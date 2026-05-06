Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

Thứ Tư, 06:00, 06/05/2026
VOV.VN - Tôi có cậu bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Hai gia đình chúng tôi gắn bó đến mức hàng xóm vẫn thường đùa là hai nhà như một. Sau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết như vậy, cuối tuần 2 gia đình cho bọn trẻ đi chơi, sang nhà nhau ăn cơm, lâu lâu lại có chuyến đi du lịch cả gia đình cùng nhau.

Tôi đã từng tự hào về một tình bạn bền bỉ và một cuộc hôn nhân yên ả. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một sự thật ghê tởm.

Thời gian gần đây, vợ tôi thay đổi chóng mặt. Cô ấy thường xuyên đi sớm về muộn với lý do dự án mới ở công ty quá áp lực. Mỗi khi trở về nhà, vẻ ngoài cô ấy lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi. Ngay cả những cử chỉ quan tâm tối thiểu, cô ấy cũng né tránh. Đã vài tháng nay, cô ấy tuyệt đối không cho tôi động vào người, lấy lý do stress đến mức không còn cảm giác. Thương vợ, tôi lại càng cố gắng làm hết việc nhà, chăm con để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, mà không hề mảy may nghi ngờ.

Hôm trước, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì thấy vợ ra ngoài. Vợ tôi lén lút ra ngoài ban công, khép hờ cửa. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại lặng lẽ đi theo vợ. Qua khe cửa, tôi nghe thấy giọng nói nũng nịu, ngọt ngào mà từ lâu tôi không còn được nghe: "Em cũng nhớ anh, mai nhà mình lại tụ tập nhé".

chet lang khi phat hien vo ngoai tinh voi ban than tu nhung chuyen du lich chung hinh anh 1
Ảnh minh họa, nguồn: AI

Tim tôi như ngừng đập. Đúng sáng hôm sau, cậu bạn thân gọi cho tôi hẹn 2 gia đình đi ăn tối, thấy thế vợ tôi vội nhắc tôi "chốt kèo". Tôi chết lặng, những suy đoán lờ mờ hiện ra, nhưng tôi không dám nghĩ nữa. Hôm đó, tôi để ý cử chỉ của vợ và bạn thân thì đúng là họ đáng ngờ. Tôi quyết định xin nghỉ phép 1 tuần chỉ để theo dõi vợ, khi nhìn thấy vợ và bạn thân đưa nhau vào khách sạn, tôi mới dám tin đó là sự thật.

Hóa ra, những chuyến đi chơi xa của hai gia đình là cơ hội để họ liếc mắt đưa tình sau lưng tôi. Những lần sang nhà ăn cơm, khi tôi và vợ cậu ta loay hoay dưới bếp, họ đã tranh thủ trao nhau những cái nắm tay vụng trộm. Sự phản bội kép này như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lòng tin và tự trọng của một người đàn ông. Tôi đã quyết định ly hôn, nhưng chỉ thương 2 đứa con nhỏ.

ngoại tình.jpg

“Lúc khỏe cùng nhau, lúc ngã lại một mình”: Câu chuyện người đàn ông bị vợ rời bỏ

VOV.VN - Ba lần phẫu thuật, mất gần 1 tỷ đồng nhưng không thể đi lại, người đàn ông trở về trong tình trạng liệt hai chân. Biến cố không chỉ lấy đi sức khỏe mà còn đẩy hôn nhân vào bế tắc khi vợ bỏ đi, ngoại tình, để lại anh đối diện với cô đơn, hai người con tuổi ăn học và những lựa chọn khó khăn.

Tiểu Vy/VOV.VN
Tag: bạn thân vợ ngoại tình du lịch gia đình
"Thích gì thì tự mua": Lời nói khiến tôi thấy mình chưa từng được chồng yêu
Sau khi xông nước lá bao lâu mới được tắm? Không phải ai cũng biết điều này

VOV.VN - Xông nước lá là phương pháp dân gian quen thuộc giúp giải cảm, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu sau khi xông có nên tắm ngay hay không và cần lưu ý gì để tránh ảnh hưởng đến cơ thể.

Hai cuộc hôn nhân chóng vánh, người đàn ông U50 loay hoay tìm câu trả lời

VOV.VN - Hai lần bước vào hôn nhân nhưng đều nhanh chóng tan vỡ, người đàn ông ngoài 40 tuổi rơi vào khủng hoảng khi cuộc hôn nhân thứ hai cũng đổ vỡ ngay sau khi con vừa đầy tháng. Tìm đến chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, anh mong muốn hiểu nguyên nhân và tìm cách tháo gỡ những nút thắt trong đời sống tình cảm của mình.

