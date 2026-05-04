Để cơ thể phục hồi sau kỳ nghỉ lễ dài hãy làm 5 việc này

Thứ Hai, 10:01, 04/05/2026
VOV.VN - Sau những ngày vui chơi thoải mái, nhiều người mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, ăn uống thất thường, thậm chí có dấu hiệu stress nhẹ hoặc rối loạn tiêu hóa, huyết áp.

Sau những ngày nghỉ lễ với lịch sinh hoạt đảo lộn, ăn uống thất thường và ít vận động, nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa, khó tập trung khi quay lại công việc. Các chuyên gia khuyến cáo nên sớm thiết lập lại thói quen lành mạnh để cơ thể nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng.

Thiết lập lại đồng hồ sinh học

Một trong những thay đổi phổ biến nhất sau kỳ nghỉ là rối loạn giờ giấc sinh hoạt do thức khuya, dậy muộn, di chuyển nhiều hoặc thiếu ngủ. Điều này dễ khiến cơ thể uể oải, lơ mơ vào ban ngày và giảm khả năng tập trung.

Tăng cường vận động nhẹ nhàng sau kỳ nghỉ. (Ảnh minh họa)

Để khắc phục, nên cố gắng đi ngủ và thức dậy đúng giờ như ngày thường, kể cả khi chưa cảm thấy buồn ngủ. Việc hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính ít nhất 30 phút trước khi ngủ cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, có thể tạo thói quen thư giãn nhẹ nhàng trước giờ ngủ như tắm nước ấm, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ để cơ thể dễ thích nghi với lịch sinh hoạt bình thường.

Ăn uống lành mạnh, giảm tải cho hệ tiêu hóa

Sau nhiều bữa tiệc, ăn ngoài hoặc sử dụng bia rượu, nước ngọt trong kỳ nghỉ, hệ tiêu hóa thường phải hoạt động quá tải. Không ít người gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu, táo bón hoặc nổi mụn sau lễ.

Trong 1-2 ngày đầu trở lại nhịp sống thường ngày, nên ưu tiên thực phẩm dễ tiêu như cháo, rau xanh, trái cây, sữa chua hoặc các món luộc, hấp. Uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ trao đổi chất và giảm tình trạng mất nước do di chuyển hoặc dùng đồ uống có cồn.

Bên cạnh đó, cần hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, bia rượu để gan và dạ dày có thời gian “nghỉ ngơi” và phục hồi.

Tăng cường vận động nhẹ nhàng

Sau kỳ nghỉ, nhiều người có xu hướng nằm nghỉ thêm vì cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, ít vận động có thể khiến cơ thể càng nặng nề, trì trệ hơn.

Các chuyên gia khuyến khích nên bắt đầu bằng những hoạt động nhẹ như đi bộ 15-30 phút mỗi ngày, tập giãn cơ hoặc yoga nhẹ vào buổi sáng để tăng tuần hoàn máu và cải thiện tinh thần.

Với người làm việc văn phòng, nên đứng dậy đi lại, vươn vai sau mỗi 60-90 phút ngồi liên tục. Không nên tập luyện cường độ cao ngay sau kỳ nghỉ nếu cơ thể chưa sẵn sàng.

Ổn định tâm lý, giảm căng thẳng sau nghỉ lễ

Không ít người cảm thấy hụt hẫng hoặc căng thẳng khi phải quay lại guồng công việc sau những ngày nghỉ dài. Trạng thái này có thể khiến hiệu suất làm việc giảm sút, dễ cáu gắt hoặc mất động lực.

Để thích nghi tốt hơn, không nên ép bản thân xử lý quá nhiều việc ngay trong ngày đầu tiên. Hãy lập danh sách công việc cụ thể, ưu tiên xử lý những nhiệm vụ đơn giản trước để lấy lại nhịp làm việc.

Một số thói quen nhỏ như nghe nhạc thư giãn, uống trà, sắp xếp lại góc làm việc hoặc đặt mục tiêu tích cực cho tuần mới cũng giúp cải thiện tinh thần.

Theo dõi sức khỏe, không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Nếu tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, sốt nhẹ hoặc nổi ban kéo dài sau kỳ nghỉ, người dân không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý như cảm cúm, ngộ độc thực phẩm, bệnh đường tiêu hóa hoặc biến động huyết áp.

Người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch cần kiểm tra lại các chỉ số sức khỏe sau kỳ nghỉ để điều chỉnh chế độ sinh hoạt và thuốc men nếu cần.

Các bác sĩ khuyến cáo, kỳ nghỉ lễ là thời gian cần thiết để thư giãn nhưng cũng dễ khiến nhiều thói quen sống lành mạnh bị xáo trộn. Chủ động điều chỉnh lại lịch sinh hoạt, ăn uống và vận động sau nghỉ lễ sẽ giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi, sẵn sàng trở lại học tập và làm việc với trạng thái tốt nhất.

Việt Linh/VTC News
