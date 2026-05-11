Chồng né tránh chuyện "gần gũi", liệu có phải anh đang có bồ?

Thứ Hai, 06:24, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Có khi vài tháng vợ chồng tôi mới "gần gũi" một lần, nhưng anh rất miễn cưỡng, theo kiểu "trả bài" cho xong. Thêm vào đó, anh có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ kiến tôi nghi ngờ anh đang có bồ bên ngoài.

Chúng tôi kết hôn đã gần 15 năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp đủ tẻ. Kinh tế gia đình ổn định, chồng tôi trong mắt mọi người là người đàn ông mẫu mực, yêu vợ thương con, không rượu chè cờ bạc. Ai nhìn vào cũng bảo tôi số sướng, lấy được chồng tốt. Tôi cũng từng kiêu hãnh vì điều đó. Nhưng sự đời chẳng ai nắm tay được từ sáng đến tối, đằng sau cánh cửa phòng ngủ đóng kín, tôi đang phải chịu đựng một nỗi cô đơn tột cùng.

Khoảng hai năm trở lại đây, chuyện ân ái của vợ chồng tôi thưa thớt dần. Ban đầu là một tuần một lần, rồi hai tuần, và giờ đây, có khi vài tháng chúng tôi mới "gần gũi" một lần. Điều đáng nói là, trong hầu hết những lần hiếm hoi đó, đều là do tôi chủ động gợi ý, chèo kéo. Chồng tôi, người từng cuồng nhiệt ngày nào, giờ đây đón nhận chuyện đó một cách miễn cưỡng, trả bài cho xong chuyện, hoặc viện cớ mệt mỏi, áp lực công việc để từ chối.

chong ne tranh chuyen gan gui , lieu co phai anh dang co bo hinh anh 1
Ảnh minh họa, nguồn: AI

Mỗi lần bị chồng quay lưng đi, giả vờ ngủ say, lòng tôi lại thắt lại. Cảm giác hụt hẫng, tự ti xâm chiếm lấy tôi. Tôi tự soi gương, tự hỏi liệu có phải mình đã quá già, quá xấu, không còn đủ sức hấp dẫn anh ấy? Nhưng không, tôi vẫn biết cách chăm sóc bản thân, bạn bè vẫn khen tôi trẻ trung so với tuổi. Vậy thì lý do là gì?

Nỗi hoài nghi bắt đầu nhen nhóm và ngày càng lớn dần trong tôi: Liệu có phải chồng tôi đã có "bồ" bên ngoài?

Càng nghĩ, tôi càng thấy những dấu hiệu đáng ngờ. Anh ấy chăm chút ngoại hình hơn trước, hay dùng nước hoa, giờ giấc đi về cũng thất thường hơn với lý do họp hành, tiếp khách. Chiếc điện thoại trước đây quăng quật lung tung, giờ lúc nào cũng đặt chế độ im lặng và mang theo bên mình, ngay cả khi đi tắm. Những tin nhắn đến vào đêm muộn khiến anh ấy giật mình, lén lút ra ban công đọc.

Sự lạnh nhạt trong chuyện gối chăn và những thay đổi bất thường đó như những nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi đau đớn, dằn vặt giữa hai luồng suy nghĩ. Một mặt, tôi muốn tin vào sự chung thủy của người chồng mười mấy năm gắn bó, muốn nghĩ rằng anh ấy thực sự bị yếu sinh lý do tuổi tác hoặc áp lực cuộc sống. Đàn ông tuổi 40 cũng bắt đầu đối mặt với những thay đổi nội tiết tố, những lo toan sự nghiệp. Có thể anh ấy đang gặp khó khăn mà không biết tỏ cùng ai?

Nhưng mặt khác, bản năng của người vợ mách bảo tôi rằng chuyện không đơn giản như thế. Sự thờ ơ này thường là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc tình cảm đã thay đổi. 

Tôi bế tắc. Tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với chồng, nhưng lại sợ đối mặt với sự thật phũ phàng, sợ mái ấm mà tôi dày công vun đắp sẽ sụp đổ. Tôi sợ nghe những lời nói dối vụng về, hoặc đau đớn hơn là lời thú nhận tuyệt tình.

Giờ đây, mỗi đêm nằm bên cạnh người chồng chung chăn chung gối nhưng xa cách, tôi chỉ biết khóc thầm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi vẫn là người vợ đảm, người mẹ hiền trong mắt mọi người, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi đang chết dần chết mòn vì nỗi cô đơn và sự nghi hoặc. Tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này?

Vì sao người chồng xa lánh chuyện "gần gũi"?

Vy VY/VOV.VN (Ghi)
Hôn mê 92 ngày, cô gái tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày, chú rể bật khóc

Cô gái Trung Quốc hôn mê suốt 92 ngày sau khi tiêm thuốc sai quy trình tại phòng khám đã bất ngờ tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày, khiến câu chuyện thu hút sự chú ý và cảnh báo về nguy cơ sốc phản vệ khi điều trị không an toàn.

Cô gái Trung Quốc hôn mê suốt 92 ngày sau khi tiêm thuốc sai quy trình tại phòng khám đã bất ngờ tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày, khiến câu chuyện thu hút sự chú ý và cảnh báo về nguy cơ sốc phản vệ khi điều trị không an toàn.

"Lúc khỏe cùng nhau, lúc ngã lại một mình": Câu chuyện người đàn ông bị vợ rời bỏ

VOV.VN - Ba lần phẫu thuật, mất gần 1 tỷ đồng nhưng không thể đi lại, người đàn ông trở về trong tình trạng liệt hai chân. Biến cố không chỉ lấy đi sức khỏe mà còn đẩy hôn nhân vào bế tắc khi vợ bỏ đi, ngoại tình, để lại anh đối diện với cô đơn, hai người con tuổi ăn học và những lựa chọn khó khăn.

"Thích gì thì tự mua": Lời nói khiến tôi thấy mình chưa từng được chồng yêu

VOV.VN - Chồng không keo kiệt, thậm chí giao toàn bộ tài sản cho vợ quản lý, nhưng suốt 10 năm chung sống, người phụ nữ chưa từng nhận được một món quà hay lời chúc từ chồng. Câu nói “thích gì tự mua” lặp lại trong mọi dịp đặc biệt khiến chị dần cảm thấy mình không được quan tâm, dù cuộc hôn nhân bên ngoài vẫn đủ đầy.

