Tết Hàn thực diễn ra vào ngày 3/3 Âm lịch hàng năm, là một trong những ngày lễ truyền thống của người Việt Nam. Các gia đình chuẩn bị lễ thắp hương để thể hiện lòng hiếu kính, tưởng nhớ cội nguồn và cầu mong sự bình an, hạnh phúc.

Cúng Tết Hàn thực 2026 vào ngày nào, giờ nào?

Theo lịch vạn niên, Tết Hàn thực năm 2026 (tức ngày 3/3 âm lịch) sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 19/4 dương lịch. Việc Tết Hàn thực trùng với ngày cuối tuần được xem là thuận lợi lớn, giúp nhiều gia đình có thêm thời gian để chuẩn bị mâm lễ một cách chu đáo, tươm tất.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, thời điểm tốt nhất để thực hiện nghi lễ cúng Tết Hàn thực là vào đúng ngày mùng 3/3 âm lịch. Đồng thời, lễ cúng nên được hoàn tất trước 19h trong ngày để đảm bảo giữ trọn vẹn ý nghĩa và thể hiện sự thành tâm của gia chủ đối với tổ tiên.

Thời điểm tốt nhất để thực hiện nghi lễ cúng Tết Hàn thực là vào đúng ngày mùng 3/3 Âm lịch (Ảnh: Thu Hương Vũ)

Theo lịch Vạn niên, ngày 19/4/2026 (tức 3/3) có nhiều khung giờ hoàng đạo thuận lợi cho việc cúng lễ:

Giờ Mão (5h - 7h)

Giờ Thìn (7h - 9h)

Giờ Ngọ (11h - 13h)

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện thực hiện nghi lễ đúng vào ngày chính lễ. Với những trường hợp bận rộn, gia chủ có thể linh hoạt cúng trước một ngày. Dù vậy, việc cúng sớm không được khuyến khích, nhằm đảm bảo giữ đúng bản chất và ý nghĩa truyền thống của ngày Tết Hàn thực.

Nếu quá bận, gia đình có thể đơn giản hóa lễ vật vẫn hơn là cúng khác ngày.

Mâm cúng Tết Hàn thực gồm những gì?

Mâm cúng Tết Hàn thực có thể thay đổi tùy theo điều kiện của từng gia đình. Mâm lễ đầy đủ thường gồm những thứ sau.

Bánh trôi, bánh chay

Đây được xem là “linh hồn” của mâm cúng Tết Hàn thực. Hai loại bánh này không chỉ quen thuộc mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn trong cuộc sống.

Theo phong tục cổ truyền, mâm cúng thường có từ 3-5 đĩa bánh trôi và 3-5 bát bánh chay. Bánh trôi được làm từ bột gạo nếp, bên trong là nhân đường nhỏ, tượng trưng cho sự ngọt ngào, hạnh phúc. Trong khi đó, bánh chay có nhân đậu xanh hoặc mè đen, ăn kèm nước đường gừng thơm, thể hiện sự thanh khiết và tinh tế.

Mâm cúng Tết Hàn thực đầy đủ với bánh trôi, bánh chay nhiều màu sắc (Ảnh: Minh Đức)

Hương, hoa, đèn nến

Ba yếu tố này góp phần tạo nên không gian trang nghiêm, ấm cúng cho bàn thờ. Hương thơm lan tỏa cùng ánh sáng từ nến mang lại cảm giác linh thiêng, như một sự kết nối giữa thế giới hiện tại và cõi tâm linh.

Trầu, cau

Trầu cau là nét văn hóa đặc trưng trong các nghi lễ truyền thống của người Việt. Trên mâm cúng, trầu cau mang ý nghĩa tượng trưng cho tình cảm gắn kết, bền chặt và lòng thủy chung.

Mâm ngũ quả

Mâm ngũ quả thường gồm 5 loại trái cây có màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, vàng, tím… đại diện cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, mâm ngũ quả còn thể hiện lòng biết ơn và ước mong về sự đủ đầy, may mắn trong cuộc sống.

Ly nước sạch

Một ly nước sạch đặt trên bàn thờ mang ý nghĩa thanh tịnh, là lễ vật dâng lên tổ tiên. Mỗi lần thắp hương, gia chủ thường thay nước mới để thể hiện sự kính trọng. Trong dịp Tết Hàn thực, việc chuẩn bị nước sạch cũng là điều không thể thiếu.

Tết Hàn thực không chỉ đơn thuần là một ngày lễ truyền thống mà còn là dịp để mỗi gia đình hướng về cội nguồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, việc chuẩn bị mâm cúng đầy đủ, thực hiện nghi lễ đúng thời điểm và giữ trọn lòng thành vẫn luôn là giá trị cốt lõi, góp phần làm nên ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ này.

Nếu không có thời gian chuẩn bị, bạn chỉ cần mua bánh trôi bánh chay làm sẵn và ít trái cây (không nhất thiết phải đủ ngũ quả), hoa tươi bày lên, thành tâm thắp hương là được.