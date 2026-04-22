中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chàng trai nhận lương 19 triệu để "làm cháu toàn thời gian" cho cụ già 91 tuổi

Thứ Tư, 11:30, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bỏ làm công nhân, anh Yu Jun nhận việc mới là "cháu trai toàn thời gian" cho cụ già 91 tuổi cô đơn, lương mỗi tháng 5.000 nhân dân tệ (19,3 triệu đồng).

Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, vấn đề bầu bạn với người già sống một mình đang ngày càng được quan tâm. Yu Jun (36 tuổi, đến từ Giang Tô, Trung Quốc) bất ngờ trở thành "cháu trai toàn thời gian" sau Tết Nguyên đán, duy trì lịch làm việc từ 8h đến 17h để bầu bạn với cụ già 91 tuổi sống một mình.

Mức lương hàng tháng của anh là 5.000 nhân dân tệ (khoảng 19,3 triệu đồng). Nhiệm vụ của anh chủ yếu là cùng cụ đi dạo, dùng điện thoại và trò chuyện, công việc được nhiều cư dân mạng khen là “tuyệt vời".

Anh Yu Jun, 36 tuổi, đến từ Giang Tô, Trung Quốc, là người chăm sóc cho một cụ ông 91 tuổi sống một mình. Anh kiếm được 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 19,3 triệu đồng), và công việc chính của anh là cùng cụ đi dạo và cho cụ sử dụng điện thoại di động.

Theo Litchi News, Yu Jun vốn là công nhân trong nhà máy may với mức lương hàng tháng chỉ 3.500 nhân dân tệ (khoảng 13,5 triệu đồng). Sau Tết Nguyên đán vừa rồi, anh bỏ nhà máy và đầu quân cho một công ty giúp việc nhà. Hiện tại, anh nhận trách nhiệm chăm sóc cụ ông 91 tuổi sống một mình, mỗi ngày làm việc từ 8h đến 17h, công việc diễn ra ổn định.

Ban đầu, Yu Jun nghĩ rằng việc chăm sóc người già cô đơn sẽ bao gồm những việc như nấu ăn, tắm rửa hoặc giúp họ đi vệ sinh. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu, Yu ngạc nhiên nhận ra rằng công việc chủ yếu của mình là mỗi sáng cùng cụ ông đi dạo trong công viên, trò chuyện với cụ hoặc chơi điện thoại. Công việc thể chất nặng nhọc nhất mà anh làm trong hai tuần qua chỉ đơn giản là giúp ông cụ xách một bao gạo 10kg.

So với những người chăm sóc truyền thống, Yu Jun không cần phải chịu trách nhiệm về các công việc chân tay như nấu ăn hay tắm rửa. Yu cũng chia sẻ kinh nghiệm thay đổi công việc của mình trên mạng xã hội và thừa nhận rằng ban đầu anh lo lắng loại việc này không được tôn trọng và lương thấp. Không ngờ, thực tế khác xa khiến anh thu hút sự ghen tị của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, Yu Jun tiết lộ, công việc tưởng chừng hoàn hảo này đòi hỏi phải chịu đựng mùi của người già và xử lý tình trạng tiểu tiện không tự chủ thỉnh thoảng xảy ra, do đó những ai không chịu nổi khó khăn sẽ không thể làm.

Yu Jun cũng xúc động kể rằng cụ ông 91 tuổi đã góa vợ hơn 20 năm và ngày nào cũng đến công viên chỉ để giảm bớt nỗi cô đơn. Sau khi dành vài ngày bên cạnh cụ, Yu Jun đã coi cụ như ông nội của mình, hy vọng rằng sự bầu bạn giản dị sẽ giúp cụ không cảm thấy cô đơn trong những năm tháng cuối đời.

Nguyệt Ánh/VTC News
Sohu
Tag: cháu toàn thời gian chăm sóc người già công việc lạ lương 19 triệu người già cô đơn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phụ nữ có nên uống thuốc giảm đau khi đến chu kỳ kinh nguyệt?
Đổ vỡ vì chồng ngoại tình, tôi day dứt khi trót yêu người đã có gia đình
KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản