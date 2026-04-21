Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng

Thứ Ba, 06:15, 21/04/2026
VOV.VN - 10 năm trước, tôi vui vẻ cho em chồng vay toàn bộ 30 cây vàng tích cóp để mua nhà mà không tính toán điều gì. Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

10 năm trước, khi nghe tin vợ chồng em chồng quyết định mua nhà sau nhiều năm thuê nhà, tôi đã mừng thật lòng. Chúng tôi đã có nhà riêng nên khi tôi đồng ý cho em chồng vay 30 cây vàng là toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình, chồng tôi đã vui ra mặt.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của em chồng ổn định hơn, họ còn mua được thêm một căn chung cư chuẩn bị cho con học Đại học, tôi thì chưa cần đến số vàng nên cũng không nhắc lại khoản vay ấy.

Cho đến gần đây, khi có kế hoạch đầu tư và cần đến một khoản vốn, tôi mới chủ động nhắc lại chuyện 30 cây vàng. Tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là khoản tiền đó cũng đã cho vay 10 năm, giờ em chồng khá giả còn tôi thì đang cần tiền cho kế hoạch của mình.

Tôi lặng người vì không nghĩ mình lại nhận được câu trả lời là trả tiền theo quy đổi của 10 năm trước (ảnh minh họa: AI)

Nhưng phản ứng của em chồng lại khiến tôi bất ngờ, em chồng nói sẽ trả, nhưng theo giá vàng của 10 năm trước quy đổi ra tiền mặt. Tôi lặng người vì không nghĩ mình lại nhận được câu trả lời như vậy. Nếu tính theo giá cũ, số tiền nhận lại theo thời giá hiện tại tôi chưa mua nổi 6 cây vàng, trong khi em chồng vay 30 cây.

Tôi không trả lời ngay vì rất khó xử. Nếu tôi làm đúng như đề nghị của em chồng, số tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi gần như mất phần lớn bởi 10 năm, giá vàng đã thay đổi rất nhiều. Còn nếu không chấp nhận, chắc chắc sẽ sứt mẻ tình cảm vì em chồng đã muốn như thế rồi, rồi chồng tôi nữa, anh ấy sẽ nghĩ tôi tính toán, so đo. Liệu những lần gia đình gặp mặt sau này có còn thoải mái?

Có phải tôi đã sai khi ngay từ đầu cho vay mà không rõ ràng về điều kiện trả nợ sau này vì quá tin tưởng tình thân gia đình, hay tôi đang tính toán thực sự với người thân?

Bạn trai chia tiền đến cả bữa ăn, bạn bè khuyên tôi chia tay

VOV.VN - Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tin liên quan

Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt đồng nghiệp
Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt đồng nghiệp

VOV.VN - 10 năm hôn nhân tưởng chừng viên mãn với hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng cú sốc phát hiện vợ ngoại tình khiến mọi thứ sụp đổ. Tôi chọn tha thứ vì còn yêu và vì con cái, nhưng tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt gia đình và đồng nghiệp...

Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô
Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô

VOV.VN - Khi tôi lấy chồng được bố mẹ cho một căn chung cư là tài sản tích cóp cả đời để dưỡng già, tôi luôn mang cảm giác áy náy vì chưa thể báo hiếu. Nhưng mới đây chồng tôi lại muốn vay thêm tiền từ bố mẹ vợ để mua ô tô để nở mặt nở mày với ở quê

Con trai muốn bán nhà, dùng 3 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi đầu tư bất động sản
Con trai muốn bán nhà, dùng 3 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi đầu tư bất động sản

VOV.VN - Chồng tôi mất sớm, một mình nuôi con trưởng thành, có nhà và gia đình êm ấm. Tôi tưởng đã an nhàn tuổi già với 3 tỷ dành dụm cả đời để dưỡng già nhưng mới đây con trai đề nghị bán nhà, dùng 3 tỷ tiết kiệm của tôi để đầu tư và đón mẹ ra Hà Nội sống cùng

