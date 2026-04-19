中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt đồng nghiệp

Chủ Nhật, 06:09, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 10 năm hôn nhân tưởng chừng viên mãn với hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng cú sốc phát hiện vợ ngoại tình khiến mọi thứ sụp đổ. Tôi chọn tha thứ vì còn yêu và vì con cái, nhưng tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt gia đình và đồng nghiệp...

Chúng tôi đã có 10 năm bên nhau, một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để xây dựng nên một mái ấm mà ai nhìn vào cũng nghĩ là hạnh phúc. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập tốt, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn khiến nhiều người nói gia đình tôi là kiểu mẫu.

Tôi cũng từng tin như vậy cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ mà tôi không bao giờ ngờ tới. Một người đồng nghiệp của vợ, trong một lần gặp riêng đã ngập ngừng kể cho tôi nghe về mối quan hệ không bình thường giữa vợ tôi và sếp của cô ấy. Ban đầu, tôi không tin cho rằng họ đặt chuyện ác ý.

tha thu cho vo ngoai tinh, toi tro thanh ke hen trong mat dong nghiep hinh anh 1
Tôi đã đấu tranh rất nhiều và chọn tha thứ vì vẫn còn yêu và vì các con (ảnh minh họa: AI)

Nhưng rồi những dấu hiệu nhỏ bắt đầu xuất hiện, vợ tôi về nhà muộn hơn, điện thoại luôn để chế độ im lặng, thỉnh thoảng tránh né ánh mắt của tôi. Linh cảm của một người chồng khiến tôi không thể làm ngơ, tôi đã làm điều mà trước đây tôi luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ làm là thuê thám tử.

Và rồi sự thật phơi bày khi tôi phát hiện vợ thường xuyên đến nhà nghỉ cùng với một người đàn ông khác. Sau đó là những ngày dài căng thẳng, vợ tôi khóc, van xin đó chỉ là sai lầm nhất thời. Cô ấy nói vẫn còn yêu tôi, không muốn gia đình tan vỡ, không muốn các con phải chịu tổn thương.

Tôi đã đấu tranh rất nhiều và chọn tha thứ vì vẫn còn yêu và vì các con. Tôi nghĩ mình đang làm điều đúng đắn khi giữ lại một gia đình cho con, cho vợ tôi cơ hội sửa sai. Nhưng gia đình tôi biết chuyện đã phản đối vì cho rằng tôi hèn, không có bản lĩnh đàn ông. Ở công ty, mọi chuyện cũng dần lan ra và những ánh nhìn, những câu chuyện nhỏ to sau lưng đủ khiến tôi hiểu họ coi thường tôi, có người thẳng thừng nói nếu là họ, họ sẽ không làm như tôi.

Tôi không biết mình đã lựa chọn đúng không nhưng cảm thấy rất mệt mỏi khi chịu áp lực từ phía mọi người. Về nhà, dù tôi đã rất cố gắng và cả vợ tôi cũng vậy, nhưng giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách vô hình không thể bù đắp.

Mang thai tháng thứ 8 tôi suy sụp khi chồng sa vào lao lý sau vỏ bọc thư sinh

Mang thai tháng thứ 8 tôi suy sụp khi chồng sa vào lao lý sau vỏ bọc thư sinh

VOV.VN - Chỉ trong chưa đầy hai tuần, tôi liên tiếp nhận những cú sốc khi đang mang thai tháng thứ 8 sau một năm hôn nhân. Chồng bị tạm giam để điều tra, quá khứ từng có tiền án bị phanh phui, chưa dừng lại, tôi còn phát hiện dấu hiệu ngoại tình qua tin nhắn và những vật dụng đáng ngờ, khiến tôi hoàn toàn suy sụp.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tag: vợ ngoại tình tha thứ ngoại tình hôn nhân đổ vỡ bắt quả tang ngoại tình áp lực dư luận giữ gia đình vì con nỗi đau phản bội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Con trai muốn bán nhà, dùng 3 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi đầu tư bất động sản

Tắm khuya có thực sự nguy hiểm? Những điều nhiều người vẫn chủ quan

Vợ bế con 5 tháng về ngoại, đòi tôi thuê nhà ở riêng mới quay về

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản