Muốn giảm nguy cơ đột quỵ, hãy sớm từ bỏ 7 thói quen này

Thứ Bảy, 14:58, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều thói quen hàng ngày như hút thuốc, ăn mặn, uống nhiều rượu bia hay ít vận động có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ. Việc thay đổi lối sống và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc

Khói thuốc lá có thể gây tổn thương thành mạch máu, làm tăng huyết áp và giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Người hút thuốc hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động có nguy cơ cao gặp các vấn đề tim mạch và đột quỵ. Việc xây dựng kế hoạch cai thuốc và tìm sự hỗ trợ từ nhân viên y tế khi cần là giải pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Uống quá nhiều rượu bia

Lạm dụng rượu bia có thể khiến huyết áp tăng cao, làm rối loạn mỡ máu và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch. Khi tình trạng này kéo dài, nguy cơ đột quỵ cũng tăng theo.

Người có thói quen uống rượu bia thường xuyên nên giảm dần lượng tiêu thụ, tránh uống quá mức trong một lần và không dùng rượu bia để giải tỏa căng thẳng. Với người mắc bệnh gan, cao huyết áp hoặc đang dùng thuốc điều trị, cần tham khảo ý kiến bác sĩ về mức độ sử dụng phù hợp.

Nhiều thói quen hàng ngày như hút thuốc, ăn mặn, uống nhiều rượu bia hay ít vận động có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ

Ăn mặn, nhiều chất béo xấu và thiếu rau xanh

Tiêu thụ quá nhiều muối dễ dẫn đến tăng huyết áp - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ. Trong khi đó, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol xấu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, nước chấm mặn và tăng cường rau xanh, trái cây, cá, đậu cùng ngũ cốc nguyên hạt trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Ít vận động, ngồi quá lâu

Lối sống ít vận động có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, cao huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu - những yếu tố liên quan mật thiết đến đột quỵ.

Với người làm việc văn phòng, việc ngồi liên tục trong thời gian dài càng khiến cơ thể trì trệ. Những hoạt động đơn giản như đi bộ nhanh, leo cầu thang, đạp xe nhẹ hoặc đứng dậy vận động sau mỗi giờ làm việc đều giúp cải thiện sức khỏe.

Để tình trạng thừa cân, béo phì kéo dài

Thừa cân, béo phì thường đi kèm với nhiều vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch. Thay vì giảm cân cấp tốc, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, giảm đồ ngọt, tăng vận động và ngủ đủ giấc để kiểm soát cân nặng bền vững.

Chủ quan với huyết áp, đường huyết và cholesterol

Nhiều trường hợp tăng huyết áp, tiểu đường hoặc mỡ máu cao diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe hoặc xảy ra biến chứng.

Việc nghĩ rằng “không có triệu chứng tức là khỏe mạnh” có thể khiến bệnh bị bỏ sót. Người trên 40 tuổi, người hút thuốc, ít vận động, thừa cân hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên kiểm tra sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Xem nhẹ rối loạn giấc ngủ và căng thẳng kéo dài

Mất ngủ, ngưng thở khi ngủ, stress kéo dài hay lạm dụng chất kích thích đều có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim và hệ mạch máu. Nếu thường xuyên ngáy to, buồn ngủ ban ngày, mệt mỏi kéo dài hoặc khó kiểm soát căng thẳng, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.

Vì sao những thói quen này làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ. Các thói quen xấu như hút thuốc, ăn mặn, ít vận động hay lạm dụng rượu bia có thể làm tăng huyết áp, tổn thương mạch máu, rối loạn đường huyết và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Nguy cơ càng cao khi nhiều yếu tố cùng xuất hiện trong thời gian dài.

Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ cần lưu ý

Mỗi người cần nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ theo nguyên tắc FAST như méo miệng, yếu hoặc tê một bên tay chân, nói khó, nói ngọng và nhanh chóng gọi cấp cứu 115. Ngoài ra, đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng hay nhìn mờ cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo. Không nên tự cạo gió, chích máu hoặc dùng thuốc vì dễ làm chậm thời gian cấp cứu.

Thay đổi lối sống để phòng ngừa đột quỵ

Để phòng ngừa đột quỵ, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh như giảm ăn mặn, tăng rau xanh, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia, không hút thuốc, ngủ đủ giấc và kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt với người có yếu tố nguy cơ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: giảm nguy cơ đột quỵ thói quen gây đột quỵ thói quen hàng ngày gây đột quỵ kiểm tra sức khỏe định kỳ
Bác sĩ cảnh báo đột quỵ gia tăng dịp nghỉ lễ, dễ nhầm với say nắng
VOV.VN - Nắng nóng dịp nghỉ lễ làm tăng nguy cơ đột quỵ, bác sĩ cảnh báo nhiều người nhầm với say nắng, trúng gió, bỏ lỡ “giờ vàng” và dễ để lại di chứng nặng.

Kích thích từ trường xuyên sọ: Bước tiến trong phục hồi chức năng sau đột quỵ
VOV.VN - Với sự hỗ trợ từ kỹ thuật y học hiện đại như kích thích từ trường xuyên sọ, chất lượng phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ đang ngày càng được nâng cao.

5 thói quen tưởng vô hại dễ thành "đòn bẩy" kích hoạt cơn đột quỵ
VOV.VN - Thói quen chuyển đột ngột từ phòng lạnh ra nắng nóng, tắm ngay sau khi đi ngoài trời, tập luyện quá sức hay uống rượu bia giải nhiệt có thể kích hoạt cơn đột quỵ.

