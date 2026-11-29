Mặt đường dẫn xe vào nhà và vỉa hè thường xuất hiện các vết nứt theo thời gian. Cỏ dại mọc trong những vết nứt hoặc khe giữa các mảng lát khiến khu vực này trông thiếu gọn gàng. Việc kiểm soát cỏ dại không dễ bởi chúng có thể phát triển trong điều kiện khắc nghiệt, ngay cả khi đất nghèo dinh dưỡng và ít độ ẩm.

Nếu muốn hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ, bạn có thể cân nhắc một số phương pháp tự làm, trong đó có baking soda. Tuy nhiên, cách này cũng có những hạn chế cần lưu ý.

Baking soda tác động đến cỏ dại như thế nào?

Baking soda, hay natri bicarbonat, chứa hàm lượng natri cao, có thể khiến cỏ dại chết dần. Theo chuyên gia, natri làm mô thực vật mất nước, khiến cỏ non khô héo và chết. Phương pháp này phù hợp nhất để xử lý từng điểm có cỏ dại nhỏ, rễ nông, tại những khu vực bạn không muốn bất kỳ loại cây nào phát triển.

Baking soda có thể giúp diệt cỏ dại nhỏ trong khe nứt lối đi, nhưng dùng quá nhiều có thể ảnh hưởng đến đất và cây xung quanh (Nguồn: Martha Stewart)

Tuy nhiên, theo chuyên gia, chỉ dùng baking soda không phải giải pháp lâu dài. Những phần rễ nằm sâu vẫn có thể sống sót. Nếu không dọn bỏ xác cây và lấp kín khe nứt, cỏ có thể tiếp tục mọc trở lại.

Cách dùng baking soda diệt cỏ dại

Tùy số lượng cỏ cần xử lý, bạn có thể áp dụng một trong hai cách:

Với vài cây cỏ trong khu vực nhỏ: Làm ẩm lá bằng nước, sau đó rắc baking soda lên.

Với khu vực rộng, có nhiều cỏ: Pha baking soda với nước trong bình xịt rồi phun lên cỏ để thuận tiện hơn khi xử lý.

Việc thực hiện chỉ mất vài phút, nhưng hiệu quả không xuất hiện ngay lập tức. Natri cần thời gian để khiến cây mất nước, vì vậy có thể phải sau một hoặc hai ngày, bạn mới thấy cỏ bắt đầu héo. Khi phần lá đã chết, hãy nhổ bỏ phần cây còn lại cùng rễ để hạn chế cỏ mọc lại.

Theo chuyên gia, baking soda có thể hữu ích khi thỉnh thoảng xử lý những cây cỏ nhỏ trong khe nứt mặt đường. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc nhiều hơn vào việc vệ sinh, sửa chữa và lấp kín khe nứt.

Những hạn chế cần lưu ý

Không xử lý được rễ sâu

Theo chuyên gia, baking soda không tiêu diệt được những cây cỏ có bộ rễ ăn sâu. Lá và thân có thể teo lại vì mất nước, nhưng sau đó cây vẫn mọc trở lại. Vì vậy, sau khi cỏ héo, cần nhổ bỏ cả rễ.

Có thể làm hại những cây khác

Baking soda không có tính chọn lọc, có thể gây hại cho cả những cây mà bạn muốn giữ lại nếu tiếp xúc với chúng. Do đó, chuyên gia khuyến cáo không nên dùng phương pháp này trong khu vực trồng cây.

Có thể ảnh hưởng chất lượng đất

Lạm dụng baking soda có thể khiến đất suy thoái, trở nên cằn cỗi. Theo chuyên gia, mưa và sự xói mòn có thể đưa chất này lan sang những khu vực xung quanh, khiến phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài vị trí xử lý ban đầu.

Những cách khác giúp hạn chế cỏ dại

Nhổ cỏ bằng tay

Dù tốn công, việc nhổ bỏ cỏ trên đường dẫn xe vào nhà hoặc vỉa hè thường là cách hiệu quả, ngay cả khi không dùng baking soda trước đó. Theo chuyên gia, nên nhổ cỏ sau mưa. Đất ẩm giúp việc nhổ dễ dàng hơn và lấy được nhiều phần rễ hơn.

Vệ sinh và lấp kín khe nứt

Cỏ mọc trong các khe nứt vì đất và độ ẩm tích tụ tại đó. Nếu chỉ diệt cỏ mà không xử lý khe nứt, hiệu quả thường chỉ mang tính tạm thời. Để duy trì kết quả lâu hơn, chuyên gia khuyên nên nhổ bỏ cỏ, sau đó lấp các khe giữa viên lát hoặc vết nứt bằng cát hay cát polymer. Với những vết nứt lớn, cần sử dụng vật liệu trám phù hợp với bề mặt bê tông hoặc nhựa đường.

Cát polymer được chuyên gia gợi ý vì có khả năng đông cứng khi tưới nước, giúp vật liệu giữ đúng vị trí và hạn chế cỏ phát triển. Các khe nứt cũng cần được kiểm tra hằng năm, sửa chữa trước khi mở rộng.

Theo chuyên gia, trong nhiều trường hợp, giữ khe nứt sạch, được lấp kín và bảo dưỡng thường xuyên hiệu quả hơn việc liên tục xử lý cỏ sau khi chúng mọc lên.

Cân nhắc những nguyên liệu khác

Tại những vị trí chỉ có cỏ dại, chẳng hạn trên vỉa hè, chuyên gia cho biết giấm, xà phòng, muối, axit citric, nước sôi hoặc nước rửa bát cũng có thể làm chết phần thực vật trên bề mặt khi sử dụng phù hợp. Tuy nhiên, cần thận trọng với mọi phương pháp. Dùng nhiều hơn không đồng nghĩa với hiệu quả tốt hơn. Khi thực hiện, cần bảo vệ mắt, tay, chân của người sử dụng, đồng thời tránh để vật nuôi, cây xung quanh và động vật hoang dã tiếp xúc với chất dùng để xử lý cỏ.