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Đừng vội dùng nước Javel nếu chưa biết những lưu ý quan trọng này

Thứ Tư, 06:10, 24/06/2026
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VOV.VN - Nước Javel là hóa chất tẩy rửa, khử khuẩn quen thuộc nhờ khả năng làm sạch và diệt vi khuẩn hiệu quả. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách, sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm hư hại vật dụng.

Nước Javel được dùng để làm gì?

Nước Javel là dung dịch có khả năng tẩy rửa, khử khuẩn mạnh và được ứng dụng phổ biến trong đời sống. Nhờ đặc tính oxy hóa cao, sản phẩm giúp tiêu diệt vi khuẩn, vi sinh vật gây hại trên nhiều bề mặt, hỗ trợ tẩy trắng quần áo, loại bỏ vết bẩn, khử mùi tại những khu vực ẩm thấp như nhà bếp, nhà vệ sinh. Ngoài ra, nước Javel còn được sử dụng trong một số hệ thống xử lý nước nhằm kiểm soát vi khuẩn và tảo.

Nước Javel có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Dù có khả năng làm sạch và khử khuẩn hiệu quả, nước Javel chứa clo hoạt tính nên có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng sai cách hoặc tiếp xúc quá mức. Hóa chất này có thể gây kích ứng da, làm khô, đỏ rát da và niêm mạc, đặc biệt ở người có làn da nhạy cảm. Hơi nước Javel cũng có thể gây cay mũi, ho, khó chịu đường hô hấp; khi hít phải lượng lớn khí clo có thể dẫn đến đau đầu, chóng mặt, khó thở.

Dung voi dung nuoc javel neu chua biet nhung luu y quan trong nay hinh anh 1
Nước Javel là hóa chất tẩy rửa, khử khuẩn quen thuộc nhờ khả năng làm sạch và diệt vi khuẩn hiệu quả

Ngoài ra, dung dịch bắn vào mắt có thể gây đau rát, đỏ mắt và ảnh hưởng đến thị lực. Đặc biệt, không nên pha nước Javel với các chất tẩy chứa axit hoặc amoniac vì có nguy cơ tạo ra khí độc gây hại cho hệ hô hấp.

Những rủi ro khi sử dụng không đúng cách

Dù có khả năng làm sạch mạnh, nước Javel nếu sử dụng thiếu cẩn trọng có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe, đồ dùng và môi trường. Dung dịch này có thể làm hư hại bề mặt vật dụng như ăn mòn kim loại, làm phai màu vải, bong tróc sơn hoặc hỏng đồ gỗ khi dùng nồng độ cao hay ngâm quá lâu. Hóa chất còn tồn dư trên khăn lau, quần áo cũng có thể gây kích ứng da khi tiếp xúc trực tiếp. Nếu nuốt phải, nước Javel có thể gây buồn nôn, đau bụng, nôn ói và tổn thương đường tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. Ngoài ra, vật nuôi có thể bị ảnh hưởng nếu tiếp xúc với khu vực vừa lau dọn chưa khô, trong khi việc sử dụng sai cách cũng làm giảm hiệu quả khử khuẩn. Khi thải ra môi trường với lượng lớn, nước Javel còn có thể tác động tiêu cực đến nguồn nước và hệ sinh thái thủy sinh.

Hướng dẫn sử dụng nước Javel an toàn

Để nước Javel phát huy hiệu quả làm sạch và hạn chế rủi ro cho sức khỏe, người dùng cần tuân thủ đúng hướng dẫn trong quá trình sử dụng và bảo quản. Cụ thể, cần pha dung dịch đúng tỷ lệ theo khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh nồng độ quá cao gây kích ứng da, mắt và đường hô hấp. Khi sử dụng nên đeo găng tay, khẩu trang và hạn chế tiếp xúc trực tiếp; nếu hóa chất dính vào da hoặc mắt cần rửa ngay bằng nước sạch. Nên dùng ở nơi thông thoáng, tránh không gian kín để hạn chế hơi clo tích tụ. Tuyệt đối không pha trộn với các chất tẩy rửa khác, đặc biệt là axit hoặc amoniac nhằm tránh tạo khí độc. Bên cạnh đó, cần bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và đậy kín nắp sau khi sử dụng. Đồng thời để xa tầm tay trẻ em và vật nuôi, không sử dụng nước Javel cho cơ thể hoặc thực phẩm để đảm bảo an toàn sức khỏe.

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Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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