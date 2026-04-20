Bạn trai yêu xa hỏi vay toàn bộ số tiền tiết kiệm tôi có

Thứ Hai, 06:46, 20/04/2026
VOV.VN - Bạn trai hỏi vay tôi 100 triệu làm vốn kinh doanh, nhưng đây cũng là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà tôi có.

Tôi và anh quen nhau qua ứng dụng hẹn hò trên mạng. Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm, trong khoảng thời gian ấy chúng tôi gặp nhau được 5 lần, thi thoảng anh lại ra Hà Nội gặp tôi, cũng có lần tôi bay vào TP.HCM gặp anh. Dù cách trở địa lý, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì tình cảm bằng những cuộc gọi video xuyên đêm và những lần gặp gỡ trực tiếp ít ỏi. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông có chí hướng, đầy nhiệt huyết với những dự định kinh doanh. Anh từng say sưa kể tôi nghe về kế hoạch mở một cửa hàng thời trang thiết kế, về những bản vẽ và cả nguồn hàng anh đã dày công tìm kiếm. Tôi tin anh sẽ thành công.

ban trai yeu xa hoi vay toan bo so tien tiet kiem toi co hinh anh 1
Ảnh minh họa, nguồn: AI

Thế nhưng, lời đề nghị vay tiền mới đây của anh khiến lòng tôi hơi khó xử. Tôi mới ra trường đi làm được 2 năm, số tiền 100 triệu đồng đó là toàn bộ tài sản tôi chắt chiu, dành dụm được từ lúc ra trường. Để có được con số ấy, tôi đã phải từ bỏ những chuyến du lịch cùng bạn bè, chi tiêu tằn tiện và làm thêm không quản ngày đêm. Đó không chỉ là tiền, mà là khoản phòng thân của tôi.

Anh bảo, anh đang thiếu một khoản để đặt cọc mặt bằng và nhập đợt hàng đầu tiên. Anh hứa sẽ trả lại tôi khi cửa hàng đi vào quỹ đạo. Nghe giọng anh khẩn khoản, lòng tôi thắt lại vì thương nhưng cũng có chút băn khoăn.

Khi kể chuyện này với cô bạn thân, cô ấy khuyên tôi không nên cho vay, kẻo lại mất cả tiền cả người yêu. Tôi rất khó xử, lúc anh gọi điện hỏi vay tiền, tôi có nói với anh để tôi cố gắng xoay sở, nhưng không chắc có thể giúp anh từng ấy tiền. Tôi không biết nên trả lời anh thế nào nữa. 

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
