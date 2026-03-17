Giận chồng không cho đi lễ hội, người phụ nữ leo lên đỉnh cột điện cao thế

Thứ Ba, 06:32, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vì giận dỗi chuyện chồng không cho chơi trò chơi ở lễ hội, người phụ nữ ở Ấn Độ đã tự mình leo lên trên cột điện cao thế khiến ai nhìn cũng thót tim.

Theo India Today, sự việc hi hữu trên được xác nhận xảy ra diễn ra tại huyện Singrauli, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một người phụ nữ địa phương đã trèo lên đỉnh một cột truyền tải điện cao thế sau khi cãi nhau với chồng.

Một video về vụ việc cũng đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xác hội, cho thấy người phụ nữ bám vào đỉnh cột điện cao thế ở độ cao tương đương vài tầng lầu so với mặt đất. Sự việc xảy ra vào ngày 24/1 tại một lễ hội truyền thống địa phương. Theo báo cáo từ cảnh sát, từ một mâu thuẫn nhỏ trong lúc đi chơi, bầu không khí vui vẻ đã nhanh chóng trở nên kịch tính.

gian chong khong cho di le hoi, nguoi phu nu leo len dinh cot dien cao the hinh anh 1
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế vì giận dỗi chồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, người vợ muốn tham gia một trò chơi tại lễ hội nhưng bị chồng từ chối thẳng thừng. Việc bị ngăn cản ngay giữa chốn đông người khiến người phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm và uất ức. Trong phút mất kiểm soát cảm xúc, người phụ nữ đã có hành động liều lĩnh là leo lên cột điện cao thế, khiến tất cả những người có mặt tại lễ hội một phen hoảng hốt.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường. Toàn bộ khu vực quanh cột điện được phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho đám đông và ngăn ngừa rủi ro phát sinh.

Trong tình thế cấp bách, các nhân viên cứu hộ đã triển khai đồng bộ nhiều phương án cứu nạn. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiếp cận và trấn an tâm lý, nỗ lực thuyết phục người phụ nữ giữ bình tĩnh để tránh những hành động cực đoan gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 3 giờ đồng hồ nghẹt thở, cuộc giải cứu cuối cùng đã có kết quả tốt đẹp. Trong suốt thời gian này, lực lượng chức năng đã phải kiên trì thương thuyết, liên tục động viên và khéo léo tìm cách tiếp cận để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và kiên nhẫn từ các đơn vị cứu hộ, người phụ nữ đã dần ổn định tâm lý. Cuối cùng, người phụ nữ đã đồng ý tự nguyện leo xuống khỏi cột điện cao thế với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp đất an toàn, người phụ nữ đã được các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe khẩn cấp. Rất may mắn, bà không gặp bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào và các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

Sau khi sức khỏe hồi phục, cảnh sát đã bàn giao người phụ nữ cho gia đình chăm sóc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đưa ra lời khuyên chân thành, mong người thân cần quan tâm sát sao và thấu hiểu tâm lý của người phụ nữ hơn, tránh để những xung đột nhỏ dẫn đến những hành động bột phát nguy hiểm trong tương lai.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Sau những thù hận hậu ly hôn, câu nói của con trai 5 tuổi khiến tôi bừng tỉnh
Sau những thù hận hậu ly hôn, câu nói của con trai 5 tuổi khiến tôi bừng tỉnh

VOV.VN - Chúng tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân 6 năm với đầy rẫy những vết thương lòng và cả sự căm ghét dành cho đối phương. Ngày rời tòa, tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ nhìn mặt chồng cũ. Tôi giành được quyền nuôi con và tôi vô tình biến con trai thành một "vũ khí" để trả đũa chồng cũ.

Sau những thù hận hậu ly hôn, câu nói của con trai 5 tuổi khiến tôi bừng tỉnh

Sau những thù hận hậu ly hôn, câu nói của con trai 5 tuổi khiến tôi bừng tỉnh

VOV.VN - Chúng tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân 6 năm với đầy rẫy những vết thương lòng và cả sự căm ghét dành cho đối phương. Ngày rời tòa, tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ nhìn mặt chồng cũ. Tôi giành được quyền nuôi con và tôi vô tình biến con trai thành một "vũ khí" để trả đũa chồng cũ.

Ngược dòng sông Krông Nô săn loài cá quý hiếm ở Lâm Đồng cùng bà con K'Ho

VOV.VN - Đầu xuân, bà con người K'Ho tại Lạc Dương lại rủ nhau vào rừng, ngược dòng sông Krông Nô để đi tìm loài cá suối đặc biệt để mang về thưởng thức, làm quà.

Ngược dòng sông Krông Nô săn loài cá quý hiếm ở Lâm Đồng cùng bà con K'Ho

Ngược dòng sông Krông Nô săn loài cá quý hiếm ở Lâm Đồng cùng bà con K'Ho

VOV.VN - Đầu xuân, bà con người K'Ho tại Lạc Dương lại rủ nhau vào rừng, ngược dòng sông Krông Nô để đi tìm loài cá suối đặc biệt để mang về thưởng thức, làm quà.

Tiết Cốc vũ 2026 bắt đầu từ ngày nào, có đặc điểm gì?

VOV.VN - Tiết Cốc vũ là thời điểm “mưa thuận gió hòa”, thuận lợi cho gieo trồng, đồng thời báo hiệu bước chuyển rõ rệt sang đầu hè.

Tiết Cốc vũ 2026 bắt đầu từ ngày nào, có đặc điểm gì?

Tiết Cốc vũ 2026 bắt đầu từ ngày nào, có đặc điểm gì?

VOV.VN - Tiết Cốc vũ là thời điểm “mưa thuận gió hòa”, thuận lợi cho gieo trồng, đồng thời báo hiệu bước chuyển rõ rệt sang đầu hè.

