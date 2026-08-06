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Clip anh Tây 'phê' và ngơ ngác khi gội đầu massage ở Việt Nam hút 24 triệu view

Thứ Năm, 10:18, 06/08/2026
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VOV.VN - Clip ghi lại biểu cảm của chàng du khách Tây khi hưởng thụ màn massage mặt trong lúc gội đầu ở Việt Nam gây sốt mạng xã hội với 24 triệu lượt xem.

Ra quán gội đầu kết hợp massage mặt và vai gáy từ lâu là một kiểu thư giãn quen thuộc ở đô thị Việt Nam, và ngay cả chỉ ra tiệm để cắt tóc, chuyện được gội đầu rồi rửa mặt, massage luôn cũng hết sức bình thường. Những năm gần đây, cắt tóc, gội đầu thư giãn trở thành một trong những nét hấp dẫn của du lịch Việt Nam trong mắt khách nước ngoài, được bạn bè quốc tế chia sẻ, giới thiệu, ngợi khen liên tục trên các diễn đàn và trang cá nhân. Clip mà một khách Tây đăng tải gần đây thu hút đến 24 triệu lượt xem trên mạng xã hội; biểu cảm của anh đủ để thấy dịch vụ này ở Việt Nam tuyệt vời đến thế nào.

clip anh tay phe va ngo ngac khi goi dau massage o viet nam hut 24 trieu view hinh anh 1
“Liệu đây có phải quy trình bình thường trước khi cắt tóc tại Việt Nam?”, nhân vật chính đặt câu hỏi. (Ảnh chụp màn hình)

Trong clip, chàng khách Tây nằm thư thái trên chiếc ghế gội đầu, nhân viên đang nhẹ nhàng massage cho anh bằng cách lăn hai quả cầu băng lạnh qua vùng mắt và khắp khuôn mặt; sau đó là các thao tác vỗ nhẹ, miết trán và massage bấm huyệt một cách nhịp nhàng. Vẻ mặt sảng khoái rõ rệt cùng ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng kiểu “không ngờ lại phê đến thế” khiến người xem cũng thấy nhẹ nhõm theo.

“Liệu đây có phải quy trình bình thường trước khi cắt tóc tại Việt Nam?”, nhân vật chính đặt câu hỏi. Anh chỉ là một trong rất nhiều vị khách phương Tây sửng sốt vì dịch vụ gội đầu ở Việt Nam; bởi ở quê hương họ, ra tiệm cắt tóc chỉ đơn thuần là cắt và tạo kiểu, không ngờ tiệm tóc ở Việt Nam lại như một “spa thu nhỏ” với mức giá rất “mềm”.

Cộng đồng mạng đua nhau bình luận về biểu cảm ngỡ ngàng mà thích thú của chàng trai ngoại quốc: “Bên Tây đi cắt tóc là chỉ cắt tóc, sang Việt Nam cắt tóc là như mới đi tăng lực về. Nhìn mặt anh Tây lúc đầu bỡ ngỡ xong lúc sau nhắm mắt hưởng thụ mà tôi cười muốn xỉu”; “Đấy, tôi bảo dịch vụ nước mình là nâng tầm trải nghiệm du khách rồi mà. Cắt xong ra khỏi tiệm ngơ ngác không biết mình vừa đi cắt tóc hay vừa đi spa chuẩn 5 sao về nữa”; “Xem clip mà tị nạnh với anh Tây ghê luôn á, được nâng niu như trứng, hứng như hoa”....

“Liệu đây có phải quy trình bình thường trước khi cắt tóc tại Việt Nam?”, nhân vật chính đặt câu hỏi. (Ảnh chụp màn hình)

Diệu Hoa viết: “Ở nhiều nước, chi phí lao động đắt đỏ khiến mọi dịch vụ bị tối giản đến mức cơ bản nhất. Khi sang Việt Nam, việc được chăm sóc từ kẽ tóc đến làn da với sự chu đáo vượt kỳ vọng đã đánh trúng vào nhu cầu giải tỏa áp lực của con người hiện đại. Chắc chắn sau chuyến đi này, khái niệm ‘đi cắt tóc’ của anh Tây sẽ bị định nghĩa lại”.

Khánh Vũ bình luận: “Một buổi gội đầu dưỡng sinh 100.000 đồng thế nhưng lại mang đến lợi ích cả ngày dài khoan khoái, khỏe mạnh. Tôi chắc chắn anh Tây này khi về nước sẽ không khỏi mong nhớ đến lần tiếp theo được gội đầu thư giãn như thế này”.

Nhiều cư dân mạng kể chuyện dẫn bạn bè quốc tế đi trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp khác biệt tại Việt Nam. “Ở châu Âu, cắt tóc vô cùng đắt đỏ. Có dịp, tôi đưa anh bạn Đức đi cắt tóc vỉa hè. Kết quả là sau 15 phút với chi phí 50.000 đồng, anh Tây bước ra với mái tóc đúng chuẩn tài tử và nụ cười không thể khoái chí hơn. Sự sang trọng của dịch vụ Việt Nam không nằm ở cơ sở vật chất, mà nằm ở tay nghề đạt tầm nghệ nhân vỉa hè”, Tiến Minh chia sẻ.

Mạnh Đạt viết: “Việc làm sạch tai tại tiệm cắt tóc nam mới thực sự là cú sốc văn hóa cực mạnh với khách Tây. Lần trước, tôi dẫn bạn Mỹ đi cắt tóc xong làm sạch tai. Nhìn biểu cảm một ông Tây cao 1m9 nằm im phăng phắc, mắt nhắm nghiền, nín thở chờ người thợ gảy nhẹ từng cái rồi thở phào nhẹ nhõm mà vừa buồn cười, vừa thương”.

Hoàng Hà/VTC News
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