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Cách dùng Coca-Cola nấu thịt kho tàu

Chủ Nhật, 09:24, 18/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ tạo màu đẹp, Coca-Cola còn giúp món thịt kho tàu trở nên mềm mọng, lại có hương vị quyến rũ đặc biệt.

Bạn hãy thử dùng Coca-Cola nấu thịt kho tàu để trải nghiệm sự khác biệt.

Công thức nấu thịt kho tàu dùng Coca-Cola

cach dung coca-cola nau thit kho tau hinh anh 1
Bạn hãy thử dùng Coca-Cola nấu thịt kho tàu để trải nghiệm sự khác biệt.

Nguyên liệu:

- Thịt ba chỉ (hoặc thịt chân giò) 500gr (chọn miếng có cả nạc lẫn mỡ để thịt không bị khô)

- Coca-Cola: 1 lon (330ml).

- Trứng cút hoặc trứng gà: 10 - 15 quả (luộc chín, bóc vỏ).

- Hành tím, tỏi: Mỗi loại 1 củ (băm nhỏ).

- Gia vị: Nước mắm ngon, hạt nêm, tiêu, đường (ít), dầu ăn.

Thịt cạo sạch lông, rửa với nước muối, cắt miếng vuông vừa ăn. Ướp thịt với hành tỏi băm, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê tiêu trong 30 phút.

Cho một ít dầu ăn vào nồi, phi thơm ít hành tỏi băm còn lại. Cho thịt vào đảo đều ở lửa lớn cho đến khi thịt săn lại và ra bớt mỡ.

Đổ 1 lon Coca-Cola vào nồi sao cho ngập mặt thịt. Đợi nước sôi lên thì hạ nhỏ lửa, vớt sạch bọt để nước kho được trong. Kho liu riu khoảng 20 phút thì cho trứng luộc vào. Tiếp tục kho ở lửa nhỏ cho đến khi thịt mềm rục, nước kho cạn bớt và chuyển sang màu cánh gián đậm đẹp mắt. Nêm nếm lại nước mắm cho vừa vị mặn ngọt rồi tắt bếp.

Coca-Cola có vai trò gì trong món thịt kho?

Coca-Cola không chỉ là một loại thức uống giải khát mà đóng vai trò như một chất phụ gia nấu ăn đa năng nhờ các thành phần hóa học đặc trưng:

- Tạo màu cánh gián tự nhiên (caramel): Trong Coca-Cola có sẵn màu caramel nhóm IV. Khi kho lâu trên lửa, lượng đường trong nước ngọt cô đặc lại và bao bọc quanh miếng thịt, tạo ra màu nâu đỏ cánh gián bóng bẩy mà không cần phải thắng đường (làm nước hàng), tránh nguy cơ bị cháy đắng.

- Làm mềm thịt nhanh chóng (Axit Phosphoric): Coca-Cola có tính axit nhẹ (độ pH khoảng 2.5 - 3) do chứa axit phosphoric. Axit này có tác dụng phá vỡ các sợi cơ và mô liên kết cứng trong thịt. Nhờ đó, thịt ba chỉ và phần bì (da) sẽ mau mềm, mọng nước và có độ “tan trong miệng” nhanh hơn nhiều so với việc chỉ kho bằng nước lọc.

cach dung coca-cola nau thit kho tau hinh anh 2
Trong Coca-Cola có sẵn màu caramel nhóm IV. Khi kho lâu trên lửa, lượng đường trong nước ngọt cô đặc lại và bao bọc quanh miếng thịt, tạo ra màu nâu đỏ cánh gián bóng bẩy.

- Tạo vị ngọt sâu và khử mùi: Lượng đường fructose/sucrose trong lon nước ngọt thấm sâu vào thớ thịt, tạo vị ngọt thanh (tương tự nước dừa nhưng đậm hơn). Đồng thời, hương liệu tự nhiên và ga (CO2) trong nước ngọt giúp loại bỏ mùi tanh của thịt heo sống hiệu quả.

Các mẹo dùng Coca-Cola để nấu ăn khác

Bạn có thể tận dụng một lon Coca-Cola trong bếp cho các mẹo cực hay sau:

- Làm nước sốt cho món nướng BBQ hoặc cánh gà chiên nước mắm: Pha Coca-Cola với nước tương (xì dầu), tương cà (ketchup) và tỏi băm để làm nước sốt. Đun sền sệt rồi áo đều lên cánh gà chiên hoặc sườn nướng để có lớp sốt bóng bẩy, ngọt thơm vị Mỹ.

- Hấp cá, hải sản để khử tanh: Khi hấp cá hoặc mực, đổ một chút Coca-Cola vào nước hấp. Hơi nước chứa hương liệu tự nhiên của Coca-Cola sẽ khử sạch mùi tanh của hải sản cực tốt.

- Làm mềm thịt bò dai: Nếu mua phải phần thịt bò phi lê hoặc thịt thăn bị dai, hãy ngâm thịt trong Coca-Cola khoảng 20 - 30 phút trước khi đem xào hoặc nướng. Thịt bò sẽ mềm như thịt nhà hàng.

- Làm sạch nồi chảo bị cháy: Nếu nồi kho thịt bị cháy đen ở đáy, hãy đổ Coca-Cola vào ngập phần cháy, đun sôi lăn tăn trong 10 phút. Tính axit và ga trong nước ngọt sẽ làm bong các mảng bám cứng đầu, giúp bạn cọ rửa cực kỳ dễ dàng.

Ngọc Minh/VTC News
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