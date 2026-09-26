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Có bằng lái vẫn bị CSGT phạt lỗi không có bằng lái, vì sao?

Thứ Bảy, 11:01, 26/09/2026
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Đã được cấp bằng lái nhưng giấy phép đang bị CSGT tạm giữ, quá ngày hẹn vẫn chưa đến giải quyết vi phạm mà tiếp tục lái xe, tài xế bị xử lý ra sao?

Một tài xế xe tải có bằng lái xe nhưng đã bị CSGT tạm giữ gần 6 tháng. Một tài xế xe bồn quá ngày hẹn giải quyết vi phạm hơn 2 tuần vẫn tiếp tục lái xe. Trước đó, tài xế xe khách cũng rơi vào tình huống tương tự.

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Bằng lái bị CSGT tạm giữ để lập biên bản, nếu quá hạn vẫn không đến giải quyết sẽ bị lập biên bản lỗi không có bằng lái. Ảnh: Vũ Phượng

Điểm chung của các trường hợp này là bằng lái đã bị tạm giữ do vi phạm giao thông trước đó, thời hạn ghi trên giấy hẹn đã hết nhưng tài xế chưa đến giải quyết, vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện.

Bỏ bằng lái xe có "thoát phạt"?

Tình huống này cũng có thể gặp ở người đi xe máy. Có trường hợp sau khi bị CSGT lập biên bản, tạm giữ xe và bằng lái, người vi phạm không đến giải quyết mà bỏ luôn xe, sau đó mua một chiếc xe cũ khác để tiếp tục đi lại.

Nhiều người có thể nghĩ mình đã được cấp bằng lái nên vẫn được chạy xe, nhưng nếu giấy hẹn đã quá hạn mà chưa giải quyết vi phạm cũ, khi tiếp tục điều khiển phương tiện và bị kiểm tra, họ có thể bị xử lý về hành vi không có bằng lái. Đồng thời, vi phạm trước đó vẫn phải được giải quyết theo quy định.

Đây cũng là tình huống khiến nhiều người thắc mắc: rõ ràng đã được cấp bằng lái, thậm chí bằng lái vẫn đứng tên mình, vì sao khi CSGT kiểm tra lại bị xử lý về hành vi không có bằng lái?

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Nếu phát hiện tài xế không có bằng lái, CSGT sẽ truy cả trách nhiệm của người giao xe Ảnh: Vũ Phượng

Trường hợp mới đây được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 20/7, tại trạm thu phí Long Phước, CSGT dừng xe tải do tài xế 49 tuổi, ở TP.HCM điều khiển nhưng tài xế không xuất trình được bằng lái xe. Qua xác minh, CSGT xác định ông H. đã được cấp bằng lái nhưng giấy tờ này đang bị lực lượng CSGT tạm giữ do vi phạm giao thông trước đó.

Theo tài xế, sau khi bị lập biên bản, ông được hẹn đến giải quyết vụ việc sau 7 ngày làm việc. Tuy nhiên, đã quá thời hạn hẹn làm việc gần 6 tháng, ông vẫn chưa đến làm thủ tục vì chưa đủ tiền nộp phạt. Trong thời gian đó, tài xế vẫn tiếp tục lái xe đi làm.

Có bằng lái vẫn bị CSGT phạt lỗi không có bằng lái, vì sao?

Trước đó, ngày 17/7, cũng tại khu vực trên, CSGT cũng dừng xe bồn do tài xế 47 tuổi, ở Tây Ninh điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bằng lái của ông T. đang bị tạm giữ vì một vi phạm trước đó trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo giấy hẹn, đã quá ngày đến hẹn giải quyết nhưng tài xế chưa chấp hành, đồng thời tiếp tục lái xe tham gia giao thông.

Cả hai trường hợp trên, mỗi tài xế bị lập biên bản với mức phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Doanh nghiệp sở hữu xe cũng bị lập biên bản với mức phạt 58 triệu đồng vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Mức phạt không có bằng lái xe máy hiện nay là 7 triệu đồng, người giao xe cho người không có bằng lái cũng bị phạt 9 triệu đồng.

Ngoài các tình huống trên, với bằng lái ô tô, trường hợp bằng lái đã hết hạn mà tài xế vẫn điều khiển phương tiện cũng được xác định là không có bằng lái theo quy định.

Giấy hẹn không có giá trị vô thời hạn

Theo CSGT, nhiều người nhầm tưởng rằng chỉ cần mình đã được cấp bằng lái thì dù bằng lái đang bị tạm giữ vẫn có thể tiếp tục điều khiển phương tiện. Khi lập biên bản vi phạm hành chính, CSGT tạm giữ bằng lái và cấp giấy hẹn cho người vi phạm đến giải quyết trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Trong khoảng thời gian từ khi lập biên bản đến ngày hẹn, người điều khiển phương tiện được sử dụng giấy hẹn thay thế bằng lái để tham gia giao thông theo quy định.

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Mức phạt tài xế ô tô không có bằng lái là 19 triệu, doanh nghiệp giao xe cho người không đủ điều kiện là 58 triệu.Ảnh: Vũ Phượng

Điểm cần đặc biệt lưu ý nằm ở thời hạn trên giấy hẹn. Khi đã quá thời hạn ghi trên giấy mà người vi phạm chưa đến giải quyết, giấy hẹn không còn giá trị. Nếu vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện, người vi phạm sẽ bị xử lý về hành vi không có bằng lái.

CSGT khuyến cáo sau khi bị lập biên bản, người vi phạm cần theo dõi kỹ thời hạn ghi trên giấy hẹn, chủ động đến nhận quyết định xử phạt và hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt đúng quy định.

Nếu gặp khó khăn hoặc vướng mắc về thủ tục, người vi phạm nên liên hệ đơn vị đã lập biên bản để được hướng dẫn, tránh để giấy hẹn quá hạn rồi vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện.

Với các doanh nghiệp vận tải, CSGT lưu ý cần thường xuyên kiểm tra tình trạng bằng lái của tài xế trước khi giao phương tiện. Bởi khi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không chỉ tài xế bị xử lý mà doanh nghiệp cũng có thể phải chịu mức phạt lớn theo quy định.

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Lái xe đầu tiên ở Bạc Liêu bị tạm giữ giấy phép qua VneID

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ Giấy phép lái xe trên môi trường điện tử (VNeID) đối với một thanh niên vi phạm. Đây là trường hợp bị tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử đầu tiên ở Bạc Liêu.

Theo Vũ Phượng/Thanh niên
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