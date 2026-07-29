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Dùng nước nóng để nấu cơm có thực sự tốt hơn nước lạnh?

Thứ Tư, 06:11, 29/07/2026
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VOV.VN - Nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh là băn khoăn của nhiều người nội trợ. Dù chỉ là một thao tác nhỏ, nhiệt độ của nước có thể ảnh hưởng đến thời gian nấu, độ dẻo của hạt cơm và phần nào giá trị dinh dưỡng, tùy theo loại gạo và dụng cụ sử dụng.

Nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh tốt hơn?

Không có phương pháp nào tốt hơn tuyệt đối. Nấu cơm bằng nước nóng giúp rút ngắn thời gian, hạt cơm nở nhanh và tơi hơn; trong khi nước lạnh giúp gạo hút nước từ từ, chín đều và phù hợp với hầu hết nồi cơm điện. Việc lựa chọn phụ thuộc vào loại gạo, dụng cụ nấu và chất lượng cơm mong muốn.

So sánh hai cách nấu cơm phổ biến

Nước nóng và nước lạnh tạo ra những khác biệt nhất định trong quá trình hạt gạo hấp thu nước và hồ hóa tinh bột. Vì vậy, cơm sau khi nấu cũng sẽ có sự khác nhau về kết cấu, hương vị và thời gian chế biến.

Nấu cơm bằng nước nóng: Tiết kiệm thời gian nhưng cần lưu ý

Nấu cơm bằng nước nóng là lựa chọn của nhiều người khi muốn tiết kiệm thời gian hoặc tạo hạt cơm tơi xốp. Nhờ nước đã đạt nhiệt độ cao, thời gian nấu có thể rút ngắn khoảng 10-15 phút, đồng thời hạt gạo nhanh hồ hóa, ít bết dính. Nếu dùng nước đun sôi, một phần clo dư trong nước máy cũng được loại bỏ, giúp cơm thơm ngon hơn. Tuy nhiên, cách này có thể làm hao hụt một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là vitamin B1. Ngoài ra, nếu căn chỉnh lượng nước không phù hợp, hạt gạo dễ nở không đều, khiến cơm bên ngoài mềm nhưng bên trong vẫn còn sượng.

dung nuoc nong de nau com co thuc su tot hon nuoc lanh hinh anh 1
Nên nấu cơm bằng nước nóng hay nước lạnh là băn khoăn của nhiều người nội trợ

Nấu cơm bằng nước lạnh: Phương pháp được khuyến nghị

Nấu cơm bằng nước lạnh là phương pháp phổ biến và được hầu hết các nhà sản xuất nồi cơm điện khuyến nghị. Nhờ quá trình gia nhiệt từ từ, hạt gạo có thời gian hút nước đều, giúp cơm chín kỹ, dẻo thơm và giữ được nhiều dưỡng chất hơn. Đồng thời, cách này cũng phù hợp với chương trình nấu của nồi cơm điện, giúp cảm biến nhiệt hoạt động chính xác để cơm đạt chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, thời gian nấu sẽ lâu hơn do phải đun nước từ nhiệt độ thường đến điểm sôi. Nếu vo gạo quá kỹ làm mất lớp cám tự nhiên, cơm cũng có thể hơi dính và bết hơn so với khi nấu bằng nước nóng.

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nước nấu cơm

Loại gạo

Mỗi loại gạo có đặc tính khác nhau nên phản ứng với nhiệt độ nước cũng không giống nhau.

Các loại gạo tẻ phổ biến như ST25 hay Jasmine thường phù hợp với nước lạnh để giữ được độ dẻo và hương thơm tự nhiên. Trong khi đó, gạo lứt hoặc gạo cũ, cứng có thể nấu bằng nước nóng để hạt gạo nhanh mềm và dễ chín hơn. Riêng gạo nếp thường được hấp bằng hơi nước nóng để đạt độ dẻo đặc trưng.

Dụng cụ nấu

Thiết bị nấu cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cơm. Đối với nồi cơm điện hiện đại, sử dụng nước lạnh sẽ giúp chương trình nấu vận hành đúng thiết kế. Nếu dùng nước nóng, chu trình cảm biến nhiệt có thể bị thay đổi, khiến cơm không đạt chất lượng như mong muốn.

Ngược lại, khi nấu bằng nồi gang hoặc nồi đất trên bếp, nước nóng có thể giúp rút ngắn thời gian và hạn chế tình trạng cháy cơm dưới đáy nồi.

Thời gian và mục đích sử dụng

Nếu cần nấu cơm nhanh, nước nóng là lựa chọn phù hợp để tiết kiệm thời gian. Ngược lại, nước lạnh thích hợp hơn khi muốn cơm chín đều, dẻo thơm và giữ được nhiều dưỡng chất. Nhìn chung, không có cách nào tốt hơn tuyệt đối; việc lựa chọn nên dựa vào loại gạo, dụng cụ nấu và nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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