中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách sử dụng chảo chống dính an toàn

Thứ Tư, 06:12, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chảo chống dính là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng những tin đồn về nguy cơ gây ung thư khiến không ít người lo lắng. Vậy thực hư thông tin này ra sao và sử dụng chảo chống dính thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe?

Chảo chống dính có gây ung thư không?

Lo ngại trước đây chủ yếu liên quan đến PFOA - hóa chất từng được sử dụng trong quá trình sản xuất và từng bị Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, từ năm 2013, PFOA đã bị loại bỏ khỏi quy trình sản xuất và nhiều sản phẩm hiện nay đều được ghi nhãn “PFOA-free”.

Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy chảo chống dính trực tiếp gây ung thư nếu được sử dụng đúng cách.

cach su dung chao chong dinh an toan hinh anh 1
Chảo chống dính là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng những tin đồn về nguy cơ gây ung thư khiến không ít người lo lắng

Khi nào chảo chống dính có thể gây hại?

Dù được đánh giá an toàn ở nhiệt độ nấu nướng thông thường, lớp PTFE có thể bắt đầu phân hủy khi bị đun nóng trên mức 300-350 độ C. Khi đó, lớp phủ có thể tạo ra khí độc. Nếu hít phải trong không gian kín, người dùng có thể gặp tình trạng gọi là “polymer fume fever” (hội chứng sốt do hít phải khói từ polymer bị đốt nóng quá mức), với các biểu hiện tương tự cúm như: Sốt nhẹ, ho, đau đầu, mệt mỏi.

Một số thói quen có thể làm tăng nguy cơ gồm: Làm nóng chảo khi không có thức ăn bên trong; Tiếp tục sử dụng chảo đã bong tróc, trầy xước nghiêm trọng; Nấu ăn ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài.

Điều này cho thấy nguy cơ chủ yếu đến từ cách sử dụng không đúng, thay vì bản thân sản phẩm. Đáng chú ý, các phản ứng này không liên quan trực tiếp đến ung thư mà thường chỉ gây ảnh hưởng tạm thời đến sức khỏe.

Cách sử dụng chảo chống dính an toàn

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng chảo chống dính trong gia đình, người dùng nên lưu ý: Không làm nóng chảo rỗng trước khi nấu; Duy trì nhiệt độ nấu ở mức vừa phải; Sử dụng dụng cụ bằng gỗ, silicone hoặc nhựa chịu nhiệt để tránh làm trầy lớp chống dính; Thay chảo mới nếu lớp phủ đã bong tróc nhiều; Mở cửa sổ hoặc sử dụng máy hút mùi để tăng thông thoáng khi nấu ăn.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có thông tin rõ ràng về chất liệu và tiêu chuẩn an toàn.

Từ các dữ liệu khoa học hiện nay có thể thấy, quan niệm “chảo chống dính gây ung thư” chưa hoàn toàn chính xác đối với các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng và sử dụng đúng cách để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: chảo chống dính gây ung thư tin đồn chảo chống dính gây ung thư sử dụng chảo chống dính đúng cách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh báo gấp tới người sử dụng chảo chống dính
Cảnh báo gấp tới người sử dụng chảo chống dính

VOV.VN - Cho dầu mỡ vào sau khi làm nóng chảo, cho chảo vào lò nướng, rửa chảo khi vừa sử dụng xong... là những sai lầm người dùng thường mắc phải khi sử dụng chảo chống dính.

Cảnh báo gấp tới người sử dụng chảo chống dính

Cảnh báo gấp tới người sử dụng chảo chống dính

VOV.VN - Cho dầu mỡ vào sau khi làm nóng chảo, cho chảo vào lò nướng, rửa chảo khi vừa sử dụng xong... là những sai lầm người dùng thường mắc phải khi sử dụng chảo chống dính.

Mẹo đơn giản phục hồi khả năng chống dính của chảo
Mẹo đơn giản phục hồi khả năng chống dính của chảo

VOV.VN - Việc phục hồi khả năng chống dính của chảo không hề khó nếu bạn biết áp dụng những mẹo đơn giản và hiệu quả dưới đây.

Mẹo đơn giản phục hồi khả năng chống dính của chảo

Mẹo đơn giản phục hồi khả năng chống dính của chảo

VOV.VN - Việc phục hồi khả năng chống dính của chảo không hề khó nếu bạn biết áp dụng những mẹo đơn giản và hiệu quả dưới đây.

Sai lầm thường gặp khiến chảo chống dính nhanh hỏng
Sai lầm thường gặp khiến chảo chống dính nhanh hỏng

VOV.VN - Sử dụng chảo chống dính tưởng dễ mà lại khó, thực tế rất nhiều bà nội trợ mắc sai lầm khi sử dụng khiến chảo rất nhanh hỏng.

Sai lầm thường gặp khiến chảo chống dính nhanh hỏng

Sai lầm thường gặp khiến chảo chống dính nhanh hỏng

VOV.VN - Sử dụng chảo chống dính tưởng dễ mà lại khó, thực tế rất nhiều bà nội trợ mắc sai lầm khi sử dụng khiến chảo rất nhanh hỏng.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản