Vì sao không nên trộn baking soda và giấm để làm sạch ống thoát nước?

Khi vệ sinh nhà bếp, nhiều người thường chú ý lau chùi tủ bếp, làm sạch tủ lạnh và bồn rửa bát nhưng lại bỏ qua một vị trí dễ tích tụ bụi bẩn, dầu mỡ và cặn thức ăn, đó là đường ống thoát nước. Theo chuyên gia vệ sinh, bồn rửa bát, bao gồm cả đường ống thoát nước, có thể là nơi chứa nhiều vi khuẩn. Khu vực này thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm và các chất thải từ quá trình chế biến, rửa bát nên có nguy cơ xuất hiện những vi khuẩn như E. coli và Salmonella. Vì vậy, việc vệ sinh đường ống thoát nước thường xuyên là cần thiết để giữ cho khu vực rửa bát luôn sạch sẽ.

Cách làm sạch ống thoát nước bằng baking soda và giấm

Theo chuyên gia, một trong những cách đơn giản, sử dụng nguyên liệu quen thuộc để làm sạch đường ống thoát nước bồn rửa bát là dùng baking soda và giấm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hai nguyên liệu này không nên được trộn trực tiếp với nhau.

Khi làm sạch ống thoát nước, nhiều người thường trộn baking soda với giấm nhưng theo chuyên gia, cách sử dụng này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Nhiều người cho rằng kết hợp baking soda với giấm sẽ tạo ra phản ứng sủi bọt, giúp làm sạch đường ống hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia, khi trộn chung, hai chất sẽ trung hòa lẫn nhau. Mặc dù phản ứng sủi bọt có thể tạo cảm giác đang làm sạch mạnh mẽ, hiệu quả của từng nguyên liệu khi kết hợp lại không như nhiều người vẫn nghĩ. Thay vì trộn chung, chuyên gia khuyến nghị sử dụng lần lượt từng nguyên liệu theo các bước sau:

Bước 1: Rắc khoảng 1/2 đến 1 cốc baking soda xuống miệng ống thoát nước. Có thể cho thêm một ít nước rửa bát.

Bước 2: Để hỗn hợp trong khoảng 5 phút, sau đó xả lại bằng nước nóng.

Bước 3: Tiếp tục đổ khoảng 1 cốc giấm xuống đường ống thoát nước.

Theo chuyên gia, việc sử dụng lần lượt baking soda và giấm có thể giúp làm sạch đường ống, đồng thời hạn chế mùi hôi khó chịu phát sinh từ khu vực này.

Làm gì nếu baking soda và giấm không hiệu quả?

Trong trường hợp đã sử dụng baking soda, nước rửa bát và giấm nhưng đường ống vẫn chưa được làm sạch như mong muốn, chuyên gia gợi ý có thể sử dụng sản phẩm vệ sinh chứa enzyme. Những sản phẩm này chứa vi khuẩn có khả năng tạo ra enzyme giúp phân hủy các mảnh vụn thức ăn. Nhờ đó, chúng có thể hỗ trợ làm sạch đường ống, xử lý tình trạng tích tụ cặn bẩn nhẹ và những điểm tắc nghẽn nhỏ. Trước khi sử dụng, người dùng cần đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì sản phẩm.

Theo chuyên gia, các sản phẩm chứa enzyme cần có thời gian để phát huy tác dụng. Vì vậy, không nên xả nước ngay sau khi đổ dung dịch xuống đường ống. Thời gian lưu lại càng lâu trong phạm vi hướng dẫn sử dụng, enzyme càng có điều kiện hoạt động. Khi đến thời điểm cần xả, chuyên gia khuyến nghị dùng nước nóng, sau đó có thể tiếp tục sử dụng baking soda và một ít nước rửa bát để hỗ trợ khử mùi và làm sạch.

Có nên thường xuyên dùng baking soda và giấm để vệ sinh đường ống?

Mặc dù baking soda và giấm là những nguyên liệu quen thuộc, chuyên gia lưu ý rằng tính axit của giấm có thể ảnh hưởng đến đường ống làm bằng đồng hoặc đồng thau nếu sử dụng trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhìn chung, đây vẫn là những nguyên liệu có thể sử dụng để vệ sinh đường ống thoát nước. Theo chuyên gia, nếu chỉ thực hiện khoảng một lần mỗi tháng, việc sử dụng baking soda và giấm thường không gây vấn đề đáng lo ngại. Trong trường hợp có băn khoăn về tình trạng hoặc chất liệu đường ống, người dùng nên tham khảo ý kiến của thợ sửa chữa đường ống nước.

Bao lâu nên vệ sinh đường ống thoát nước một lần?

Theo chuyên gia, bồn rửa bát nên được vệ sinh hằng tuần, thậm chí hằng ngày. Tuy nhiên, đường ống thoát nước không nhất thiết phải được làm sạch với tần suất tương tự. Tần suất được khuyến nghị là khoảng một lần mỗi tháng. Việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp đường ống sạch hơn mà còn hạn chế cặn bẩn tích tụ, ngăn ngừa mùi hôi và giảm nguy cơ tắc nghẽn.

Nếu đường ống đã bị tắc, người dùng có thể thử sử dụng sản phẩm chứa enzyme hoặc nước sôi để xử lý những trường hợp tắc nghẽn nhẹ trước khi cần đến sự hỗ trợ của thợ sửa chữa.

Theo chuyên gia, các sản phẩm thông tắc và làm sạch đường ống thương mại có thể tác động mạnh đến vật liệu đường ống. Vì vậy, chuyên gia ưu tiên thử những phương pháp đơn giản, có nguồn gốc tự nhiên trước khi chuyển sang các sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng.