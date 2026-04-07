中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đọc lá thư trong ngày giỗ đầu mẹ, con gái bàng hoàng nhận ra điều đau đớn

Thứ Ba, 09:54, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đọc thư của mẹ vào dịp giỗ đầu, người con gái chết lặng, đau đớn đến tuyệt vọng khi biết nội dung được viết bên trong.

Ngày giỗ đầu của mẹ, nhà tôi đông hơn thường lệ. Mọi thứ tưởng như trọn vẹn cho đến khi người cậu kéo tôi ra một góc rồi đặt vào tay một phong thư đã cũ.

Đó là di thư của mẹ tôi. Cậu nói, trước khi mất, mẹ dặn kĩ chỉ được gửi cho tôi đúng vào ngày giỗ đầu của mình.

Cầm lá thư, niềm xúc động ùa về, sống mũi tôi cay cay, mắt nhòe đi. Tôi mở lá thư, đọc những nét chữ run run, nghiêng nghiêng của mẹ.

Những dòng đầu tiên là giọng văn quen thuộc của mẹ, chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng rồi tôi chết lặng, niềm cảm xúc đang dâng trào bỗng nhiên tắt lịm.

Doc la thu trong ngay gio dau me, con gai bang hoang nhan ra dieu dau don hinh anh 1
Ảnh minh họa: P.X

Tôi thấy dòng chữ: “Mẹ đã làm di chúc để lại căn nhà, một nửa mảnh đất cho anh con. Phần của con là diện tích đất còn lại”. "Phần còn lại" mà mẹ nói là một mảnh đất 100m2, còn ngôi nhà to lớn bố mẹ dành dụm xây trên mảnh đất rộng, đó mới chính là "gia tài". Nhưng mẹ lại không dành cho tôi. 

Tôi không dám tin đây là sự thật. Bởi, người anh mà mẹ nhắc đến trong thư là con trai riêng của mẹ. Chúng tôi không hề thân thiết. 

Anh gần như không liên hệ với mẹ tôi. Cả hai chỉ mới nhận nhau khoảng 2 năm nay. Chúng tôi chưa từng có bữa cơm chung. Vậy mà giờ đây, tôi lại được tin mẹ để lại gần như toàn bộ tài sản cho anh.

Anh là kết quả mối tình đầu dang dở của mẹ thời trẻ dại. Sau khi trót mang thai ngoài ý muốn và bị bạn trai bỏ rơi, mẹ sinh anh nhưng không đủ điều kiện nuôi dưỡng.

Không còn cách nào khác, mẹ đem anh đến bỏ ở một ngôi chùa. Suốt hơn 20 năm qua, anh lớn lên trong chùa, thiếu vắng cả tình yêu thương cha mẹ lẫn vật chất.

Trong thư, mẹ nói việc bỏ rơi anh là điều hối tiếc, đau khổ nhất đời mình. Lúc nào mẹ cũng ân hận, cảm thấy nợ anh món nợ không gì có thể bù đắp.

Hơn 2 năm trước, sau khi bố tôi qua đời, mẹ mới dám đến nhận con. Anh không từ chối mẹ nhưng cũng không đồng ý về chung sống với mẹ và tôi dù cuộc sống vẫn nhiều vất vả.

Mẹ giải thích rằng, mình để lại gần như toàn bộ tài sản cho anh xem như bù đắp cho lỗi lầm của mình ngày trước. Cuối thư, mẹ xin lỗi tôi, mong được tôi tha thứ và hiểu cho nỗi khổ của mình.

Mẹ nói rằng, dù sao tôi cũng lớn lên trong sự đủ đầy. Khi trưởng thành, tôi được bố mẹ gả chồng, nay đã có cuộc sống ổn định. 

Ngoài ra, việc để lại căn nhà hương hỏa cho anh cũng giúp tôi không vướng bận chuyện hương khói, thờ phượng ông bà, cha mẹ. Bởi, dù sao tôi cũng là con gái, lấy chồng rồi phải theo chồng.

Mẹ còn nói mình không bàn trước với tôi vì sợ tôi sẽ không đồng ý. Bà đành tự quyết, đến lúc qua đời mới nhờ cậu tôi gửi thư, đặt tôi vào thế chuyện đã rồi.

Đọc đến đây, nước mắt tôi thấm ướt trang giấy. Tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình bị gạt ra khỏi tình yêu thương của mẹ.

Tôi siết chặt lá thư, nước mắt rơi không kìm lại được. Bỗng nhiên tôi thấy mình ghen tị với anh, người mà trước đây tôi gần như không nghĩ đến.

Anh có thể đã thiếu thốn cả tuổi thơ, nhưng đến cuối cùng, anh lại có được thứ mà tôi luôn nghĩ là thuộc về mình. Liệu tôi có nên chấp nhận chuyện này và gọi anh về để nhận tài sản? 

Theo VietNamNet
Tag: gia đình thừa kế di chúc giỗ đầu mâu thuẫn gia đình tài sản câu chuyện xúc động tranh chấp tài sản tâm lý mạng xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Lạnh người phát hiện mình chỉ là "thế thân" cho người vợ quá cố của chồng

Chăm sóc bố mẹ chồng nhưng khi chia tài sản, con dâu lại chỉ như "người dưng"

Vỡ mộng khi kết hôn với người đàn ông đã có con riêng

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản