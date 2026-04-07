Cải tạo nhà cho khách, thợ sửa ống nước phát hiện 30kg tiền vàng nguyên chất

Thứ Ba, 06:32, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kho báu tiền vàng do thợ sửa ống nước này phát hiện khi cải tạo nhà cho khách có giá trị lên tới gần 63 tỷ đồng.

Theo Popular Mechanics, người thợ sửa ống nước đã tình cờ phát hiện một kho tiền vàng nguyên chất khổng lồ trị giá 2,4 triệu USD (gần 63 tỷ đồng) trong một chiếc rương được chôn bên dưới một tầng hầm của một căn nhà anh đang cải tạo cho khách ở ở khu Penzing, Vienna, Áo.

Cụ thể, trong lúc làm việc, người thợ sửa nhận thấy một sợi dây thừng bí ẩn nhô ra khỏi sàn bê tông ở tầng hầm của căn nhà mà anh đang cải tạo. Khi người thợ sửa ống nước cố kéo sợi dây ra nhưng bị kẹt, anh liền cầm lấy một cái xẻng và đào xung quanh.

cai tao nha cho khach, tho sua ong nuoc phat hien 30kg tien vang nguyen chat hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Sau khi đục bỏ lớp bê tông, anh tìm thấy sợi dây được buộc chặt vào một chiếc rương kim loại rỉ sét. Khi mở chiếc rương ra, anh phát hiện thấy có 30 kg tiền vàng, nhiều đồng tiền có khắc hình ảnh của Mozart, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo.

Điều bất ngờ là vào ngày hôm trước, một người thợ xây khác đã làm việc trong tầng hầm và nhìn thấy sợi dây nhưng đã bỏ qua. Những người thợ xây khác làm việc ở tầng hầm cũng ra về tay không.

Các chuyên gia nhận định rằng những đồng tiền vàng này được cất giấu trong Thế chiến II. Vào thời điểm đó, nhiều cá nhân giàu có đã chôn những đồ vật có giá trị của họ để bảo vệ chúng khỏi bị trộm cắp hoặc tịch thu trong thời kỳ biến động.

“Chuyện như thế này thật không thể tin được. Tôi đã làm việc ở công trường xây dựng từ năm 15 tuổi. Thỉnh thoảng bạn sẽ tìm thấy vài đồng xu, nhưng một phát hiện như thế này thì thật đáng kinh ngạc”, người đàn ông chia sẻ trên truyền hình.

Được biết, người thợ sửa ống nước này sẽ được thưởng một khoản tiền lớn từ giá trị "kho báu". Ở Áo, những phát hiện như thế này sẽ được chia đều giữa người tìm thấy và chủ sở hữu bất động sản, tức là người thợ có thể nhận được 1,3 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng).

Việc phát hiện ra tiền xu cổ và thậm chí cả tiền xu thời cổ đại diễn ra khá thường xuyên trên khắp châu Âu. Trong những năm gần đây, một nhóm 7 bảy người bạn sử dụng máy dò kim loại đã tình cờ tìm thấy một trong những kho báu lớn nhất nước Anh trong một cánh đồng của nông dân, bao gồm 2.584 đồng xu bạc có niên đại từ năm 1066 đến 1088 sau Công nguyên, trị giá 5,6 triệu USD.

Cũng tại Anh, một cặp vợ chồng đã phát hiện 100 đồng xu từ cuộc Nội chiến Anh lần thứ nhất khi đang cải tạo một công trình kiến ​​trúc thế kỷ 17 trong trang trại của họ. Tại Cộng hòa Séc, một người phụ nữ đã tìm thấy một kho báu gồm 2.150 đồng xu bạc thời Trung cổ sơ kỳ trong một chuyến đi dạo.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo Popular Mechanics
