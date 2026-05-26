English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đột quỵ có thể xảy ra trong phòng tắm nếu mắc phải sai lầm này

Thứ Ba, 06:10, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tắm khi cơ thể chưa ổn định nhiệt độ có thể khiến huyết áp và nhịp tim biến động đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch.

Vì sao phòng tắm dễ trở thành nơi xảy ra đột quỵ?

Tắm ngay sau khi đi nắng, uống rượu bia hoặc vận động mạnh có thể khiến huyết áp biến động đột ngột do cơ thể chưa kịp ổn định. Ngược lại, tắm nước quá nóng cũng có thể làm tụt huyết áp, gây chóng mặt hoặc choáng váng, đặc biệt ở người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường như hồi hộp, tê bì hay chóng mặt trước khi tắm.

Những đối tượng cần đặc biệt lưu ý khi tắm

Người trên 50 tuổi, đặc biệt mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu, có nguy cơ đột quỵ cao hơn do hệ mạch máu lão hóa. Tuy nhiên, người trẻ cũng không nên chủ quan, bởi thức khuya, căng thẳng, hút thuốc và lạm dụng rượu bia đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Đột quỵ thường xảy ra nhiều vào sáng sớm, thời điểm huyết áp và nhịp sinh học của cơ thể có nhiều biến động.

Dot quy co the xay ra trong phong tam neu mac phai sai lam nay hinh anh 1
Tắm khi cơ thể chưa ổn định nhiệt độ có thể khiến huyết áp và nhịp tim biến động đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ

Tắm thế nào để giảm nguy cơ đột quỵ?

Không tắm khi cơ thể chưa ổn định

Sau khi uống rượu bia, vận động mạnh hoặc đi nắng về, nên nghỉ ngơi khoảng 20-30 phút để nhịp tim và huyết áp ổn định rồi mới tắm. Nếu vẫn còn mệt, tim đập nhanh hoặc chóng mặt, nên lau người bằng khăn ấm thay vì tắm ngay. Người bị tăng huyết áp cần theo dõi huyết áp thường xuyên, nhất là khi thời tiết thay đổi.

Ưu tiên sử dụng nước ấm và tắm đúng cách

Nên tắm bằng nước ấm khoảng 37-40 độ C, tránh dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh vì có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Khi tắm, hãy làm ướt chân tay trước rồi mới đến thân người và đầu để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ nước. Người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch cần đặc biệt tránh tắm nước lạnh đột ngột.

Hạn chế tắm quá khuya

Sau 22h, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể giảm và hệ mạch máu có nhiều thay đổi sinh lý. Việc tắm muộn, đặc biệt bằng nước lạnh, có thể khiến cơ thể phản ứng mạnh hơn bình thường. Nếu bắt buộc phải tắm vào ban đêm, nên sử dụng nước ấm, tắm nhanh trong phòng kín gió và tránh tắm một mình khi đang mệt hoặc có bệnh lý tim mạch.

Những dấu hiệu nguy hiểm cần cấp cứu ngay

Nhiều người nhầm dấu hiệu đột quỵ với mệt mỏi thông thường nên chậm trễ cấp cứu. Cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, tê yếu một bên cơ thể, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, đau đầu đột ngột, mờ mắt hoặc ngất. Việc cấp cứu trong những giờ đầu đóng vai trò quyết định hiệu quả điều trị và khả năng phục hồi.

Chủ động phòng ngừa từ những thói quen hàng ngày

Đột quỵ thường liên quan đến bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ nền. Tuy nhiên, thức khuya, uống nhiều rượu bia hay thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tắm đúng thời điểm, dùng nước ấm phù hợp và chú ý các dấu hiệu bất thường của cơ thể là những cách đơn giản giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: đột quỵ khi tắm sai lầm khi tắm nguy cơ đột quỵ khi tắm nhịp tim biến động đột ngột
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tắm ngay sau khi đi nắng về, người đàn ông đột ngột nhồi máu não
Tắm ngay sau khi đi nắng về, người đàn ông đột ngột nhồi máu não

VOV.VN - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về trong thời tiết nắng nóng tại TP.HCM có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí dẫn đến nhồi máu não do sốc nhiệt và rối loạn tuần hoàn.

Tắm ngay sau khi đi nắng về, người đàn ông đột ngột nhồi máu não

Tắm ngay sau khi đi nắng về, người đàn ông đột ngột nhồi máu não

VOV.VN - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về trong thời tiết nắng nóng tại TP.HCM có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí dẫn đến nhồi máu não do sốc nhiệt và rối loạn tuần hoàn.

Không chỉ đột quỵ, thói quen tắm khuya còn gây ra loạt hệ lụy nguy hiểm này
Không chỉ đột quỵ, thói quen tắm khuya còn gây ra loạt hệ lụy nguy hiểm này

VOV.VN - Tắm khuya, một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ đột quỵ, tắm khuya còn có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng khác mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý.

Không chỉ đột quỵ, thói quen tắm khuya còn gây ra loạt hệ lụy nguy hiểm này

Không chỉ đột quỵ, thói quen tắm khuya còn gây ra loạt hệ lụy nguy hiểm này

VOV.VN - Tắm khuya, một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ đột quỵ, tắm khuya còn có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng khác mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý.

Muốn giảm nguy cơ đột quỵ, hãy sớm từ bỏ 7 thói quen này
Muốn giảm nguy cơ đột quỵ, hãy sớm từ bỏ 7 thói quen này

VOV.VN - Nhiều thói quen hàng ngày như hút thuốc, ăn mặn, uống nhiều rượu bia hay ít vận động có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ. Việc thay đổi lối sống và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Muốn giảm nguy cơ đột quỵ, hãy sớm từ bỏ 7 thói quen này

Muốn giảm nguy cơ đột quỵ, hãy sớm từ bỏ 7 thói quen này

VOV.VN - Nhiều thói quen hàng ngày như hút thuốc, ăn mặn, uống nhiều rượu bia hay ít vận động có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ. Việc thay đổi lối sống và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản