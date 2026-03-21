中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Em rể vỡ nợ 10 tỷ, bố mẹ muốn bán nhà trả giúp, tôi phản đối bị nói ích kỷ

Thứ Bảy, 06:09, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Em gái tôi lấy chồng được 10 năm và có cuộc sống khá đủ đầy, chồng làm ăn kinh tế tốt. Nhưng mới đây chồng em vỡ nợ gần 10 tỷ, bố mẹ tôi có ý định bán căn nhà đang ở để giúp em, khi tôi phản đối thì bị nói là ích kỷ.

Gia đình tôi có hai chị em gái, tôi là chị cả, còn em gái kém tôi 5 tuổi. Từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy chúng tôi phải thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Vì thế, dù sau này mỗi người có cuộc sống riêng, tôi vẫn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ khi em cần.

Hai chị em tôi đều có gia đình yên ấm nên bố mẹ khá yên lòng. Em gái tôi kết hôn cách đây 10 năm, chồng nó nhanh nhẹn, chịu khó làm ăn, lại khá khéo léo trong giao tiếp. Cuộc sống của vợ chồng em tôi khá ổn định, chỉ lấy nhau được vài năm đã mua được nhà, ô tô và không phải lo lắng nhiều về kinh tế.

Nhưng vài năm gần đây, em rể tôi bắt đầu mở rộng kinh doanh và làm ăn lớn hơn. Em rể vay mượn thêm tiền để đầu tư. Ban đầu mọi thứ có vẻ thuận lợi, nhưng rồi thị trường biến động, việc kinh doanh gặp khó khăn. Cách đây không lâu, em rể mới cho gia đình tôi mới làm ăn thua lỗ, tổng số tiền nợ lên đến 10 tỷ đồng.

Khi nghe con số ấy, cả nhà tôi đều choáng váng, em gái tôi khóc rất nhiều. Vợ chồng nó đứng trước nguy cơ mất nhà, thậm chí còn bị chủ nợ thúc ép nếu không xoay được tiền trả nợ.

em re vo no 10 ty, bo me muon ban nha tra giup, toi phan doi bi noi ich ky
Khi nghe phản đối việc bán nhà, bố mẹ tỏ ra rất thất vọng, ông bà cho rằng tôi quá lạnh lùng với em gái ruột (ảnh minh họa: AI)

Bố mẹ tôi thương con đến mất ăn mất ngủ. Mới đây, bố mẹ gọi tôi đến bàn chuyện bán căn nhà bố mẹ đang ở có giá trị khá lớn. Chỉ có như thế mới xoay nhanh được số tiền lớn giúp em gái tôi trả nợ.

Bố mẹ nói nhà em gái đang khó khăn, nên sau khi bán nhà bố mẹ dự định chuyển đến sống cùng gia đình tôi. Nghe xong, tôi thực sự bất ngờ. Gia đình tôi đúng là có điều kiện hơn em gái, nhà cửa rộng rãi nên bố mẹ về ở cùng thì cũng không phải là vấn đề nhưng điều khiến tôi băn khoăn là việc bán căn nhà của ông bà để trả nợ cho em gái.

Tôi phản đối vì đó là tài sản của bố mẹ, là nơi ông bà dành dụm cả đời mới có được, bán đi để giải quyết hậu quả do em rể gây ra là rất rủi ro. Hơn nữa, em gái tôi và chồng nó phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Nếu bố mẹ bán nhà, sau này tuổi già sẽ sống thế nào? Tôi có thể chăm sóc ông bà, nhưng tôi vẫn nghĩ bố mẹ ở riêng là thoải mái nhất.

Khi nghe tôi phân tích, bố mẹ tỏ ra rất thất vọng, ông bà cho rằng tôi quá lạnh lùng với em gái ruột. Bố mẹ nói trong lúc khó khăn như vậy mà tôi chỉ nghĩ đến chuyện đúng sai, không nghĩ đến tình cảm gia đình như vậy là ích kỷ.

Tôi thực sự không biết phải làm gì để bố mẹ hiểu và rút lại quyết định bán nhà. Tôi có thể giúp em gái một khoản tài chính nhỏ nhưng so với 10 tỷ nó không thấm vào đâu, như thế thì bố mẹ vẫn làm theo cách bán nhà để hỗ trợ em tôi. Tôi hoang mang thực sự.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tag: em rể em rể vỡ nợ nợ 10 tỷ bố mẹ bán nhà tranh chấp gia đình chị em mâu thuẫn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bạn gái yêu 5 năm phản bội khi tôi đi du học, tôi có nên quay lại khi họ chia tay?

VOV.VN - Tôi và bạn gái từng có 5 năm gắn bó, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng khi tôi sang nước ngoài học 2 năm, cô ấy đã phản bội tôi. Mới đây, cô ấy chia tay bạn trai, tôi có nên quay lại khi vẫn còn yêu?

VOV.VN - Tôi và bạn gái từng có 5 năm gắn bó, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng khi tôi sang nước ngoài học 2 năm, cô ấy đã phản bội tôi. Mới đây, cô ấy chia tay bạn trai, tôi có nên quay lại khi vẫn còn yêu?

Sốc khi phát hiện tôi chỉ là “vỏ bọc” để chồng “qua lại” với người yêu cũ

VOV.VN - Sau 5 năm yêu nhau rồi mới kết hôn, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được một người chồng tử tế, biết chăm lo cho vợ con. Nhưng một lần tình cờ xem tin nhắn, tôi phát hiện trong suốt 5 năm yêu tôi và cả sau khi cưới, chồng vẫn qua lại với người yêu cũ

VOV.VN - Sau 5 năm yêu nhau rồi mới kết hôn, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được một người chồng tử tế, biết chăm lo cho vợ con. Nhưng một lần tình cờ xem tin nhắn, tôi phát hiện trong suốt 5 năm yêu tôi và cả sau khi cưới, chồng vẫn qua lại với người yêu cũ

Tôi từ chối vay tiền của bố mẹ đẻ để mua ô tô, bị chồng nói là ích kỷ

VOV.VN - Khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi cho một căn chung cư nên không phải lo chuyện nhà cửa. Thế nhưng gần đây, khi chồng muốn mua ô tô và đề nghị vay thêm tiền từ bố mẹ tôi, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh

VOV.VN - Khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi cho một căn chung cư nên không phải lo chuyện nhà cửa. Thế nhưng gần đây, khi chồng muốn mua ô tô và đề nghị vay thêm tiền từ bố mẹ tôi, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI