Chú chó cứu hộ lướt sóng, cùng chủ giải cứu người gặp nạn

Thứ Hai, 08:05, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chú chó Golden đang gây sốt tại Mỹ, khi trở thành trợ lý cứu hộ bờ biển dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ du khách trước dòng sóng dữ mỗi dịp hè về.

Astro, chú chó Golden Retriever 2 tuổi, hiện là nhân viên đặc biệt tại công ty lướt ván South Padre Surf Company trên đảo South Padre, bang Texas, Mỹ. Hàng ngày, chú chó thông minh này đi làm cùng ông Gene Michael Gore, người sáng lập công ty. Cả hai có sứ mệnh cao cả là cứu hộ những người tắm biển, lướt sóng gặp nạn giữa dòng nước dữ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây ông Gore, một nhân viên cứu hộ kỳ cựu từng làm việc tại các vùng biển nguy hiểm ở cả Texas và Hawaii, chia sẻ: "Astro là tay bơi mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và hoàn toàn không sợ hãi trước sóng lớn. Đối với tôi, chú chó là ứng cử viên hoàn hảo cho công việc cứu hộ lướt sóng đầy thử thách này".

Astro là chú chó cứu hộ được yêu quý trên bãi biển tại đảo South Padre.

Ông Gore nói thêm đầy tự hào: "Tôi huấn luyện Astro một cách bài bản để chú phối hợp nhịp nhàng cùng tôi giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi từng cứu sống rất nhiều người giữa những con sóng dữ, và chắc chắn Astro là đối tác cứu hộ vô cùng tuyệt vời".

Theo Gore, Astro không chỉ tập luyện mà còn làm việc hằng ngày cùng ông, trực tiếp hỗ trợ các buổi dạy lướt ván cho khách hàng.

Người chủ tự hào chia sẻ: "Astro thường ngồi chung ván lướt hoặc bơi ngay bên cạnh các học viên. Chú chó rất có ích và kiên nhẫn khi hỗ trợ các học viên có nhu cầu đặc biệt. Chú chó này thực sự rất yêu quý con người".

Tuy nhiên, ông Gore lưu ý rằng Astro sẽ không bao giờ thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ nguy hiểm một mình. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối Astro sẽ luôn hành động ngay bên cạnh chủ. Chú chó cưng được trang bị một chiếc áo phao cứu sinh riêng cùng một chiếc phao cứu hộ chuyên dụng.

Khi được hỏi về lý do quyết định hợp tác với một trợ lý cứu hộ bốn chân, Gore chia sẻ: "Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Astro cùng tôi đi bơi và lướt sóng mỗi ngày suốt hai năm qua. Vì vậy, tôi quyết định huấn luyện nâng cao và trang bị đầy đủ công cụ chuyên dụng để nó có thể chính thức đảm nhận công việc ý nghĩa này".

Gore hào hứng nói thêm rằng ông rất mong đợi được chứng kiến Astro ngày một trưởng thành và phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình. Trực giác của chú chó này thậm chí ngày càng nhạy bén phi thường.

Trong một tình huống gần đây, khi Gore phát hiện ra một người bơi đang bị cuốn vào dòng chảy xa bờ nguy hiểm và lập tức phát tín hiệu cảnh báo trước cả khi một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm như Gore kịp nhận ra.

Mới đây, ông Gore đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh Astro đang hăng say thực hành các tình huống giải cứu người đuối nước trên tài khoản Instagram.

Dưới bài đăng, ông viết một dòng chú thích: "Mùa hè năm 2026 đã đến, những dòng chảy xa bờ có thể gây nguy hiểm cho bất cứ du khách nào. Thế nhưng đừng lo, Astro của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để bảo vệ mọi người".

Hoàng Hà/VTC News
Tag: chó chú chó cứu hộ Chú chó Golden Texas Hawaii
Chuyện thú vị về chú chó duy nhất trên đảo Giáng sinh

Có hai con vẫn nghi vợ lưỡng tính vì những tin nhắn bí mật trên mạng xã hội

“Điểm tựa” nào cho Gen Z trong xã hội biến động?

