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Cạo lông càng nhiều, lông mọc càng rậm: Đúng hay sai?

Thứ Bảy, 06:08, 17/10/2026
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VOV.VN - Cạo lông có khiến lông mọc lại dày, cứng và sẫm màu hơn không? Theo chuyên gia da liễu, đây là quan niệm sai lầm. Cảm giác lông cứng và dày hơn sau khi cạo chủ yếu do phần lông mọc lại có đầu tù.

 

Cạo lông có mọc dày hơn không?

Câu trả lời là không. Cạo lông chỉ loại bỏ phần sợi lông trên bề mặt da, không ảnh hưởng đến nang lông hay tốc độ phát triển của lông. Cảm giác lông mọc lại cứng, ráp và đậm màu hơn chủ yếu do đầu sợi lông bị cắt ngang, trở nên tù thay vì thuôn nhỏ tự nhiên. Tuy nhiên, nếu lông đột ngột mọc nhiều, dày hoặc sẫm màu bất thường, bạn nên kiểm tra các yếu tố nội tiết và sức khỏe.

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Những yếu tố thực sự quyết định lông mọc dày hay mỏng

Đặc điểm lông trên cơ thể chịu ảnh hưởng bởi di truyền, hormone, tuổi tác và tình trạng sức khỏe. Di truyền quyết định phần lớn mật độ nang lông, màu sắc và độ dày của sợi lông, trong khi hormone androgen như testosterone ảnh hưởng đến sự phát triển của lông ở nhiều vùng cơ thể. Những thay đổi nội tiết trong giai đoạn dậy thì, mang thai, tiền mãn kinh hoặc mãn kinh cũng có thể làm lông thay đổi. Ngoài ra, một số bệnh lý như hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn tuyến giáp, vấn đề về tuyến thượng thận hoặc tác dụng phụ của thuốc cũng có thể khiến lông mọc nhiều bất thường. Nếu lông đột ngột mọc dày, sẫm màu trong thời gian ngắn, đặc biệt kèm mụn trứng cá hoặc rối loạn kinh nguyệt, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Cạo lông đúng cách để hạn chế kích ứng da: Trước khi cạo, nên làm sạch và làm mềm lông bằng nước ấm, sau đó thoa gel hoặc kem cạo để giảm ma sát. Sử dụng dao cạo sạch, sắc bén, thao tác nhẹ nhàng theo chiều lông mọc và tránh cạo nhiều lần trên cùng một vùng da. Sau khi cạo, rửa sạch, thấm khô nhẹ nhàng và thoa kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, không mùi. Đồng thời, hạn chế dùng sản phẩm chứa cồn, hương liệu, tẩy da chết mạnh hoặc mặc quần áo bó sát khi da còn nhạy cảm để giảm nguy cơ trầy xước, lông mọc ngược và viêm nang lông.

Những lưu ý khi cạo lông tại nhà

Để cạo lông an toàn, không dùng chung dao cạo, thay lưỡi dao khi bị cùn, gỉ hoặc hư hỏng, đồng thời vệ sinh và bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo sau mỗi lần sử dụng. Tránh cạo trên vùng da có vết thương, nhiễm trùng hoặc đang viêm. Tóm lại, cạo lông không khiến lông mọc dày hay cứng hơn; cảm giác thô ráp chủ yếu do đầu sợi lông bị cắt ngang. Cạo đúng cách và chăm sóc da phù hợp giúp hạn chế kích ứng, trong khi tình trạng lông đột ngột mọc nhiều bất thường cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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