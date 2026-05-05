Hôn mê 92 ngày, cô gái tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày, chú rể bật khóc

Thứ Ba, 14:51, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

Cô gái Trung Quốc hôn mê suốt 92 ngày sau khi tiêm thuốc sai quy trình tại phòng khám đã bất ngờ tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày, khiến câu chuyện thu hút sự chú ý và cảnh báo về nguy cơ sốc phản vệ khi điều trị không an toàn.

Cô Wang Ranran (24 tuổi) đến từ Taian, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã có mối quan hệ kéo dài 6 năm với vị hôn phu của mình Zhang Xirui.

Sau 92 ngày hôn mê, cô gái mở mắt, nhận biết được xung quanh và mỉm cười với vị hôn phu. Ảnh: SCMP.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào cuối năm 2025 và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25/4/2026. Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới từ khách sạn đến MC dẫn, đều đã được đặt từ sớm. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra vào tháng 1/2026.

Khi cảm thấy đau họng nhẹ, cô Wang cho rằng mình chỉ bị cảm lạnh thông thường và cùng vị hôn phu đến một phòng khám gần nhà để thăm khám.

Tại đây có 2 bác sĩ trực. Sau vài phút khám, nữ bác sĩ đã kê đơn và trực tiếp tiêm cho cô Wang. Nữ bác sĩ không hỏi về tiền sử dị ứng của cô cũng như không tiến hành thử phản ứng thuốc.

Chỉ vài phút sau mũi tiêm, cô Wang xuất hiện các triệu chứng bất thường như tê lưỡi, nôn mửa và khó thở. Tình trạng nhanh chóng chuyển biến xấu. Khi xe cấp cứu tới nơi, cô đã rơi vào trạng thái sốc nguy kịch.

“Trong lúc đó, những người tại phòng khám hoàn toàn bối rối và không có bất kỳ biện pháp cấp cứu hiệu quả nào", anh Zhang cho biết.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô Wang bị suy hô hấp, nhiều khả năng do sốc phản vệ. Dù đã được cấp cứu, não của cô vẫn bị thiếu oxy trong khoảng 4 phút, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Cô rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài.

"Vợ chưa cưới của tôi bị hôn mê, chi phí điều trị hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng). Chúng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc. Thật vô cùng khó khăn", anh Zhang cho biết.

May mắn, sau 92 ngày hôn mê, dấu hiệu tích cực đầu tiên đã xuất hiện. Ngày 23/4, cô Wang mở mắt, nhận biết được xung quanh và mỉm cười với vị hôn phu, dù vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động.

Anh Zhang bật khóc, đôi mắt đẫm lệ. Anh nói: "Cuối cùng thì đôi mắt sáng đẹp của em đã có sức sống. Khi em khoác lên mình chiếc váy cưới, anh vẫn ở đó để làm đám cưới cùng em".

Gia đình cô Wang đã trình báo vụ việc và nhờ đến sự hỗ trợ pháp lý. Kết quả điều tra cho thấy, người trực tiếp tiêm thuốc không phải là nhân viên y tế, trong khi người ký đơn thuốc cũng không có giấy phép hành nghề.

Đến tháng 4/2026, phòng khám này đã đóng cửa. Người phụ nữ liên quan đã đưa cho gia đình cô Wang 200.000 nhân dân tệ (hơn 770 triệu đồng) rồi biến mất không rõ tung tích, SCMP đưa tin ngày 4/5.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, mức bồi thường cuối cùng và phán quyết pháp lý vẫn chưa được đưa ra.

Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm và đồng cảm lớn từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ hy vọng cô gái tiếp tục hồi phục, sớm mặc váy cưới trở thành cô dâu xinh đẹp.

Bé trai 15 tuổi đuối nước hôn mê sâu được cứu sống nhờ kịp "thời gian vàng"

VOV.VN - Rơi xuống hồ sâu khi đi câu cá, bệnh nhi G.B rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở, ngừng tuần hoàn và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Nhờ được sơ cứu kịp thời tại hiện trường và hồi sức tích cực, chuyên sâu, bệnh nhi đã tỉnh táo trở lại sau vài ngày.

Theo Hoàng Dung/Vietnamnet
Tag: hôn mê 92 ngày sốc phản vệ Trung Quốc sự cố y tế tiêm thuốc phòng khám đám cưới câu chuyện xúc động an toàn y tế tai biến y khoa hồi tỉnh
Mẹ bầu hơn 40 tuổi vẫn mong sinh con nhưng sợ rủi ro cho sức khỏe mẹ và bé

VOV.VN - Cách đây 10 năm tôi từng chào đón con đầu lòng. Sau đó, tôi trải qua hai lần thai lưu, giờ đây, ở tuổi 41, tôi mong muốn có thêm một em bé nữa, nhưng không khỏi băn khoăn về những rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ đưa ra những lời khuyên cho trường hợp này.

Lý do mẹ của Chương Tử Di phản đối cuộc hôn nhân của cô với Sa Bại Ninh

VOV.VN - Kế hoạch kết hôn được đồn đoán giữa Chương Tử Di và Sa Bại Ninh đã đổ vỡ sau sự phản đối mạnh mẽ từ mẹ của cô, với lý do chênh lệch thu nhập lớn giữa hai người.

Hôn nhân 3 năm chưa có con, chồng hay mang "chuyện vợ chồng" kể với mẹ

VOV.VN - 28 tuổi, kết hôn được 3 năm nhưng người vợ cho biết cuộc sống hôn nhân ngày càng ngột ngạt khi chồng thất nghiệp, thường xuyên ở nhà và mọi chuyện trong gia đình đều mang kể với mẹ. Sự can thiệp từ phía nhà chồng khiến mâu thuẫn vợ chồng liên tục gia tăng, khiến cô nghĩ đến việc chấm dứt hôn nhân.

Bé trai 15 tuổi đuối nước hôn mê sâu được cứu sống nhờ kịp "thời gian vàng"

VOV.VN - Rơi xuống hồ sâu khi đi câu cá, bệnh nhi G.B rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở, ngừng tuần hoàn và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Nhờ được sơ cứu kịp thời tại hiện trường và hồi sức tích cực, chuyên sâu, bệnh nhi đã tỉnh táo trở lại sau vài ngày.

