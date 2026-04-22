Clip tài xế Grab U70 "bắn tiếng Anh" với khách Tây khiến dân mạng thích thú

Thứ Tư, 10:59, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Clip tài xế Grab U70 ở TP.HCM nói tiếng Anh như gió khi chở nữ du khách Tây, giới thiệu về thành phố cho cô như một hướng dẫn viên du lịch thu hút triệu lượt xem.

Clip tài xế xe ôm công nghệ nói tiếng Anh lưu loát khiến giới trẻ khâm phục. (Nguồn: @yangiryna)

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn video TikTok ghi lại cảnh tài xế xe công nghệ tuổi khoảng U70 nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát và trôi chảy. Với trình độ ngoại ngữ của mình, chú kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch cho nữ du khách Tây, khiến nhiều người trẻ phải ngả mũ thán phục.

Mở đầu clip, du khách nói trong chuyến du lịch TP.HCM, cô có hướng dẫn viên là tài xế xe ôm công nghệ rất thành thạo tiếng Anh. Khi cô hỏi căn nhà có kiến trúc cổ mà họ đi qua là công trình gì, ông giới thiệu đó là Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Cô thắc mắc khi thấy nhiều người ngồi bệt ở khu vực này, ông tài xế liền giải thích: "Đây là cà phê bệt. Những người trẻ thường đến đây để thư giãn và buôn chuyện".

Cuối cùng, nữ du khách được tài xế giới thiệu thêm vài món ăn ngon để thưởng thức. Kết thúc chuyến đi, nữ du khách cảm ơn ông vì trải nghiệm tuyệt vời.

Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ trầm trồ vì khả năng nói tiếng Anh quá "đỉnh" của ông tài xế. "Đúng là gừng càng già càng cay! Nhìn chú bắn tiếng Anh như gió mà mình tự nhiên thấy có lỗi với 12 năm đèn sách và mấy tấm bằng chứng chỉ ở nhà ghê"; "Có khi phải ra bệt ngồi vừa uống cà phê vừa đợi chú đi ngang qua để tầm sư học đạo thôi!"; "Đại sứ du lịch đây chứ đâu".

"Chú bắn tiếng Anh mượt thế này thì cháu xin phép được 'đắp chiếu' ngoại ngữ của mình một thời gian để đi học lại khóa cấp tốc từ chú ạ"; "Đúng là cao thủ thực sự thì thường hay ẩn mình dưới lớp áo xe ôm công nghệ"; "Chú mà đi thi Speaking thì giám khảo chắc chỉ biết ngồi gật đầu rồi ghi điểm tuyệt đối vì phong thái quá 'chill' và chuyên nghiệp luôn"...

Hồng Quân bình luận: "Ngày xưa đi học thầy cô bảo học ngoại ngữ để mở mang kiến thức, giờ mới biết học ngoại ngữ còn để làm đại sứ du lịch bất kỳ lúc nào như chú. Chú nói tiếng Anh như gió thế này làm chúng cháu, những người trẻ thấy áp lực ngang".

Kiều My viết: "Nghe chú giải thích về cà phê bệt bằng tiếng Anh mà thấy sang hẳn cái định nghĩa luôn. Kiểu này chắc du khách Tây đi xong chuyến xe của chú là về tặng '5 sao' không chỉ vì lái xe an toàn mà còn vì trình độ buôn chuyện xuyên lục địa của bác tài nữa".

Nhiều cư dân mạng cho rằng những người như ông tài xế công nghệ trong clip góp phần giúp tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt du khách. "Thích nhất là cách chú giải thích về mọi thứ, nghe nó vừa mộc mạc vừa đậm chất TP.HCM. Những người tài xế như chú chính là những đại sứ du lịch thầm lặng, đưa văn hóa Việt đến gần hơn với thế giới bằng chính sự chân thành của mình", Bảo Quốc chia sẻ.

Thanh Phong bình luận: "Những hình ảnh như thế này thực sự là điểm cộng rất lớn cho du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần sự hiếu khách và khả năng kết nối tuyệt vời như của chú là đủ để du khách thấy ấm lòng rồi. Chúc chú luôn nhiều sức khỏe và vững tay lái".

Ngoài ra, không ít bạn trẻ cũng coi chú là tấm gương để học tập, trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ của mình. Quỳnh Anh viết: "Xem clip mà thấy có thêm động lực học ngoại ngữ hẳn. Chú U70 rồi mà vẫn cực kỳ minh mẫn, phát âm rõ ràng, phong thái lại còn lịch sự nữa. Các bạn trẻ đừng lấy lý do bận rộn hay tuổi tác ra nữa nhé, quan trọng là mình có muốn học hay không thôi".

Lễ rước đuốc Phủ Dầy: Ngọn lửa thiêng giữa lòng di sản

VOV.VN - Hàng năm, cứ vào mỗi dịp tháng Ba âm lịch, vùng đất Vụ Bản (Ninh Bình) lại náo nức hơn bao giờ hết bởi tiếng trống hội và sắc màu rực rỡ của Lễ hội Phủ Dầy. Trong số hàng loạt nghi lễ độc đáo, Lễ rước đuốc vào đêm mùng 5 tháng Ba chính là khoảnh khắc thăng hoa nhất, tạo nên một biểu tượng về niềm tin

Hoàng Hà/VTC News
Tag: tài xế Grab tiếng Anh lưu loát đại sứ du lịch truyền cảm hứng du lịch TP.HCM
Lào Cai chủ động phương án phân luồng giao thông trước mùa mưa lũ
Lào Cai chủ động phương án phân luồng giao thông trước mùa mưa lũ

VOV.VN - Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chủ động ban hành phương án phân luồng giao thông và ứng phó chi tiết trên địa bàn tỉnh.

Tàu cá cháy rụi trong đêm

VOV.VN - Khoảng 23h45 ngày 21/4, một tàu cá bị cháy tại khu vực cầu cập bến của cơ sở sản xuất nước đá Bùi Dinh, Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế.

