Giới trẻ tìm về với công nghệ hoài cổ, trải nghiệm cảm xúc khác biệt

Trong thời đại công nghệ số, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể chụp hàng trăm bức ảnh hay nghe nhạc ở bất cứ đâu. Dù vậy, nhiều bạn trẻ lại lựa chọn quay trở về với những công nghệ mang hơi thở hoài cổ như máy ảnh film hay đĩa than. Với họ, đó không chỉ là thú chơi mà còn là cách để sống chậm lại giữa nhịp sống hối hả của hiện tại.

Trung Hiếu đặc biệt yêu thích sự nguyên bản của đĩa than

Tiếng máy ảnh “tách tách” khẽ vang lên… âm thanh tưởng chừng đã cũ, nay lại trở nên quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Nếu máy ảnh kỹ thuật số cho phép chụp nhanh, xem lại ngay, thì với Mai Linh (phường Kiến Hưng, Hà Nội), mỗi lần bấm máy ảnh film giống như một lần “đặt cược” vào khoảnh khắc: “Mình thích chụp film vì cảm giác rất khác, mỗi lần bấm máy đều phải suy nghĩ kỹ hơn vì không thể xem lại ngay. Điều đó khiến mình tập trung hơn vào khoảnh khắc. Có khi chụp xong phải đợi vài ngày mới được xem ảnh, nên cảm giác hồi hộp giống như một món quà”.

Đĩa than mang đến cho người nghe trải nghiệm chậm rãi, cảm xúc hơn

Sức hút của ảnh film còn đến từ chính sự khác biệt về màu sắc và cảm xúc. Nếu ảnh kỹ thuật số nổi bật với độ nét và màu sắc rực rỡ, thì ảnh film lại mang gam màu trầm, nhẹ, gợi cảm giác hoài niệm.

Bạn Hà Mai (phường Thanh Xuân, Hà Nội), người đã gắn bó với ảnh film 5 năm cho rằng, chính quá trình chụp, chờ đợi và cả những giới hạn của cuộn film lại tạo nên sức hấp dẫn riêng: “Máy ảnh film không có nhiều công nghệ để hỗ trợ người dùng nên người chụp phải hiểu rõ các thông số cơ bản của máy ảnh như khẩu độ, tốc độ hay ánh sáng. Với mỗi cuộn film sẽ cho ra các nước ảnh, các màu ảnh khác nhau chính là điều đặc biệt của film. Mình cũng hay lựa chọn film để sử dụng trong những dịp đặc biệt hay khi đi du lịch, chụp ảnh cho gia đình và bạn bè”.

Những chiếc đĩa than lưu giữ âm thanh theo cách truyền thống, tạo nên trải nghiệm nghe nhạc khác biệt

Không chỉ trong nhiếp ảnh, xu hướng hoài cổ còn lan sang lĩnh vực âm nhạc. Sự trở lại của đĩa than, đĩa CD hay máy cassette cho thấy công nghệ cũ không biến mất, mà đang được “hồi sinh” theo một cách rất riêng. Giữa vô vàn nền tảng nhạc số tiện lợi, việc đặt kim lên mặt đĩa, chờ âm thanh vang lên từ loa mang đến một trải nghiệm chậm rãi, giàu cảm xúc hơn. Tại cửa hàng Đĩa Than Vintage (phường Yên Phụ, Hà Nội) của anh Lê Võ Thành Thái, nhiều bạn trẻ ban đầu tìm đến đĩa than chỉ vì tò mò hoặc “check-in”, nhưng sau đó dần bị cuốn hút bởi chiều sâu trải nghiệm.

Nhiều cửa hàng đĩa than thu hút đông đảo người trẻ đến trải nghiệm và sưu tầm

“Ví dụ nghe trên nền tảng Spotify, mình có thể tua một cách dễ dàng nhưng khi bạn nghe một chiếc đĩa than thì cần nhiều thời gian hơn. Mình cần tĩnh tâm lại hơn để thưởng thức đĩa nhạc ấy trọn vẹn. Mình thấy những năm trở lại đây, các bạn trẻ cũng bắt đầu đi tìm lại những chiếc đĩa than từ hồi xưa thập niên 70, 80. Tệp khách hàng của bên mình chủ yếu thiên về những bản cổ”, anh Thái cho biết.

Hà Mai thường chụp film vào những dịp quan trọng

Đĩa than không chỉ mang đến âm thanh, mà còn mở ra một không gian trải nghiệm đậm chất hoài niệm, từ thiết kế bìa đĩa, chất liệu cho đến cảm giác “chạm” vào âm nhạc. Bạn Trung Hiếu (phường Yên Hòa, Hà Nội) đặc biệt yêu thích sự nguyên bản của âm nhạc từ đĩa than. Đến nay, bộ sưu tập đĩa than và CD của Hiếu đã lên đến 300 chiếc: “Mình biết đến đĩa than qua một số bài viết trên Facebook và bắt đầu mua từ năm 2022. Nhưng lúc đó chỉ với mục đích sưu tầm để trưng bày là chính và chỉ mua một vài cái. Đến đầu năm 2023, mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn và đầu tư mua một chiếc mâm đĩa than”.

Từ việc sưu tầm ban đầu, Trung Hiếu dần bước vào hành trình khám phá âm nhạc sâu sắc hơn, nơi đĩa than trở thành cầu nối cảm xúc: “Trước kia, mình hay nghe Pop là chủ yếu. Sau khi nghe đĩa than, mình bắt đầu mở rộng gu nghe nhạc của mình hơn như R&B, Rock hay Jazz. Việc nghe đĩa than hiện nay giúp mình thư giãn hơn, sống chậm lại, có thêm thời gian cho bản thân, cũng như nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật bên trong sau những ngày làm việc căng thẳng và áp lực cuộc sống”.

Gam màu trầm nhẹ của ảnh film là điểm thu hút nhiều bạn trẻ hiện nay

Trong thời đại mà mọi thứ chạy đua với tốc độ số hóa, việc giới trẻ tìm về những thiết bị hoài cổ không phải là bước lùi, mà là một cách lựa chọn lối sống. Khi mọi thứ trở nên nhanh hơn, tiện lợi hơn, thì nhu cầu sống chậm, cảm nhận sâu và kết nối thật lại càng trở nên rõ nét.