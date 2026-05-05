Hôn mê 92 ngày, cô gái tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày, chú rể bật khóc

Cô Wang Ranran (24 tuổi) đến từ Taian, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã có mối quan hệ kéo dài 6 năm với vị hôn phu của mình Zhang Xirui.

Sau 92 ngày hôn mê, cô gái mở mắt, nhận biết được xung quanh và mỉm cười với vị hôn phu. Ảnh: SCMP.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào cuối năm 2025 và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25/4/2026. Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới từ khách sạn đến MC dẫn, đều đã được đặt từ sớm. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra vào tháng 1/2026.

Khi cảm thấy đau họng nhẹ, cô Wang cho rằng mình chỉ bị cảm lạnh thông thường và cùng vị hôn phu đến một phòng khám gần nhà để thăm khám.

Tại đây có 2 bác sĩ trực. Sau vài phút khám, nữ bác sĩ đã kê đơn và trực tiếp tiêm cho cô Wang. Nữ bác sĩ không hỏi về tiền sử dị ứng của cô cũng như không tiến hành thử phản ứng thuốc.

Chỉ vài phút sau mũi tiêm, cô Wang xuất hiện các triệu chứng bất thường như tê lưỡi, nôn mửa và khó thở. Tình trạng nhanh chóng chuyển biến xấu. Khi xe cấp cứu tới nơi, cô đã rơi vào trạng thái sốc nguy kịch.

“Trong lúc đó, những người tại phòng khám hoàn toàn bối rối và không có bất kỳ biện pháp cấp cứu hiệu quả nào", anh Zhang cho biết.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô Wang bị suy hô hấp, nhiều khả năng do sốc phản vệ. Dù đã được cấp cứu, não của cô vẫn bị thiếu oxy trong khoảng 4 phút, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Cô rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài.

"Vợ chưa cưới của tôi bị hôn mê, chi phí điều trị hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng). Chúng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc. Thật vô cùng khó khăn", anh Zhang cho biết.

May mắn, sau 92 ngày hôn mê, dấu hiệu tích cực đầu tiên đã xuất hiện. Ngày 23/4, cô Wang mở mắt, nhận biết được xung quanh và mỉm cười với vị hôn phu, dù vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động.

Anh Zhang bật khóc, đôi mắt đẫm lệ. Anh nói: "Cuối cùng thì đôi mắt sáng đẹp của em đã có sức sống. Khi em khoác lên mình chiếc váy cưới, anh vẫn ở đó để làm đám cưới cùng em".

Gia đình cô Wang đã trình báo vụ việc và nhờ đến sự hỗ trợ pháp lý. Kết quả điều tra cho thấy, người trực tiếp tiêm thuốc không phải là nhân viên y tế, trong khi người ký đơn thuốc cũng không có giấy phép hành nghề.

Đến tháng 4/2026, phòng khám này đã đóng cửa. Người phụ nữ liên quan đã đưa cho gia đình cô Wang 200.000 nhân dân tệ (hơn 770 triệu đồng) rồi biến mất không rõ tung tích, SCMP đưa tin ngày 4/5.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, mức bồi thường cuối cùng và phán quyết pháp lý vẫn chưa được đưa ra.

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm và đồng cảm lớn từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ hy vọng cô gái tiếp tục hồi phục, sớm mặc váy cưới trở thành cô dâu xinh đẹp.