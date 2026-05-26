Đột quỵ có thể xảy ra trong phòng tắm nếu mắc phải sai lầm này

Vì sao phòng tắm dễ trở thành nơi xảy ra đột quỵ?

Tắm ngay sau khi đi nắng, uống rượu bia hoặc vận động mạnh có thể khiến huyết áp biến động đột ngột do cơ thể chưa kịp ổn định. Ngược lại, tắm nước quá nóng cũng có thể làm tụt huyết áp, gây chóng mặt hoặc choáng váng, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường như hồi hộp, tê bì hay chóng mặt trước khi tắm.

Những đối tượng cần đặc biệt lưu ý khi tắm

Người trên 50 tuổi, đặc biệt mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu, có nguy cơ đột quỵ cao hơn do hệ mạch máu lão hóa. Tuy nhiên, người trẻ cũng không nên chủ quan, bởi thức khuya, căng thẳng, hút thuốc và lạm dụng rượu bia đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Đột quỵ thường xảy ra nhiều vào sáng sớm, thời điểm huyết áp và nhịp sinh học của cơ thể có nhiều biến động.

Tắm khi cơ thể chưa ổn định nhiệt độ có thể khiến huyết áp và nhịp tim biến động đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ

Tắm thế nào để giảm nguy cơ đột quỵ?

Không tắm khi cơ thể chưa ổn định

Sau khi uống rượu bia, vận động mạnh hoặc đi nắng về, nên nghỉ ngơi khoảng 20-30 phút để nhịp tim và huyết áp ổn định rồi mới tắm. Nếu vẫn còn mệt, tim đập nhanh hoặc chóng mặt, nên lau người bằng khăn ấm thay vì tắm ngay. Người bị tăng huyết áp cần theo dõi huyết áp thường xuyên, nhất là khi thời tiết thay đổi.

Ưu tiên sử dụng nước ấm và tắm đúng cách

Nên tắm bằng nước ấm khoảng 37-40 độ C, tránh dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh vì có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Khi tắm, hãy làm ướt chân tay trước rồi mới đến thân người và đầu để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ nước. Người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch cần đặc biệt tránh tắm nước lạnh đột ngột.

Hạn chế tắm quá khuya

Sau 22h, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể giảm và hệ mạch máu có nhiều thay đổi sinh lý. Việc tắm muộn, đặc biệt bằng nước lạnh, có thể khiến cơ thể phản ứng mạnh hơn bình thường. Nếu bắt buộc phải tắm vào ban đêm, nên sử dụng nước ấm, tắm nhanh trong phòng kín gió và tránh tắm một mình khi đang mệt hoặc có bệnh lý tim mạch.

Những dấu hiệu nguy hiểm cần cấp cứu ngay

Nhiều người nhầm dấu hiệu đột quỵ với mệt mỏi thông thường nên chậm trễ cấp cứu. Cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, tê yếu một bên cơ thể, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, đau đầu đột ngột, mờ mắt hoặc ngất. Việc cấp cứu trong những giờ đầu đóng vai trò quyết định hiệu quả điều trị và khả năng phục hồi.

Chủ động phòng ngừa từ những thói quen hàng ngày

Đột quỵ thường liên quan đến bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ nền. Tuy nhiên, thức khuya, uống nhiều rượu bia hay thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tắm đúng thời điểm, dùng nước ấm phù hợp và chú ý các dấu hiệu bất thường của cơ thể là những cách đơn giản giúp giảm nguy cơ đột quỵ.