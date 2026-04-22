Chàng trai nhận lương 19 triệu để "làm cháu toàn thời gian" cho cụ già 91 tuổi

Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, vấn đề bầu bạn với người già sống một mình đang ngày càng được quan tâm. Yu Jun (36 tuổi, đến từ Giang Tô, Trung Quốc) bất ngờ trở thành "cháu trai toàn thời gian" sau Tết Nguyên đán, duy trì lịch làm việc từ 8h đến 17h để bầu bạn với cụ già 91 tuổi sống một mình.

Mức lương hàng tháng của anh là 5.000 nhân dân tệ (khoảng 19,3 triệu đồng). Nhiệm vụ của anh chủ yếu là cùng cụ đi dạo, dùng điện thoại và trò chuyện, công việc được nhiều cư dân mạng khen là “tuyệt vời".

Theo Litchi News, Yu Jun vốn là công nhân trong nhà máy may với mức lương hàng tháng chỉ 3.500 nhân dân tệ (khoảng 13,5 triệu đồng). Sau Tết Nguyên đán vừa rồi, anh bỏ nhà máy và đầu quân cho một công ty giúp việc nhà. Hiện tại, anh nhận trách nhiệm chăm sóc cụ ông 91 tuổi sống một mình, mỗi ngày làm việc từ 8h đến 17h, công việc diễn ra ổn định.

Ban đầu, Yu Jun nghĩ rằng việc chăm sóc người già cô đơn sẽ bao gồm những việc như nấu ăn, tắm rửa hoặc giúp họ đi vệ sinh. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu, Yu ngạc nhiên nhận ra rằng công việc chủ yếu của mình là mỗi sáng cùng cụ ông đi dạo trong công viên, trò chuyện với cụ hoặc chơi điện thoại. Công việc thể chất nặng nhọc nhất mà anh làm trong hai tuần qua chỉ đơn giản là giúp ông cụ xách một bao gạo 10kg.

So với những người chăm sóc truyền thống, Yu Jun không cần phải chịu trách nhiệm về các công việc chân tay như nấu ăn hay tắm rửa. Yu cũng chia sẻ kinh nghiệm thay đổi công việc của mình trên mạng xã hội và thừa nhận rằng ban đầu anh lo lắng loại việc này không được tôn trọng và lương thấp. Không ngờ, thực tế khác xa khiến anh thu hút sự ghen tị của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, Yu Jun tiết lộ, công việc tưởng chừng hoàn hảo này đòi hỏi phải chịu đựng mùi của người già và xử lý tình trạng tiểu tiện không tự chủ thỉnh thoảng xảy ra, do đó những ai không chịu nổi khó khăn sẽ không thể làm.

Yu Jun cũng xúc động kể rằng cụ ông 91 tuổi đã góa vợ hơn 20 năm và ngày nào cũng đến công viên chỉ để giảm bớt nỗi cô đơn. Sau khi dành vài ngày bên cạnh cụ, Yu Jun đã coi cụ như ông nội của mình, hy vọng rằng sự bầu bạn giản dị sẽ giúp cụ không cảm thấy cô đơn trong những năm tháng cuối đời.