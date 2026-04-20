Điều gì khiến cô gái dù bị từ chối vẫn "tỏ tình không mệt mỏi"

Thứ Hai, 15:42, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nữ sinh viên cho rằng nhiều bạn nam yêu mình và liên tục tỏ tình dù bị họ từ chối, bác sĩ cho biết đây là biểu hiện của hội chứng ám ảnh tình yêu hay hội chứng hoa đào.

Một nữ sinh viên đại học khoảng 20 tuổi đến từ Giang Tô, Trung Quốc, gần đây có những hành vi bất thường. Tin rằng một số bạn nam cùng lớp có tình cảm với mình, cô chủ động tỏ tình với họ trong trạng thái kích động về mặt cảm xúc bất chấp những lời từ chối liên tục.

Nữ sinh này được chẩn đoán mắc một chứng bệnh tâm thần có tên là "hội chứng ám ảnh tình yêu", các chuyên gia Trung Quốc thường gọi là "hội chứng hoa đào" hay. Họ giải thích rằng "hội chứng hoa đào" không chỉ đơn thuần là ảo tưởng lãng mạn, mà là một chứng rối loạn lưỡng cực thường xảy ra vào mùa xuân. Nếu không được can thiệp y tế chuyên nghiệp kịp thời, bệnh nhân có thể gặp phải tình trạng bất ổn hành vi nghiêm trọng.

Dieu gi khien co gai du bi tu choi van to tinh khong met moi hinh anh 1
Hội chứng hoa đào thường được chẩn đoán là một giai đoạn hưng cảm của rối loạn lưỡng cực.

Theo Litchi News, nữ sinh viên đại học kể trên gần đây đã trải qua sự gia tăng đột ngột về lòng tự tin, tin rằng một số bạn nam cùng lớp có tình cảm với mình. Cô gái thậm chí còn tỏ tình với nhiều chàng trai và dù bị từ chối, hành vi mất kiểm soát của cô vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều phiền muộn cho các bạn cùng lớp.

Cô được gia đình đưa đến bác sĩ và được chẩn đoán mắc chứng bệnh tâm thần gọi là "hội chứng ám ảnh tình yêu". Bác sĩ giải thích thêm rằng hội chứng này thường được chẩn đoán là một giai đoạn hưng cảm của rối loạn lưỡng cực và trong một số trường hợp, nó đi kèm với các biểu hiện của chứng cuồng dâm, một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.

Các bác sĩ tiết lộ rằng trong một cơn bệnh, bệnh nhân thường rơi vào trạng thái ảo tưởng tự mãn, không chỉ trải qua những thay đổi tâm trạng dữ dội mà còn nghĩ rằng "cả thế giới yêu tôi". Tình trạng này khác biệt rõ rệt so với những biến động cảm xúc thông thường; đó là một bệnh tâm thần do rối loạn cơ chế sinh lý và tâm lý gây ra.

Về mặt lâm sàng, bệnh nhân thường tỏ ra hưng phấn và tràn đầy năng lượng trong cơn bệnh, với suy nghĩ cực kỳ nhanh và lan man, đôi khi thậm chí tốc độ nói không theo kịp suy nghĩ của họ.

Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn cao độ này không ổn định; bệnh nhân có thể vui vẻ trong một khoảnh khắc và bồn chồn, cáu kỉnh ngay sau đó. Hơn nữa, bệnh nhân có thể cảm thấy mình có khả năng vượt trội, dẫn đến việc bỏ dở công việc và giảm đáng kể nhu cầu ngủ cũng như khả năng tự kiểm soát. Trong trường hợp nghiêm trọng, họ thậm chí có thể có những hành vi liều lĩnh và vô trách nhiệm, chẳng hạn như chi tiêu quá mức.

Bác sĩ điều trị cho nữ bệnh nhân trên cũng khuyến cáo, mùa xuân là mùa mà các bệnh tâm thần dễ tái phát hoặc bị kích hoạt. Biến đổi khí hậu thường ảnh hưởng đến sự điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Nếu mọi người nhận thấy bản thân hoặc người thân, bạn bè có những bất thường về cảm xúc kéo dài, sự tự tin thái quá hoặc những thay đổi đột ngột trong hành vi xã hội, không nên chỉ coi đó là sự thay đổi tính cách hay xung đột cảm xúc.

Cần cảnh giác xem đó có phải là tín hiệu cảnh báo về sức khỏe tâm thần hay không và tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia tâm thần học càng sớm càng tốt. Thông qua thuốc và liệu pháp tâm lý, họ có thể ổn định tình trạng của bệnh nhân và tránh hối tiếc do mất kiểm soát hành vi.

Nguyệt Ánh/VTC News
Tin liên quan

Tôi lo lắng vì suy giảm khả năng tình dục

VOV.VN - Ở độ tuổi 73, dù có sức khỏe tốt, người đàn ông trong câu chuyện vẫn lo lắng vì khả năng tình dục bị suy giảm. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

VOV.VN - Ở độ tuổi 73, dù có sức khỏe tốt, người đàn ông trong câu chuyện vẫn lo lắng vì khả năng tình dục bị suy giảm. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Bạn trai chia tiền đến cả bữa ăn, bạn bè khuyên tôi chia tay

VOV.VN - Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

VOV.VN - Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

Chồng hờ hững chuyện ấy, vợ đặt camera theo dõi thì phát hiện sự thật gây sốc

VOV.VN - Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng êm ấm lại rạn nứt khi người vợ phát hiện chồng thường xuyên lên mạng chat sex. Nguyên nhân sâu xa được cho là sự lạnh nhạt trong đời sống vợ chồng, người vợ cũng thường xuyên đi lễ chùa mỗi tối, đẩy cả hai vào một vòng xoáy nghi ngờ và tổn thương.

VOV.VN - Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng êm ấm lại rạn nứt khi người vợ phát hiện chồng thường xuyên lên mạng chat sex. Nguyên nhân sâu xa được cho là sự lạnh nhạt trong đời sống vợ chồng, người vợ cũng thường xuyên đi lễ chùa mỗi tối, đẩy cả hai vào một vòng xoáy nghi ngờ và tổn thương.

