt giúp làm gọn không gian sống

VOV.VN - Hãy áp dụng những mẹo vặt dưới đây để giúp không gian sống gọn gàng hơn.

Mẹo vặt giúp làm gọn không gian sống

Mẹo vặt giúp làm gọn không gian sống

VOV.VN - Hãy áp dụng những mẹo vặt dưới đây để giúp không gian sống gọn gàng hơn.

Người làm linh vật "mèo hoàng hậu" ở Quảng Trị khiến dân mạng trầm trồ là ai?
Người làm linh vật "mèo hoàng hậu" ở Quảng Trị khiến dân mạng trầm trồ là ai?

VOV.VN - Đây là năm thứ 2 linh vật của nghệ nhân trẻ ở Quảng Trị được cộng đồng mạng trầm trồ và đánh giá cao.

Người làm linh vật "mèo hoàng hậu" ở Quảng Trị khiến dân mạng trầm trồ là ai?

Người làm linh vật "mèo hoàng hậu" ở Quảng Trị khiến dân mạng trầm trồ là ai?

VOV.VN - Đây là năm thứ 2 linh vật của nghệ nhân trẻ ở Quảng Trị được cộng đồng mạng trầm trồ và đánh giá cao.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản